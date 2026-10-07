Salvatore De Chirico, il co-sceneggiatore di ‘L’estranea’: “I film devono diventare piccole ossessioni”

Ci sono storie che si scrivono per raccontare qualcosa e altre che, mentre le si scrive, cominciano lentamente a raccontare chi le sta scrivendo. L’estranea, il film al cinema dall’8 ottobre con 01 Distribution e designato a rappresentare l’Italia agli Oscar 2027, rientra tra le seconde. Almeno per Salvatore De Chirico, che insieme a Paolo Strippoli ha lavorato per quasi cinque anni alla sceneggiatura del film, fino a trasformare la vicenda di una famiglia e di un antico patto in una specie di camera oscura dentro la quale osservare paure, desideri, ambizioni e fragilità molto più personali. Nel film, una donna ricompare improvvisamente nella vita della figlia per rivelarle la verità su una famiglia segnata da un segreto rimasto sepolto troppo a lungo. È il punto di partenza dichiarato di un racconto che attraversa il tempo e osserva ciò che accade quando l’amore, la paura della perdita e il bisogno di proteggere qualcuno finiscono per deformarsi fino a produrre conseguenze imprevedibili. Ma parlando con Salvatore De Chirico per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie si capisce presto che l’estranea del titolo non abita soltanto la storia. Può essere ciò che entra in una famiglia e ne altera gli equilibri. Può essere il dolore che si cerca di tenere fuori dalla porta. Può essere la parte di noi che preferiremmo non riconoscere e che, prima o poi, torna a chiedere conto delle scelte fatte. È forse per questo che Salvatore De Chirico definisce la scrittura del film «una grande seduta psicanalitica durata quasi cinque anni». E non sembra una formula preparata per un’intervista. Nel corso della conversazione torna continuamente su ciò che significa esporsi: mettere nella scrittura le proprie debolezze, accettare la sindrome dell’impostore, trasformare l’ambizione in disciplina, rinunciare ai paracaduti costruiti negli anni e scoprire che spesso il materiale narrativo più autentico coincide proprio con ciò che ci mette maggiormente a disagio. Il suo percorso, del resto, non nasce da una traiettoria lineare. C’è la provincia di Bari, una scuola di recitazione frequentata pur sapendo di non voler diventare attore, l’incontro adolescenziale con Strippoli, gli anni romani, un lavoro nella distribuzione cinematografica e una scrittura inizialmente messa da parte. Poi il ritorno. Prima quasi clandestino, nei ritagli di tempo, la sera dopo l’ufficio o durante i fine settimana. Infine totale. Ed è forse qui che L’estranea e la storia personale del suo sceneggiatore finiscono per toccarsi. Entrambe parlano, in forme molto diverse, del prezzo che siamo disposti a pagare per ciò che desideriamo. Di quello che perdiamo lungo la strada. E soprattutto di ciò che rimane quando i sistemi di protezione smettono di funzionare. Con Salvatore De Chirico abbiamo parlato di cinema, naturalmente. Ma anche di ambizione e paura, di corpi, famiglie, provincia, amicizia, fallimenti, grandi maestri e piccoli gesti quotidiani. Persino di patate tagliate mentre si scrivono le scene più dolorose. Perché a volte sopravvivere significa anche questo: continuare a fare qualcosa di ordinario mentre, nella stanza accanto, i propri fantasmi cominciano finalmente a parlare.

Che cos’è L’estranea per lei? Che rappresenta a livello personale?

“L’estranea è stata una grande seduta psicanalitica durata quasi cinque anni. Il processo di scrittura con Paolo Strippoli è partito da un’intuizione molto semplice: una bambina che rischiava di perdere una gamba e sua madre che si trovava a dover affrontare questa possibilità. È stata una lunga seduta psicanalitica perché, mentre scrive un film, fa i conti con la sua visione del mondo, con le sue difficoltà, ma anche con le sue piccole miserie e vigliaccherie. Si mette in una condizione in cui non è più a suo agio, e quel disagio la porta a porsi domande che normalmente, anche per un mero principio di sopravvivenza, nella vita quotidiana tende a evitare. Almeno fino a quando la realtà non la mette di fronte a situazioni che la obbligano a farlo. In questo senso, L’estranea è stato per me un modo per comprendere come anche nell’amore, persino nella sua forma più pura, come quello tra una madre e una figlia, il male possa annidarsi e crescere come un piccolo cancro. È stata una grande riflessione su come l’amore possa produrre, consapevolmente o meno, il male e creare uno spazio nel quale questo possa fiorire”.

E dal punto di vista professionale?

