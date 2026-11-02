Salvatore Aranzulla e gli utili crollati, quasi 2 milioni di euro in un anno per l'AI: "Va trovata mediazione"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’avvento dell’AI sta causando un crollo consistente del traffico verso i siti web, con il conseguente calo degli introiti per chi li realizza. Lo spiega bene Salvatore Aranzulla, re dei divulgatori informatici in Italia, fornendo un dato piuttosto eloquente: i click al suo sito si sono dimezzati in un anno, passando da 1 milione al giorno di media nel 2024 a 500.000 nel 2025. Nello stesso periodo l’utile è crollato del 70%, quasi due milioni di euro in meno in un anno. “L’intelligenza artificiale è un ottimo strumento”, dice Aranzulla, ma va trovata una mediazione perché “se la sostenibilità verrà meno il sistema si incepperà”.

Salvatore Aranzulla e gli utili crollati

Pioniere del settore, Salvatore Aranzulla è il divulgatore più letto d’Italia. Il suo sito Aranzulla.it è uno dei più noti e cliccati, da anni punto di riferimento per chi cerca guide, tutorial o risposte a domande nel mondo dell’informatica e della tecnologia. Ma la situazione sta rapidamente cambiando a causa dell’avvento dell’AI.

Le visite al suo sito sono si sono dimezzate nel giro di un anno, passando da un milione di visitatori al giorno nel 2024 ai 500 mila nel 2025. Un calo causato dalla diffusione dell’AI, che sta provocando un crollo piuttosto marcato e generalizzato del traffico verso i siti web.

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Meno visite significa meno entrate dalle pubblicità presenti nelle pagine dei siti. Lo spiega bene lo stesso Aranzulla, che in una intervista al Corriere della Sera fornisce alcuni numeri sulla sua attività e l’impatto che sta avendo l’intelligenza artificiale.

Sebbene il fatturato sia aumentato, passando da 7,9 milioni di euro nel 2024 a 8,39 milioni nel 2025, sono crollati gli utili: da 2,33 milioni a 641.430 euro, il 70% in meno in un anno. Un calo dovuto anche alla necessità di investire nell’acquisto di traffico, con la società che paga per ottenere un posizionamento più favorevole sui motori di ricerca. Così in poco tempo i margini di guadagno si sono ridotti drasticamente: “Si lavora molto di più per ottenere molto meno“, sintetizza Aranzulla.

Con l’AI calano le visite ai siti

Certo, il sito di Aranzulla è stato colpito più di altri perché il suo modello di business si basa essenzialmente su contenuti, guide e tutorial, pensati per rispondere alle ricerche degli utenti. Un lavoro che ora l’intelligenza artificiale, con i vari chatbot e l’AI Overview di Google, fa meglio e più velocemente.

ChatGPT e compagnia prendono i contenuti dai siti e forniscono direttamente le risposte agli utenti, anche in modo più specifico, indicando le fonti. Ma raramente poi gli utenti arrivano a cliccare sui link per andare alle pagine indicate come fonti.

Non si tratta soltanto di un problema economico, alla base c’è una questione di fondo molto più grave relativa alla diffusione delle informazioni di qualità. L’AI si basa sui contenuti realizzati dall’uomo disponibili online.

Ma la gran parte di chi scrive sui siti non lo fa (solo) per passione: se cade l’incentivo economico, perché i guadagni vengono erosi o cancellati, se questi contenuti non vengono più realizzati, da dove prenderà le informazioni l’intelligenza artificiale?

“Va trovata una mediazione”

“L’intelligenza artificiale è un ottimo strumento”, afferma Aranzulla, “è fenomenale, riduce i tempi”. Ma se l’attuale sistema va avanti c’è il rischio che “nessuno sostenga più i costi per produrre informazioni di qualità”.

“Se la sostenibilità verrà meno il sistema si incepperà”, avverte. “Limitare la qualità significa esporsi a rischi, anche per i giganti tecnologici”. Aranzulla non sa dire quale potrebbe essere la soluzione, ma “va trovata una mediazione”.