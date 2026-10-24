Saluto nazista davanti al cartello dei carabinieri rubato a Caldaro vicino a Bolzano: 21 perquisizioni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il saluto nazista davanti a un cartello dei carabinieri rubato, le scritte sui muri e i contenuti suprematisti pubblicati sui social. A Caldaro sulla Strada del Vino, vicino a Bolzano, i militari hanno eseguito 21 perquisizioni nei confronti dei componenti di due gruppi giovanili, Aktverein Kaltern e Snusboys-Koltern: 10 indagati sono minorenni.

Caldaro, le 21 perquisizioni contro i gruppi neonazisti

Come riporta l’Arma dei Carabinieri, l’operazione del Nucleo Investigativo di Bolzano è scattata la mattina del 24 ottobre.

Undici perquisizioni sono state disposte dalla Procura di Bolzano, le altre 10 dalla Procura per i minorenni.

Le accuse, contestate in concorso, vanno dalla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa al vilipendio della Repubblica.

Agli indagati vengono contestati anche furto aggravato, invasione di edifici e imbrattamento.

Nelle case sono stati trovati adesivi e magliette dei due gruppi, mentre proseguono le verifiche sul materiale informatico sequestrato.

Alle operazioni hanno partecipato anche militari esperti di cybercrime e un elicottero dell’Arma.

Il cartello rubato e le scritte sui muri

I due gruppi, secondo gli investigatori, sono nati nel 2025 e diffondevano su Instagram, TikTok e Telegram messaggi di odio e simboli del nazionalsocialismo.

Alcuni componenti sarebbero vicini alle frange estremiste del tifo della squadra di hockey su ghiaccio di Caldaro.

Nel novembre 2025 avrebbero rubato un cartello comunale con la scritta “Carabinieri”, poi restituito, e posato dietro di esso facendo il saluto nazista.

Al gruppo Aktverein Kaltern vengono attribuite anche scritte e simboli su edifici pubblici e privati del paese.

In estate il gruppo era già finito al centro delle polemiche per alcune foto che, secondo un dossier di Antifa Meran ripreso da il Dolomiti, ritraevano alcuni ragazzi con il consigliere provinciale Jürgen Wirth Anderlan.

Il politico, che non risulta coinvolto nell’inchiesta, aveva respinto le accuse, spiegando di aver voluto allontanare i giovani dai gesti nazisti e dalla violenza.

IPA