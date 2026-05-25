Salvatore Mennitti, l’intervista all’attore: “Ho lasciato tutto per tornare a essere me stesso”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che inseguono un sogno e persone che, invece, vengono inseguite da esso. Per Salvatore Mennitti il teatro non è mai stato soltanto una passione, né tantomeno un semplice obiettivo professionale. È stato un richiamo. Una voce sotterranea, ostinata, che ha continuato a bussare anche nei periodi in cui la vita sembrava averlo portato altrove. La sua storia non è quella lineare di chi scopre presto il proprio talento e procede senza deviazioni verso il successo. Al contrario, è il racconto di una frattura continua tra ciò che si è e ciò che il mondo pretende che si diventi. Da una parte il bisogno di sopravvivere, di lavorare, di trovare stabilità. Dall’altra un’urgenza interiore impossibile da mettere davvero a tacere: creare, esprimersi, sentire. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Salvatore Mennitti non parla soltanto di recitazione. Parla di identità. Del momento preciso in cui un ragazzo comprende che alcune ferite non si superano cancellandole, ma trasformandole. Parla del bullismo subito da adolescente, del silenzio in cui aveva finito per rinchiudersi, e di come il teatro gli abbia restituito una voce quando aveva quasi smesso di ascoltare persino la propria. Il palco, nelle sue parole, non appare mai come un luogo di finzione. È piuttosto uno spazio di verità assoluta. È il punto in cui le emozioni represse trovano finalmente un corpo, un linguaggio, una possibilità di esistere. Forse è proprio per questo che il teatro, per lui, assume una dimensione quasi terapeutica: non come fuga dalla realtà, ma come modo per attraversarla fino in fondo. Colpisce soprattutto il conflitto che racconta. Quello tra il “Salvatore della società” e il bambino di tredici anni che costruiva un teatro con assi di legno recuperate da una cupola parrocchiale. Due versioni di sé che per anni hanno convissuto in silenzio, fino a quando una delle due ha preteso di tornare a respirare. E allora questa diventa anche una riflessione sul tempo. Sul peso delle occasioni mancate, sulla paura di sentirsi in ritardo, sulla sensazione di osservare le lancette correre mentre i propri sogni restano fermi. Salvatore Mennitti parla spesso del tempo come di un’ossessione. Eppure, ascoltandolo, si ha l’impressione che proprio quel tempo apparentemente perduto sia servito a costruire la persona e l’artista che è oggi. C’è poi un altro elemento che attraversa tutta la conversazione: l’assenza. Le persone amate che non ci sono più, i legami che continuano a vivere attraverso piccoli segni, coincidenze, numeri, ricordi. Anche qui l’arte diventa un ponte invisibile tra ciò che è stato e ciò che continua a restare dentro di noi. Salvatore Mennitti parla dei suoi zii con una delicatezza rara, come se ogni traguardo raggiunto avesse senso soltanto condividendolo ancora con loro, almeno interiormente. Ma questa non è soltanto la storia di un aspirante attore. È il ritratto di una generazione cresciuta tra sogni enormi e realtà spesso asfissianti. Una generazione che troppo spesso ha imparato a sopravvivere sacrificando le proprie inclinazioni più profonde. E forse è proprio qui che il racconto di Salvatore Mennitti diventa universale: nella paura di non essere abbastanza, nel bisogno disperato di sentirsi vivi, nella lotta quotidiana tra sicurezza e desiderio. La sua vicenda ricorda che esistono passioni che non smettono mai davvero di aspettarci. Restano lì, silenziose, anche quando crediamo di averle abbandonate. E prima o poi tornano a reclamarci. Per questo l’intervista a Salvatore Mennitti non parla soltanto di arte. Parla del coraggio di tornare a essere se stessi.

A che punto del suo percorso professionale sente di trovarsi? Dove si colloca oggi?

“Quando provo a guardarmi indietro, faccio sempre un tuffo nel passato. Mi sento molto legato al momento in cui tutto è iniziato, a quelle tavole di legno in cui mi sono mosso la prima volta. Tutto nasce lì, quando avevo tredici anni. Osservando il percorso compiuto fino a oggi, credo di essere sempre stato un ragazzo determinato, con una grande voglia di creare e di raggiungere obiettivi. E penso che ciò che mi manca non sia diventare attore, perché credo già di esserlo. Non è un film o una serie televisiva a definire un attore. Essere attore è qualcosa che si avverte dentro di sé, una sorta di richiamo. E quel richiamo, nato quando avevo tredici anni, non mi ha mai permesso di arrendermi davvero. C’è stato un periodo della mia vita in cui mi sono fermato, in cui ho ceduto, ma dentro di me ho sempre custodito quel bambino che sognava tutto questo. È stato proprio quel bambino a darmi la forza di ricominciare e di proseguire questo cammino. Questo mi ha portato a realizzare molte delle immagini che avevo da piccolo: gli spettacoli teatrali, l’idea di avere un gruppo, la possibilità di comunicare in modo diverso rispetto al panorama teatrale e cinematografico di oggi. Perché, a mio avviso, quel mondo è diventato molto tossico dal punto di vista della competizione”.