“Dal punto di vista professionale, L’estranea è, a oggi, il lavoro più importante della mia vita. In precedenza ho seguito un percorso di cortometraggi sia come sceneggiatore sia come regista, sempre insieme a Paolo Strippoli. L’estranea arriva, per quanto mi riguarda, dopo una serie per RaiPlay alla quale ho lavorato sia come co-regista sia collaborando alle sceneggiature. Quello, però, era un progetto su commissione, nel quale sono entrato in corsa. Si chiama Never Too Late ed è una piccola serie eco-distopica. Sono entrato in quel processo cercando di imprimergli una visione e di dare ordine a un’idea molto ambiziosa, che doveva inevitabilmente confrontarsi con i limiti di budget di RaiPlay. L’estranea, invece, è il primo film, e più in generale il primo racconto, nel quale mi riconosco al cento per cento. È il primo progetto in cui ritrovo pienamente il mio desiderio di raccontare storie e il modo in cui voglio farlo. In questo percorso, lo sottolineo, Paolo e io siamo compagni di viaggio: non è quindi un progetto nato casualmente. Al tempo stesso, rappresenta una delle più grandi soddisfazioni della mia vita, perché se mi avessero detto che con il mio primo film ufficiale da sceneggiatore sarei stato in concorso a Venezia e a Toronto, probabilmente non ci avrei creduto”.

E non ci sono soltanto Venezia e Toronto: penso, per esempio, al Fantasia Film Festival e agli altri festival in giro per il mondo, da Busan a Sitges.

“È bellissimo, perché credevamo molto in questa storia e nelle sue potenzialità, e abbiamo lavorato tantissimo per riuscire a realizzarla nel modo in cui volevamo. Quando poi arriva un riscontro di questo tipo, anche al di là dei festival, assume un valore enorme. Naturalmente, essere scelti dai comitati di selezione rappresenta già una conferma fondamentale, ma stiamo ricevendo riscontri molto positivi anche dagli addetti ai lavori. C’è un entusiasmo genuino, accompagnato da una certa sorpresa: la sensazione che il cinema possa ancora sorprendere e mettere un po’ a disagio. Lei, off record, mi ha detto che il film le ha trasmesso un senso di angoscia, di ansia. Forse è il regalo, il complimento più grande che possa farci, perché il cinema, per quanto ci riguarda, al di là del genere che utilizza come linguaggio per raccontare una storia, lavora prima di tutto con le emozioni”.

Che tipo di rapporto la lega a Paolo Strippoli? Avete condiviso anche un percorso di vita?

“Paolo e io abbiamo un aneddoto divertente che mi piace sempre raccontare quando parlo del nostro rapporto. Ci siamo conosciuti perché entrambi inseguivamo lo stesso sogno, che forse avevamo persino timore di nominare: fare cinema come autori, quindi come registi e sceneggiatori. Avevamo in comune l’essere nati nella provincia pugliese all’inizio degli anni Novanta. Siamo entrambi della provincia di Bari: vengo da Terlizzi, Paolo da Corato. Siamo nati poco prima del boom, dell’esplosione del cinema in Puglia, favorita dal lavoro straordinario che ha fatto e continua a fare la Puglia Film Commission, ma anche da politiche culturali illuminate. Durante la nostra adolescenza, però, quel sistema, che si sarebbe consolidato negli anni successivi, era ancora agli albori. La realtà più vicina al cinema che si potesse trovare a Terlizzi o a Corato, entro una distanza accessibile a due ragazzini senza automobile e costretti a muoversi con i mezzi pubblici, era una scuola di recitazione teatrale. Se voleva diventare regista, sceneggiatore o direttore della fotografia, l’unica possibilità era frequentare una scuola per attori di teatro. Quello offriva il territorio. Paolo e io ci siamo incontrati proprio in una scuola di recitazione teatrale a Corato, il paese in cui viveva e che, comunque, è molto vicino al mio. Non direi che sia nata immediatamente una simpatia, anzi. Paolo aveva tre anni meno di me: all’epoca avevo diciassette anni e lui quattordici. Ero perfettamente consapevole di non voler fare l’attore e di non esserne minimamente capace. Paolo, invece, aveva ancora quella serietà tipica di quando si crede davvero che un sogno sia possibile. E quindi lo detestavo. Lo trovavo un ragazzetto insopportabile”.

L’amicizia, dunque, non è nata subito?

