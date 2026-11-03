Salvatore Aranzulla scherza dopo l'annuncio del crollo degli utili causato dall'AI, "riesco a fare la spesa"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Dopo le parole sul crollo degli utili della società, Salvatore Aranzulla ha scelto la via dell’ironia per “rassicurare” sulle sue condizioni finanziarie. Sulla sua pagina Facebook, Aranzulla ha scherzato dicendo che, anche grazie al contributo mensile per la celiachia, “riesco ancora a fare la spesa”. In una intervista rilasciata nei giorni scorsi il re delle guide informatiche online ha parlato, tra le altre cose, del drastico calo del traffico online causato dall’intelligenza artificiale.

Crollo degli utili, il post di Salvatore Aranzulla

“Grazie a tutti quelli che in queste ore si stanno preoccupando per la mia situazione economica”, ha scritto Salvatore Aranzulla sulla sua pagina Facebook. Un post corredato da un’immagine che riporta numerosi titoli di testate giornalistiche sulla notizia del “crollo degli utili” da lui stesso denunciato.

“Ci tengo a rassicurarvi: grazie anche ai 110 euro mensili che il Sistema Sanitario Nazionale mi riconosce per la celiachia, riesco ancora a fare la spesa. Per fortuna, almeno questa entrata è ancora garantita”, ha scherzato Aranzulla.

Cosa ha detto Salvatore Aranzulla sul crollo delle visite e degli utili

Pioniere della divulgazione tecnologica in Italia, Salvatore Aranzulla è da anni un punto di riferimento per chi cerca online guide, tutorial e soluzioni ai problemi informatici. Ma l’avvento dell’intelligenza artificiale sta mettendo in discussione il modello di business su cui si basa il suo sito, Aranzulla.it.

Nel giro di un anno, le visite quotidiane si sono dimezzate, passando da un milione nel 2024 a 500 mila nel 2025, complice la crescente diffusione delle risposte generate dall’AI, che riduce il traffico verso i siti web. Le conseguenze si riflettono soprattutto sulla redditività: se il fatturato è salito da 7,9 a 8,39 milioni di euro, gli utili sono crollati del 70%, da 2,33 milioni a 641.430 euro.

A pesare è anche il maggior costo per acquistare traffico e migliorare il posizionamento sui motori di ricerca. “Si lavora molto di più per ottenere molto meno”, ha spiegato Salvatore Aranzulla in un’intervista al Corriere della Sera.

Il calo del traffico dovuto all’intelligenza artificiale

Il calo del traffico – e conseguentemente il crollo degli utili – segnalato da Salvatore Aranzulla non è isolato, ma riguarda tanti altri editori in Italia e nel mondo.

Secondo uno studio pubblicata da Comscore e riferito al dicembre 2025, le pagine viste dei primi 20 editori italiani sono diminuite del 14% su base annua.

Secondo un’analisi di Piano, società specializzata in analytics per l’editoria digitale, basata sui dati di centinaia di siti editoriali in tutto il mondo, nel 2025 il traffico dai motori di ricerca è diminuito del 36%, mentre i ricavi sono scesi del 16% e l’audience complessiva del 9%.