Qual era la spinta che a tredici anni lo portava lì?

“Ero semplicemente un ragazzo che frequentava la chiesa perché doveva fare la cresima. In quel periodo organizzavamo tornei di calcio nella parrocchia e, a un certo punto, il parroco ci chiese se volessimo fare teatro. Gli risposi subito che non avrei voluto interpretare Giuseppe o Maria e che, se avessimo dovuto fare teatro, avrei desiderato qualcosa di bello. Lui mi guardò e mi spiegò che si riferiva al teatro vero. Poi ci fece conoscere una persona fondamentale per me, quella che sarebbe diventata il mio padre artistico e che mi ha introdotto in questo mondo: Salvatore Maraniello, che mi ha seguito sin da bambino. Ricordo perfettamente il giorno in cui ci guardò negli occhi e ci mise davanti un copione. Era Non ti pago di Eduardo De Filippo. Ci guardammo tra noi increduli, quasi a chiederci se stesse accadendo davvero. Iniziai interpretando Mario Bertolini, un personaggio al quale ancora oggi sono molto legato. Facemmo mesi e mesi di prove. Il problema era che non avevamo un teatro. Nessuno voleva ospitarci e tutti ci dicevano che non saremmo andati da nessuna parte. Noi, però, avevamo una fame incredibile e una voglia enorme di fare. Dopo mesi di sacrifici non volevamo arrenderci. Così proposi di costruire noi stessi il teatro. Chiesi a Padre Ciro se ci fossero delle tavole di legno disponibili. Ci raccontò che anni prima lì esisteva davvero un teatro e che il materiale era ancora conservato sulla cupola. Così iniziammo a prendere quelle tavole e a portarle nell’androne dove giocavamo a calcio. Poco alla volta realizzammo il nostro teatro. Quelle tavole le ho toccate davvero con mano. Ecco perché ricordo ancora oggi l’odore del legno. È lì che è nato l’amore per questa passione, un amore di cui non riesco a fare a meno, perché il teatro per me è vita. È stato il primo luogo in cui ho sentito davvero vive le mie emozioni”.

Avrebbe potuto scegliere qualsiasi altra strada: il calcio, un lavoro diverso, una vita differente. Perché proprio il teatro? Che cosa le restituiva la recitazione?

“In quel periodo giocavo a calcio e mi piaceva moltissimo. Facevo tante attività: seguivo la scuola, praticavo sport e frequentavo anche un corso di giornalismo. A un certo punto, però, ho capito che avrei dovuto fare una scelta. Fu allora che iniziai ad avvertire quel legame fortissimo che mi portava verso il teatro. Era come un richiamo. C’era dentro di me una forza, quella che definisco ‘chakra’, che mi faceva sentire vivo e che, col tempo, mi ha reso l’attore che sono oggi. La scelta del teatro mi ha cambiato profondamente. Ho avuto un’infanzia bella ma, allo stesso tempo, difficile. Ho subito episodi di bullismo che mi hanno portato a chiudermi molto. A un certo punto avevo smesso di esprimere le mie emozioni, quasi di ascoltare la mia stessa voce. Quando, invece, ho iniziato a scoprire il teatro, a leggere i copioni e a dare vita ai personaggi, è stato come restituire voce anche a quella parte di me che ne aveva bisogno. Ascoltare la voce dei personaggi mi aiutava a ritrovare la mia”.

Bullismo: si è mai dato una spiegazione del perché?

“In realtà non ho mai voluto darmi una risposta precisa. Ero semplicemente un ragazzo che andava a scuola e che non immaginava nemmeno l’esistenza del bullismo. Non pensavo potessero esserci persone capaci di farti vivere determinate esperienze. Vedevo il mondo come un luogo buono. Non volevo coglierne il lato oscuro, perché ero un bambino. Scrivevo moltissimo, leggevo tanto ed ero molto bravo nella scrittura. È una capacità che negli anni ho un po’ perso e che oggi sto cercando di recuperare. Ricordo perfettamente quanto fossi legato all’amore e ai sentimenti. Il primo giorno di scuola mi innamorai di una ragazza e le scrivevo lettere. Poi, però, si scopre anche la parte più dura del mondo, quella che spesso si continua a tenere dentro in silenzio, cercando di sopportarla, finché non si trova la forza di ribellarsi. Ed è lì che arriva il momento in cui si afferma la propria esistenza e si decide che tutto questo non debba più accadere. Da quel momento cambiò tutto, perché conquistai rispetto e, paradossalmente, diventai amico di molte di quelle persone che mi avevano preso di mira”.