“No. Siamo rimasti in contatto su Facebook e, a distanza di anni, ormai un po’ più grandi, ci siamo ritrovati a Roma. Paolo si era trasferito per frequentare l’università e stava cercando di entrare al Centro Sperimentale. Nel frattempo avevo accantonato la scrittura. Mi serviva una soluzione concreta per mantenermi a Roma continuando, però, a inseguire il desiderio di scrivere. Così ho iniziato a lavorare nel marketing della distribuzione cinematografica e ho fatto un primo stage in Medusa Film. Pensi un po’ che giri fa la vita. Abbiamo ricominciato a frequentarci, andando al cinema insieme o a cena. Abitavamo nello stesso quartiere. Ricordo, per esempio, quando siamo andati a vedere al cinema Adriano la maratona notturna dell’ultima stagione di Breaking Bad. Abbiamo così ricostruito, o forse costruito per la prima volta, un’amicizia. Quello è stato il primo momento importante del nostro rapporto. Nel frattempo Paolo è entrato al Centro Sperimentale e ha iniziato il suo percorso con i cortometraggi. Avevo invece messo da parte l’idea di scrivere, perché avevo intrapreso un’altra carriera che cominciava anche a darmi soddisfazioni e conferme. In un certo senso mi ero perso, le dico la verità. Mi domandavo: con quale diritto posso raccontare delle storie? Non avevo frequentato alcuna scuola di cinema e nessuno aveva mai riconosciuto formalmente il mio talento. Essere un ragazzo brillante dal punto di vista scolastico o universitario non significa necessariamente essere un autore cinematografico. Così avevo finito per smarrire un po’ la strada”.

Come l’ha ritrovata?

“Poi Paolo ha terminato il Centro Sperimentale. Gli era rimasto un piccolo cruccio: durante quel percorso non gli avevano mai permesso di realizzare un cortometraggio di genere. Voleva girare un horror, ma non ne aveva avuto la possibilità. C’era una forte reticenza nei confronti dei generi cinematografici che ancora oggi faccio fatica a spiegarmi, considerata anche la tradizione e l’identità che l’Italia aveva avuto, qualche decennio prima, proprio nel cinema di genere. Oggi, fortunatamente, la situazione sta cambiando. A un certo punto Paolo mi ha detto di avere in mente una storia e mi ha raccontato l’idea di realizzare un cortometraggio attraverso le Instagram Stories, che all’epoca erano state introdotte da pochissimo. Parliamo del 2017 o del 2018, non ricordo esattamente l’anno. La storia era quella di una ragazza che desidera essere seguita sui social e che finisce per essere seguita davvero da un uomo nella vita reale, che le ruba il telefono e comincia a riprenderla. Era un’idea così semplice e potente che me ne sono innamorato. Gli ho chiesto: «Perché vuoi scriverla con me, che non sono uno sceneggiatore? Ormai non scrivo più». E lui mi ha risposto: «Perché sei la persona migliore con cui scrivere questa storia». Mi sono fidato di lui. Direi che ho fatto bene. Da lì sono iniziati tanto lavoro e tanta gavetta. Nel 2018 è uscito il cortometraggio ed è diventato un piccolo caso. Ci hanno chiamati nella redazione di Vanity Fair. Eravamo dei ragazzini: andare a Milano, nella redazione di Vanity Fair, per la nostra prima intervista ci sembrava incredibile. Colorado ha visto il film. Lo ha visto anche Roberto De Feo, un altro regista pugliese molto talentuoso che lavora nell’horror, ed è rimasto colpito da Paolo. Quel piccolo cortometraggio, girato con pochi soldi, autoprodotto e realizzato da un gruppo di amici, è diventato il biglietto da visita attraverso il quale Paolo ha potuto mostrare ciò che era in grado di fare nel cinema di genere. Aveva già realizzato cortometraggi caratterizzati da una sorta di realismo magico, ma quello era il suo primo lavoro di genere. Da lì la sua carriera ha cominciato a prendere slancio e, nel giro di poco tempo, lo ha portato a girare insieme a Roberto A Classic Horror Story. La mia, attraverso un percorso un po’ più lungo, ha invece dato inizio alla vera gavetta che mi ha portato fino a L’estranea e ai progetti che verranno”.

Che cosa immagina possa dire uno spettatore al termine della proiezione de L’estranea? O, perlomeno, quale reazione spera che susciti il film?

“Ciò che penso, e soprattutto ciò che spero, è che il film susciti un sentimento forte, indipendentemente dal fatto che venga apprezzato oppure no. Il desiderio che piaccia appartiene naturalmente alle nostre fragilità di autori e di esseri umani, al bisogno di sentirci apprezzati. Preferirei che quel sentimento fosse un senso di inquietudine, un’emozione intensa o anche una riflessione. Credo che questo sia un film capace, in un certo senso, di attraversare lo spettatore, un film al quale sia difficile restare indifferenti. Preferirei che una persona ne uscisse disturbata, persino al punto da non amarlo, purché provasse una reazione intensa, piuttosto che sentirle dire: «È carino, interessante». Perché non è questa l’idea di cinema che mi interessa. Da spettatore voglio essere investito da un film, come da un treno ad alta velocità che mi travolge in corsa. Vorrei suscitare la stessa sensazione. Credo che L’estranea, per ritmo, interpretazioni e costruzione drammaturgica, abbia la capacità di produrre un impatto di questo tipo. Qualunque sia il sentimento che scaturisce dalla visione, per me è questo l’aspetto più importante e interessante. Spesso siamo affascinati dall’idea che un’opera debba piacere a tutti. Il paradosso, però, è che talvolta, quando un film piace senza riserve, le riflessioni che ne scaturiscono sono meno fertili rispetto a quelle generate da un elemento che non convince o che lascia un dubbio. Me ne sono reso conto durante la gavetta con i cortometraggi: a volte, quando un passaggio non arrivava fino in fondo o presentava un’imperfezione, proprio quell’elemento diventava per me, come autore, il terreno di confronto più interessante. Quando penso alle opere che amo, e soprattutto al cinema che prediligo, non penso a un cinema perfetto. Non penso a un cinema levigato, nel quale tutto funziona senza attriti. Mi interessa un cinema che conservi i propri spigoli e le proprie asperità. Forse è proprio questo il cinema che preferisco da spettatore”.

