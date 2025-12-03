Salvatore Baiardo a processo per calunnia contro Giletti, negò di aver mostrato foto di Berlusconi e Graviano

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il Tribunale di Firenze ha rinviato a giudizio Salvatore Baiardo, che dovrà rispondere del reato di calunnia aggravata nei confronti del giornalista Massimo Giletti e di favoreggiamento con l’aggravante mafiosa. La prima udienza del processo è stata fissata per l’11 febbraio 2026. L’accusa si concentra sul fatto che Baiardo avrebbe negato di aver mostrato al conduttore una controversa foto degli anni ’90 che ritrarrebbe Berlusconi, il boss Graviano e il generale dei carabinieri Francesco Delfino, sostenendo che il giornalista avesse inventato l’episodio.

Salvatore Baiardo a processo per calunnia contro Giletti

Come riporta LaPresse, i pubblici ministeri fiorentini della DDA che indagano sulle stragi mafiose del 1993, accusano Baiardo di favoreggiamento in favore di Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa Nostra.

La decisione di rinviare a giudizio Baiardo è stata presa dal Giudice per l’Udienza Preliminare del tribunale di Firenze, Fabio Gugliotta.

ANSA

Massimo Giletti

L’accusa di calunnia aggravata è relativa alle dichiarazioni rilasciate nel 2023 durante il programma televisivo Non è l’Arena su La7, condotto da Giletti fino alla sua sospensione avvenuta nell’aprile dello stesso anno.

Secondo l’impianto accusatorio, Baiardo avrebbe negato di aver mostrato a Giletti una specifica foto risalente agli anni ’90, che secondo i racconti ritrarrebbe congiuntamente l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il boss mafioso Giuseppe Graviano e l’ex generale dei Carabinieri Francesco Delfino. Baiardo avrebbe sostenuto che l’episodio della foto fosse un’invenzione del giornalista.

Il ruolo di Berlusconi

Oltre alla calunnia, Baiardo dovrà rispondere anche di favoreggiamento personale con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, sempre limitatamente alle dichiarazioni rese nel 2023, inclusi i verbali rilasciati davanti ai pubblici ministeri fiorentini.

La Procura Distrettuale Antimafia lo accusa di aver fornito indicazioni “non veridiche” o “mendaci” allo scopo di delegittimare i collaboratori di giustizia che puntano il dito contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri.

Il commento di Ingroia

L’avvocato Antonio Ingroia, che assiste la parte civile Massimo Giletti, ha espresso soddisfazione per la decisione: “Questa decisione del giudice è importante perché conferma l’onestà e la trasparenza del lavoro professionale del giornalista Massimo Giletti, che è stato ingiustamente infangato da Baiardo accusandolo di aver detto il falso”.

Ingroia ha aggiunto che al processo si cercherà anche di “ricostruire il contesto in cui venne presa la decisione di sospendere il programma televisivo di Giletti”.

Perché Baiardo è stato arrestato

L’udienza preliminare, iniziata martedì 2 dicembre, ha avuto un epilogo inatteso per Baiardo.

I pubblici ministeri fiorentini Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio hanno chiesto e ottenuto l’arresto dell’imputato, sostituendo la misura cautelare dei domiciliari con la detenzione in carcere.

L’arresto è avvenuto proprio al termine dell’udienza, in quanto Baiardo, che si trovava agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Trabia, in provincia di Palermo, è stato accusato di aver violato il divieto di incontrare persone.

Attualmente, Baiardo si trova nel carcere di Sollicciano a Firenze.