Che tipo di ragazzo era?

“Ero un ragazzo molto energico. Mia madre, ancora oggi, mi chiama ‘Lucifero’ per l’energia che ho sempre avuto. Credo di aver avuto da sempre un’energia molto positiva. Ho sempre cercato di portare luce nella vita delle persone. Molti mi dicevano di volermi accanto e di desiderare la mia presenza nella loro vita. Forse questo, a qualcuno, dava fastidio. Ho sempre pensato di avere un lato artistico molto forte. E forse gli artisti infastidiscono, non saprei”.

Che cosa la spinse a ribellarsi al bullismo?

“Crescendo ci si rende conto che non serve continuare a ingoiare tutto in silenzio. A un certo punto bisogna mostrare chi si è davvero. Ricordo che arrivò il momento in cui dissi basta. Lo gridai davanti a tutti, davanti alle madri e ai padri che quel giorno erano fuori dalla scuola. Reagii a qualcosa che avevo subito per troppo tempo. Iniziai a piangere e a urlare. Credo che proprio lì sia nata una parte di me che oggi ritrovo spesso nei personaggi che interpreto. Porto quel ricordo dentro le scene che recito, dentro determinate emozioni”.

Il teatro le ha restituito una voce. In che senso è stato terapeutico per lei?

“Perché stavo iniziando a chiudermi in me stesso, mentre non sono mai stato un ragazzo introverso. Quando ho scoperto il teatro, ho iniziato a percepire un’energia diversa. Era quasi come se fossi destinato a quel mondo. Ed è lì che ho capito che quella era la strada giusta da seguire. Avevo bisogno di nutrirmi dei personaggi, di ogni copione che mi veniva affidato. Ogni interpretazione mi lasciava qualcosa”.

Come reagisce il mondo intorno a lei quando scopre il teatro? Partiamo dalla famiglia.

“Ringrazierò la mia famiglia ogni giorno della mia vita, perché ha sempre lasciato ciascuno di noi libero di scegliere. Ho due fratelli e anche loro si sono sempre sentiti liberi di seguire la propria strada. Certo, all’inizio i genitori hanno paura per il futuro dei figli. Sono abituati a considerare il lavoro come una certezza, mentre il sogno viene visto quasi come qualcosa di irrealizzabile. Loro, però, vedevano che ero attratto proprio da ciò che sembrava impossibile. E il fatto che qualcosa mi venisse presentato come irraggiungibile mi dava ancora più forza. Per me diventava una sfida personale. Sentivo il bisogno di portare avanti ciò che mi faceva sentire vivo”.

E i suoi coetanei? Quelli con cui giocava a calcio?

“Per loro esisteva soltanto il calcio. Poi, però, iniziai a recitare negli spettacoli teatrali e arrivò anche il videoclip di Pianoforte a vela di Clementino, che rappresentò uno dei miei primi progetti cinematografici. Quel videoclip nacque dalla famiglia artistica che avevamo creato, da quel gruppo di ragazzi con cui lavoravo. Ascoltammo la canzone e decidemmo di costruire una storia. Io ero il protagonista. Girammo il videoclip e poi pensammo di inviarlo a Clementino. Quando lo vide ne rimase entusiasta e decise di trasformarlo nel videoclip ufficiale del brano. Da quando uscì online cambiò tutto. All’epoca, il mio profilo Facebook esplose: ricevetti più di diecimila richieste di amicizia in un solo giorno. Per strada la gente mi fermava continuamente chiedendomi se fossi il ragazzo del video. Tutti volevano una foto. E poi c’erano le ragazze. Per un periodo ho vissuto ciò che oggi molti definiscono ‘successo’. Io, però, non l’ho mai percepito davvero in quel modo, perché ogni esperienza mi fa sentire sempre all’inizio di un percorso. Non mi piace parlare di successo. Per me è stato semplicemente un progetto riuscito bene, che mi ha lasciato una grande gratitudine”.

E dopo quell’esplosione che cosa accade?

