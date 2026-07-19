Salvatore Borsellino fratello di Paolo attacca Meloni e FdI, critiche alla gestione dell'antimafia: la replica

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il 19 luglio 1992, in via D’Amelio a Palermo, un attentato mafioso uccise il magistrato Paolo Borsellino e cinque membri della sua scorta. Nel giorno del 34esimo anniversario della strage, il fratello Salvatore Borsellino va all’attacco del governo Meloni e di Fratelli d’Italia, accusandoli di star smontando l’impianto antimafia voluto da Falcone e Borsellino. Dalla premier arriva una risposta indiretta con un post in cui ricorda le parole di apprezzamento della figlia Lucia Borsellino per il lavoro della Commissione parlamentare antimafia.

Salvatore Borsellino attacca il governo Meloni

Oggi, 19 luglio, cade il 34esimo anniversario della strage di via d’Amelio a Palermo, in cui furono uccisi il magistrato antimafia Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina.

In occasione dell’anniversario della strage del 1992, il fratello del giudice ucciso dalla mafia, Salvatore Borsellino, ha rilasciato una intervista a Dieci Media in cui critica il governo Meloni per la gestione dell’antimafia.

ANSA

La presidente del Consiglio dovrebbe “smettere di dire di ispirarsi alla figura di Paolo Borsellino”, dice, “quando invece quello che sta facendo questo governo è di distruggere sistematicamente tutti quei mezzi” che Falcone e Borsellino avevano lasciato alla magistratura per permettere di combattere la mafia.

Leggi sui collaboratori di giustizia, intercettazioni, 41 bis ed ergastolo ostativo: “Tutto questo è stato spazzato via“, dice Borsellino, “oggi Palermo è pieno di ergastolani usciti dalla galera senza mai aver collaborato con la giustizia”.

Il fratello di Paolo Borsellino contro FdI

Salvatore Borsellino se la prende anche con Fratelli d’Italia per il tentativo di “usare il palco” di via d’Amelio a fini politici, “una volta addirittura esibendo simboli fascisti”.

Il riferimento è alla fiaccolata organizzata ogni anni a Palermo sui luoghi della strage. “Hanno addirittura tentato di soffiarmi proprio il solo pubblico di via d’Amelio”, dice Borsellino.

Paolo Borsellino era una persona di destra, ricorda il fratello, ma era “una destra che oggi in Italia non esiste più“.

Meloni cita Lucia Borsellino

Nelle stesse ore invece la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha elogiato il lavoro svolto fin qui utilizzando le parole della figlia di Paolo Borsellino, Lucia.

“Il lavoro encomiabile della commissione antimafia presieduta da Chiara Colosimo per restituire agli italiani la verità sulla strage di via D’Amelio è un punto d’orgoglio per Fratelli d’Italia”, scrive su X.

“Il ringraziamento pubblico di Lucia Borsellino conferma che la via è quella giusta. Non arretreremo di un millimetro”, conclude Meloni.

Il post è accompagnato da un estratto delle parole della figlia del giudice ucciso, che ha ringraziato per quanto stanno facendo la procura di Caltanissetta e la Commissione parlamentare antimafia.