Nel film emergono molti temi che, nonostante la storia sia ambientata in un determinato periodo storico, risuonano fortemente nel presente. Penso al bullismo, al rapporto con il corpo, all’ossessione per la fama e la notorietà, alla dipendenza dall’alcol, ma anche alle difficoltà economiche in cui una famiglia può ritrovarsi per circostanze esterne. Durante la scrittura avete riflettuto su quanto il film potesse dialogare con il presente e magari alimentare un dibattito pubblico su argomenti che spesso vengono affrontati in maniera superficiale? Penso, per esempio, alla grassofobia. C’è una scena molto forte, quella del pranzo in famiglia, in cui il padre arriva a dire al figlio che gli fa schifo.

“Quando abbiamo iniziato a scrivere il film non avevamo un’idea precisa di ciò che sarebbe diventato. Avevamo chiari l’inizio e il finale, che tra l’altro non coincide con quello attuale, perché nel corso degli anni è cambiata anche la nostra visione del mondo come autori e abbiamo cominciato a porci una domanda diversa: chi è l’estranea? Il film è una spirale. Al suo interno sono confluiti diversi aspetti e, progressivamente, L’estranea è diventato l’anatomia di una famiglia. Una famiglia borghese barese, che ha raggiunto un determinato status e che, proprio per questo, soffre ancora di più all’idea di poterlo perdere. Non è una famiglia nata nella ricchezza. Ciò che raccontiamo, pur non avendo un’ispirazione reale diretta, è molto vicino a un ambiente che Paolo e io conosciamo bene. Entrambi siamo nati in quel periodo storico, siamo stati adolescenti negli stessi anni in cui lo sono Tobia e Alice e conosciamo profondamente quel contesto. Abbiamo scelto Bari perché è una città che ci permette di esplorare in maniera ancora più evidente alcuni tratti della borghesia pugliese. È una borghesia diversa da quella romana o milanese, caratterizzata anche da un diverso tipo di ferocia. A questo proposito, c’è un riferimento per me importante, anche se probabilmente non è confluito direttamente nel film. Ricordo quando lessi La ferocia di Nicola Lagioia, che in seguito ho anche rivisto a teatro. Mi colpì molto perché, nella precisione e nella ferocia con cui erano tratteggiate quelle psicologie, riconoscevo un mondo che conoscevo. Forse ciò che ci ha protetto maggiormente, e che rende questi temi autentici ancora oggi, quando diventano oggetto di discussione, è proprio il fatto che non avessimo alcun interesse a inserirli deliberatamente nel film. Al di là del dispositivo narrativo, ogni elemento è confluito nella storia perché probabilmente sentivamo la necessità di affrontarlo”.

Cioè?

“Personalmente, per esempio, ho trascorso l’infanzia e la prima parte dell’adolescenza confrontandomi con un sovrappeso che arrivava quasi all’obesità. È stato quindi un elemento molto personale, un’esperienza che continua a lavorarle dentro e che, probabilmente senza che me ne rendessi conto, a un certo punto è emersa nella storia. Altri aspetti hanno invece a che fare con il vissuto di Paolo. Non parliamo, però, di aneddoti o episodi accaduti direttamente a noi. Ci interessava soprattutto costruire un sistema. Abbiamo realizzato una sorta di anatomia familiare perché le famiglie sono caleidoscopi di storie. Ed è proprio questo a renderle interessanti: sono nuclei composti da vicende individuali e, contemporaneamente, da una storia comune e condivisa, che prende forma attraverso quei singoli percorsi. La famiglia è un sistema mobile, dinamico. Quando accade un evento, positivo o negativo, a uno dei suoi componenti, cambiano gli equilibri di tutti gli altri. È un meccanismo molto interessante da raccontare, soprattutto all’interno di un arco temporale lungo. Nel tratteggiare le vite di questi personaggi e nell’immaginarne l’evoluzione nel corso degli anni, anche attraverso l’azione dell’estranea, abbiamo finito per costruire un vero e proprio mondo, dotato di una vita autonoma. Le prime fasi della scrittura sono state soprattutto di accumulo: si raccolgono idee, situazioni, dettagli, si continua ad aggiungere. Nelle fasi finali di un buon copione, secondo me, avviene il contrario: si comincia a togliere, a sottrarre, finché non si raggiunge il nucleo della storia. Abbiamo eliminato elementi ai quali eravamo molto affezionati, ma che a quel punto non erano più necessari all’economia del racconto. Erano comunque dettagli capaci di restituire moltissime sfumature dei personaggi. A un certo punto era come se vivessero accanto a noi: durante la scrittura, Alice, Tobia, Anna e Walter sembravano seduti al tavolo insieme a noi e riuscivamo a vederli e riconoscerli esattamente per ciò che erano”.

