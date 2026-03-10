Salvatore Iacolino indagato a Messina per legami con Cosa Nostra, il manager era stato eurodeputato col PdL

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Salvatore Iacolino, ex eurodeputato del Pdl e direttore generale del Policlinico di Messina, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata dall’aver agevolato Cosa Nostra nell’ambito di un’inchiesta che ha portato all’arresto per corruzione di un dirigente regionale e di un imprenditore. La Procura di Palermo ha disposto una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici di Iacolino.

Perquisizioni per Salvatore Iacolino

La Procura di Palermo, come riportato da ANSA, ha disposto una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici di Salvatore Iacolino, direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del Pdl.

Nominato alla guida dell’ospedale siciliano la scorsa settimana, Iacolino risulta indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata dall’aver agevolato Cosa Nostra nell’ambito dell’inchiesta che nella mattinata di martedì 10 marzo ha portato all’arresto per corruzione di un dirigente regionale e di un imprenditore.

ANSA

Di cosa è accusato Salvatore Iacolino

Secondo i magistrati della Dda di Palermo, guidati dal procuratore Maurizio de Lucia, stando a quanto riportato ancora da ANSA, Iacolino avrebbe messo a disposizione di Carmelo Vetro, già condannato per associazione mafiosa, l’influenza e la rete di relazioni costruite grazie alla posizione ricoperta in Regione come dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute e la sua esperienza politica, contribuendo così al rafforzamento del clan di Favara.

All’ex europarlamentare del Pdl i pm contestano di aver sostenuto gli interessi economici del capomafia e dei suoi uomini, dando loro informazioni sulle procedure amministrative o agevolando incontri con importanti funzionari regionali.

Secondo l’accusa, inoltre, Iacolino, da direttore generale della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute, avrebbe compiuto atti contrari ai doveri d’ufficio, con continue sollecitazioni nei confronti dei vertici amministrativi dell’Asp di Messina su procedimenti amministrativi indicati da Vetro.

L’ex eurodeputato avrebbe anche omesso di segnalare che Vetro era stato condannato per Mafia e avrebbe agevolato la creazione di canali riservati con figure di vertice dell’amministrazione regionale per permettergli di ottenere lavori nel settore pubblico. In cambio, Iacolino avrebbe ricevuto finanziamenti per campagne elettorali e promesse di assunzioni di lavoratori.

Quando è stato eurodeputato Salvatore Iacolino

Salvatore Iacolino ha ricoperto il ruolo di parlamentare europeo dal 2009 al 2014.