A proposito delle scene del film, ce n’è una in particolare che mi è rimasta impressa. Senza fare troppi spoiler: a un certo punto Alice esce di casa durante la finale dei Mondiali del 2006. Quella sequenza mi ha ricordato una discesa nell’Ade. I tifosi sembrano quasi degli zombie che inseguono la protagonista. Chi dei due è stato così mefistofelico da immaginarla?

“Sono felice che lei l’abbia citata, perché è una delle scene che preferisco. Da sceneggiatore, in questo caso, ho avuto anche la possibilità di godermi il film un po’ più dall’esterno. Ho frequentato il set e aiutato Paolo con la seconda unità, ma ho potuto guardare il risultato anche da spettatore. E quella, secondo me, è una delle sequenze più belle del film, soprattutto dal punto di vista registico, per l’intuizione con cui Paolo l’ha costruita. Anche dietro quella scena c’è un aneddoto. Paolo non ama il calcio, non è un tifoso, e infatti è stato molto divertente scrivere con lui non soltanto le scene della partita, ma anche quelle in cui Tobia, da ragazzino, gioca a calcio. Arrivava a chiedermi: «Devi stare qui, perché non so come funziona. Che cos’è una punizione?». Eravamo a questi livelli. Entrambi, però, eravamo rimasti molto colpiti da ciò che aveva rappresentato, come rito collettivo, la vittoria dell’Italia ai Mondiali. Ho vissuto quella serata in un piccolo paese, Terlizzi, con i caroselli di automobili per le strade. Negli anni successivi, essendo tifoso dell’Inter, mi è capitato di trovarmi a Milano durante i festeggiamenti per uno degli ultimi scudetti della squadra e di ritrovarmi nuovamente immerso in una folla enorme. Soffro un po’ di agorafobia. Le grandi folle mi spaventano e mi trasmettono inquietudine. Come dice lei, possono trasformarsi quasi in un paesaggio dell’Ade. Quell’esperienza mi aveva turbato. In fase di scrittura abbiamo quindi lavorato sul contrasto tra tutte quelle persone felici e una donna profondamente triste, che non riesce a raggiungere il luogo in cui deve recarsi e che, in realtà, non vorrebbe nemmeno raggiungere. Da una parte sta andando ad assumersi una responsabilità; dall’altra sa che ad attenderla c’è una situazione molto tragica. Questo scarto così netto tra una grande felicità collettiva e una tristezza individuale tanto profonda e disperata creava lo spazio per un’immagine molto potente. Credo che il lavoro di Paolo sia straordinario. È quasi una sequenza da film horror, soprattutto pensando all’uomo che sale sull’automobile e al modo in cui quel momento è stato raccontato visivamente. E poi, naturalmente, c’è la canzone dei Baustelle, di Francesco Bianconi, che ringraziamo per averci permesso di utilizzarla. Il risultato ha qualcosa di magico. La prima volta che ho visto quella scena ho guardato Paolo e gli ho detto: «Hai fatto un lavoro straordinario». Perché la sequenza possiede davvero quella potenza: sembra quasi una rappresentazione metaforica, pur essendo estremamente concreta, perché una situazione del genere si è verificata realmente. Eppure, per me, rimane una delle scene più horror dell’intero film”.

Nella sua vita, naturalmente, non c’è soltanto L’estranea. Sta lavorando anche al suo primo lungometraggio. Non voglio chiederle di cosa parli, perché i film non si spoilerano, ma mi interessa un aspetto più umano, forse anche più concreto: quanta ambizione c’è in lei? E quale significato attribuisce a questa parola?

“Penso di essere una persona molto ambiziosa. Sono convinto, però, che questa ambizione risponda a un bisogno profondamente umano e molto comune, che nella vita si prova a elaborare crescendo o anche attraverso la terapia: il bisogno di sentirsi all’altezza. Da autodidatta, in un ambiente competitivo come quello del cinema, all’inizio, ma in realtà ancora oggi, si sviluppa facilmente una sindrome dell’impostore. Col tempo, però, ho capito che può essere persino salutare. Quando ci si arroga il diritto di dire: «Fidatevi di me, ho una storia da raccontare, so come raccontarla e credo che possa arrivare alle persone», si compie anche un atto di arroganza, non soltanto di ambizione. È una forma di sana arroganza, quasi un atto di hybris. Ho capito quindi che è utile conservare anche quella piccola voce interiore che continua a ripetere: «Non ce la farà, non ce la farà». Perché è proprio quella voce a mantenerla vigile. Sarebbe forse molto più pericoloso possedere quel tipo di hybris senza alcun contrappunto, senza un pensiero capace, anche attraverso le proprie fragilità, di riportarla con i piedi per terra. Anche perché, secondo me, più grande è l’ambizione, maggiori devono essere il lavoro e il sacrificio che la sostengono. Altrimenti non è più ambizione, ma megalomania. La misura della mia ambizione coincide con quella del mio impegno. Credo moltissimo in un approccio quasi ossessivo. Con «ossessivo», però, non intendo dire che non debba esistere altro al di fuori del lavoro. Intendo che questo mestiere richiede sacrificio, dedizione, costanza e una ricerca dell’eccellenza che può fare una differenza enorme. Penso che L’estranea, e in questo sono debitore a Paolo per avermi insegnato un metodo, stia iniziando a raccogliere oggi determinati riscontri proprio perché per noi è stata un’esperienza totalizzante. Le abbiamo dedicato la massima cura, cercando di offrirle il meglio delle nostre possibilità, del nostro talento, del nostro lavoro e del nostro sacrificio nell’arco di cinque anni. Lavorando anche con colleghi diversi, mi capita di notare quanto talvolta manchi la disponibilità ad andare fino in fondo, sia dentro se stessi sia nelle esigenze del lavoro, per interrogare davvero una storia. Non voglio trasformare questo pensiero in un discorso inutilmente intellettuale. Intendo dire che dobbiamo innamorarci dei film che realizziamo e lasciare che vivano dentro di noi. Devono diventare piccole ossessioni, alle quali sentiamo il bisogno di rispondere. Bertolucci diceva una frase molto bella: i film sono un modo per liberare le stanze della mente dai propri fantasmi. Quell’idea mi è sempre piaciuta molto. Poi, iniziando a fare questo mestiere, ho capito che, almeno per quanto mi riguarda, la disinfestazione non funziona del tutto. Di certo, però, aiuta a familiarizzare con quei fantasmi. Quindi sì, sono molto ambizioso. Il talento, però, è feroce ed è anche profondamente legato agli incastri del destino. E questo, tra l’altro, è un tema che raccontiamo bene nel film. Tutto può cambiare. Adesso voglio sicuramente godermi questo momento, ma lo sto facendo già proiettandomi verso ciò che verrà dopo, come diceva lei, sia nel mio percorso da regista sia in quello da sceneggiatore. Più ancora dell’ambizione, sento il desiderio di continuare a raccontare questo tipo di storie e di farlo nel modo più autentico e ambizioso possibile. Perché quell’ambizione può diventare anche una forma di garanzia per il pubblico, tornando proprio al punto da cui siamo partiti: la garanzia di trovarsi davanti a una storia realmente originale, senza avere la sensazione che chi l’ha realizzata non ci credesse fino in fondo o non si fosse assunto tutti i rischi necessari”.

Che cosa sarebbe disposto a sacrificare per riuscirci? È un po’ il tema de L’estranea: fino a che punto sarebbe disposto a spingersi?

“Ciò che ho già sacrificato e che continuo a sacrificare: il tempo, che è la risorsa più importante che abbiamo. Ho rinunciato a parte del mio tempo e a molti dei paracaduti, dei salvagenti che negli anni mi ero costruito. Ognuno parte da condizioni diverse e il cinema è un mestiere in cui questa disparità emerge molto presto. Lo dico senza alcuna polemica, perché mi sembra perfettamente comprensibile: soprattutto nell’età in cui ho iniziato a formarmi, poter contare su una protezione economica familiare consente di dedicarsi a questo lavoro con molto più tempo e molte più risorse. Quando quella protezione non c’è, il percorso cambia. Per anni ho scritto dopo aver terminato l’altro lavoro. Ho diretto il sabato e la domenica perché durante la settimana andavo in ufficio. Per me il sacrificio più grande è stato accettare di non partire con le carte migliori, pur sapendo di non avere nemmeno le peggiori, senza vittimizzarmi e senza pensare che mi fosse dovuto alcunché. Trovo piuttosto snervante l’idea che ci sia dovuto fare un film o che ci spetti automaticamente la possibilità di esercitare questo mestiere. Ciò che dovrebbe essere garantito, invece, è un sistema equo, capace di mettere il talento nelle condizioni di esprimersi e di essere riconosciuto secondo criteri il più possibile meritocratici, all’interno di un contesto che permetta di svolgere bene questo lavoro. Questo, per me, è fondamentale. Allo stesso tempo, poter raccontare storie è un privilegio, non soltanto un mestiere. È un’opportunità speciale, rara e selettiva. Proprio per questo bisogna cercare di essere all’altezza di ciò che si sceglie di fare. Personalmente, l’unico modo che ho trovato è stato assumermi il rischio. Penso alla storia di Alessandro Magno che brucia le navi per eliminare la possibilità di tornare indietro. Sono sempre stato, anche per necessità, estremamente calcolatore nelle scelte della mia vita e della mia carriera, soprattutto in relazione alle esigenze economiche. A un certo punto, però, mi sono detto: «Ci credo. Adesso ci credo davvero. So di poterlo fare, ma devo dedicarmici al cento per cento. Altrimenti, se non dovesse funzionare, non riuscirei mai a perdonarmi di non avergli dato il massimo del mio tempo»”.

Quali sono state le storie che l’hanno formata? Se dovesse indicarmi gli autori, i film o le opere che hanno lasciato un segno profondo in lei, quali sceglierebbe?

“Da ragazzino sono stato innanzitutto un lettore accanito. Ho cominciato con i primi Piccoli Brividi, ma in generale leggevo tutto ciò che trovavo in casa. Questo andava di pari passo con il fatto che non fossi particolarmente brillante negli sport, né molto estroverso o disinvolto nelle relazioni sociali. Durante l’infanzia sono stato quindi un lettore vorace, anche perché cercavo, in qualche modo, di compensare la solitudine e il disagio che provavo nei confronti della realtà in cui vivevo, nella quale non mi sentivo pienamente a mio agio. L’idea dell’empatia, della possibilità di vivere in altri mondi e di immaginare l’esistenza di storie diverse nasce quindi molto presto. Quando poi si comincia a conoscere davvero il cinema, arriva naturalmente un periodo in cui ci si innamora dei grandi maestri. Per me è stato così con Michelangelo Antonioni. Il cinema di Terrence Malick mi ha conquistato e mi ha mostrato possibilità espressive che non immaginavo fossero possibili. Anche il lavoro di Godard, soprattutto quello del primo periodo della Nouvelle Vague, negli anni della mia formazione mi ha acceso moltissimo. Lo stesso vale per Bertolucci. Oggi guardo con grande interesse a una parte del cinema indipendente americano. Derek Cianfrance, per esempio, è un regista che apprezzo molto. Ho amato l’esordio di Celine Song, Past Lives. Seguo con altrettanto interesse il cinema europeo, da Östlund a Borgli, fino a Joachim Trier. Forse Joachim Trier è oggi l’autore che sento più vicino come punto di riferimento rispetto a ciò che mi piacerebbe fare anche sul piano registico. Innanzitutto perché è un regista che ha saputo affrontare storie molto diverse utilizzando codici differenti. Penso a quanto Thelma sia distante da Reprise, da La persona peggiore del mondo o da Louder Than Bombs – Segreti di famiglia. Più in generale, trovo molto stimolante il panorama del cinema europeo contemporaneo. Penso anche a Rodrigo Sorogoyen. Sicuramente ho due anime diverse come sceneggiatore e come regista. Da sceneggiatore sono molto più curioso e disponibile a entrare in linguaggi e generi differenti. Amo lavorare con Paolo perché mi porta ad affrontare il cinema attraverso codici, registri e tipologie di storie che, da regista, non sarei assolutamente in grado di mettere in scena. Ed è un aspetto che mi entusiasma. Scrivere con Paolo è una delle attività che preferisco in assoluto. Come regista, invece, mi sento più vicino a un certo tipo di cinema. Potrei citare Joachim Trier, Sofia Coppola e, in parte, il primo Chazelle. Mi interessa un cinema fortemente legato ai personaggi e alla caduta. Della caduta, però, mi affascina soprattutto ciò che accade durante e dopo, più che lo schianto in sé. È proprio questo che sto cercando di raccontare. Mi accorgo che tutte le storie che sto affrontando hanno forse un minimo comune denominatore: ruotano attorno a una perdita e a ciò che bisogna fare quando si perde qualcosa e ci si ritrova costretti a fare i conti con quell’assenza. Vale per L’estranea e forse anche per tutti i progetti a cui sto lavorando. Possono cambiare molto per genere, linguaggio e, in alcuni casi, persino per epoca. L’elemento comune, però, sembra essere proprio questo: raccontano personaggi che hanno perso qualcuno o qualcosa, oppure che hanno smarrito se stessi”.

Fermo restando che, a questo punto, abbiamo perso due attori, o meglio due aspiranti attori teatrali.

“Due pessimi aspiranti attori teatrali. Paolo, in realtà, era più talentuoso di me. Ci tengo a dirlo perché lo prendo sempre in giro, ma era sicuramente più bravo”.

Lei mi ha raccontato molto del ragazzino che è stato: un ragazzo introverso, forse non tanto per scelta quanto per le circostanze. Se quel ragazzino incontrasse il Salvatore di oggi, che cosa lo stupirebbe di più?

“Penso che una delle qualità che mi riconosco sia l’aver trovato, nelle esperienze della vita, in quelle belle ma soprattutto in quelle dolorose, un modo per sopravvivere. È forse una delle poche qualità che sento davvero di possedere: in un modo o nell’altro riesco a superare ciò che mi accade. Credo che questo istinto, questa inclinazione, abbia qualcosa di molto primordiale e finisca poi, inevitabilmente, anche nelle storie. Quando si è costretti a sviluppare una certa capacità di resistenza, forse quel ragazzino sarebbe rassicurato nello scoprire di avere la forza necessaria per attraversare le difficoltà. Non credo che se lo aspettasse. Da quel ragazzino, invece, vorrei riuscire a recuperare un po’ più di bontà e di gentilezza. Crescendo si rischia di rimanere intrappolati negli spigoli che ci si costruisce addosso per difendersi”.

C’è qualcosa che avrebbe voluto dirmi e che non le ho chiesto? Se non vogliamo renderla troppo marzulliana: si faccia una domanda e si dia una risposta.

“Adoro le domande marzulliane. In realtà sento che abbiamo parlato molto del film attraverso di me, ed è forse l’aspetto più difficile. Solitamente si finisce per parlare dell’opera e, attraverso di essa, l’autore finisce inevitabilmente per raccontare se stesso. Noi abbiamo seguito un percorso che trovo interessante e forse anche un po’ più autentico, perché non abbiamo forzato ogni riflessione affinché confluisse necessariamente ne L’estranea. Vorrei però raccontarle un piccolo aneddoto legato alla scrittura, che per me ha un significato molto personale. Mentre lavoravamo a L’estranea, pur essendo pienamente consapevole del materiale che stavamo affrontando, mi ero costruito una sorta di sistema di protezione. Durante la scrittura di alcune delle scene più dolorose, lei ha visto il film e quindi sa a quali mi riferisco, per stemperare la tensione mi mettevo magari a tagliare delle patate. Amo cucinare, quindi preparavo il contorno, sistemavo un pesce da mettere in forno oppure stendevo i panni mentre ragionavamo sulle sequenze più cruente. Era una sorta di meccanismo di difesa affidato a piccoli gesti quotidiani. Soltanto durante l’ultima stesura sono riuscito a guardare il film anche al di fuori della sua dimensione simbolica e a comprendere pienamente ciò che raccontava sul piano più concreto, ciò che quella storia era davvero. In quel momento ho provato una grande tristezza per Alice e Anna. Non soltanto per Alice, ma anche una profonda empatia nei confronti di Anna. È stato significativo perché quell’emozione non nasceva dal desiderio di doverla provare o di volerla suscitare nello spettatore. È arrivata nel momento in cui, paradossalmente, sono riuscito ad abbandonare quel sistema di protezione un po’ assurdo che mi ero costruito attraverso i gesti della quotidianità. Ho anche alcuni piccoli comportamenti compulsivi che accompagnano le mie giornate”.

Il suo psicoterapeuta andrebbe a nozze con questi racconti. È un meccanismo ricorrente: rifugiarsi proprio in ciò che ci mette in difficoltà. È quasi un tentativo di esorcizzare il fantasma che ci perseguita controllandolo, quando in realtà è lui a controllare noi.

“Esatto. Per questo le dicevo che trovo molto interessanti i meccanismi ordinari e quotidiani attraverso i quali cerchiamo, e torno volutamente a quella parola, di sopravvivere. Ed è proprio questa una delle grandi lezioni che ho imparato dal cinema. All’inizio, come accade a molti quando cominciano a scrivere, si ha l’ambizione di cercare subito il grande racconto, la grande storia, l’opera-mondo. Poi si capisce che gli aspetti di cui ci vergogniamo di più, quelli che non vorremmo mostrare a nessuno perché li consideriamo esclusivamente nostri, proprio perché così specifici, sgraziati, a volte persino meschini, insieme alle nostre debolezze e idiosincrasie, sono spesso il materiale più interessante da portare nella scrittura. È il patrimonio narrativo al quale, in questo momento, attingo maggiormente. Me ne accorgo anche mentre scrivo la mia opera prima: le scene più forti, quelle migliori e più autentiche, quelle che rimangono impresse a chi legge, nascono spesso proprio da lì. Ogni volta che, invece, si attinge a immaginari già frequentati o a modelli che esistono già, si rischia di sottrarre alla storia quella parte che soltanto noi possiamo offrirle. Forse la scrittura deve insegnare proprio questo: le esperienze che ci hanno fatto soffrire di più, quelle di cui ci vergogniamo maggiormente e che ci fanno sentire più esposti sono, in realtà, tra i materiali narrativi più fertili a cui possiamo attingere”.