“In seguito, sono stato scelto dalla società di produzione 8mm, di cui considero i fondatori quasi come i figli artistici di Salvatore Maraniello: lui ha sempre creduto in me, ha sempre visto in me un ragazzo di talento e mi immaginava all’interno di ogni storia che scriveva. Da lì nacquero molti cortometraggi e diversi spettacoli teatrali ai quali sono profondamente legato. Uno in particolare è Come sono, che raccontava la storia di un ragazzo autistico. Quella è stata forse la mia sfida più grande, probabilmente anche l’ultimo spettacolo importante che ho realizzato prima che quel periodo si concludesse. Era una sfida enorme, perché quel personaggio era lontanissimo da me. Però la difficoltà è ciò che più mi stimola. È ciò che mi permette di scoprire altre parti di me, quella versatilità che ricerco sempre come attore. In classe avevo una ragazza autistica di terzo livello e osservavo ogni suo gesto, ogni espressione, ogni reazione. Ho cercato di riportare tutto questo sulla scena. Ricordo che andammo a Roma per uno spettacolo e che al termine del quale alcune professoresse si avvicinarono in lacrime. Mi dissero di non avere parole per ciò che avevano visto e che era stato come rivivere i ragazzi di cui si prendevano cura ogni giorno. Quello è stato uno dei complimenti più belli della mia vita, perché il mio obiettivo più grande, nel teatro, è sempre stato arrivare alle persone”.

Che tipo di rottura avvenne dopo?

“Ci fu un momento in cui iniziai a pensare che quel mondo non potesse più darmi nulla. E lì cominciai a trasformarmi in ciò che non mi è mai piaciuto: un individuo qualunque della società di oggi. Il teatro non mi dava più niente, il cinema nemmeno. Non esistevano più occasioni in cui potessi esprimere la mia arte. Poi nella vita arrivano gli imprevisti, hai bisogno di soldi e inizi a lavorare. Cominci a lavorare e ti rendi conto di non avere più il tempo necessario per inseguire il tuo sogno e investirci davvero. Continuavo però a ripetermi che quel tempo, che allora sembrava sprecato e che oggi so non esserlo stato affatto, prima o poi mi sarebbe tornato indietro. Perché non ho mai voluto abbandonare davvero quel sogno. Credo di averlo soltanto messo in pausa per un periodo. Oggi me ne rendo conto ancora di più, soprattutto perché a un certo punto lasciai davvero tutto. Avevo un lavoro, una stabilità. Tre o quattro anni fa vivevo un conflitto fortissimo dentro di me: da una parte c’era il ‘Salvatore della società’, dall’altra quel bambino legato ai suoi sogni. Quel bambino voleva uscire, ma intorno aveva una gabbia che continuava a dirgli che non era destinato a quella vita e che doveva tornare alla realtà. Fu allora che trovai il coraggio di rinunciare alla stabilità economica che un lavoro può garantire per inseguire invece l’incertezza dell’arte e della recitazione. Mi dissi che volevo rischiare. Nella vita ho sempre rischiato e il rischio mi ha sempre fatto sentire vivo. Così decisi di cambiare tutto e trasferirmi a Roma, iniziando un nuovo percorso artistico all’Acting Lab di Alessandro Prete. È lì che ho iniziato a riprendermi ciò che avevo lasciato a diciott’anni”.

Nel momento in cui per tanti anni smette di dare voce alla sua natura, come vive quella sorta di repressione personale? Com’è stato non poter essere se stesso?

“L’ho vissuta molto male. Definisco quel momento come ‘il mio periodo buio’”.

Glielo dico brutalmente: non era un po’ come autoflagellarsi?

“Sì, lo è stato. Però ero costretto a farlo. Non ho mai scelto davvero di abbandonare quella parte di me che era l’unica capace di farmi sentire vivo. Ma a un certo punto la vita ti mette davanti a delle scelte e devi decidere. In quel momento dovevo lavorare, dovevo avere una stabilità economica per affrontare determinati problemi. All’inizio ero molto frustrato, poi col tempo ho capito che quella fase mi stava aiutando a maturare e a crescere. Avevo bisogno di conoscere anche quell’aspetto della vita per trovare poi il coraggio di lasciare tutto. A un certo punto, mentre lavoravo, ho sentito di nuovo il bisogno di riavvicinarmi al teatro. È stato un altro richiamo. Avevo sempre avuto un rimpianto: non aver mai studiato danza da bambino. Ho sempre creduto di avere una predisposizione naturale per il movimento. Ancora oggi il mio maestro, Alessandro Papa, mi dice spesso che possiedo un dono nel modo in cui mi muovo. Così un giorno, mentre ero al lavoro, sentii il bisogno di uno sfogo, di qualcosa che mi facesse stare bene. Mi chiesi perché non provare con la danza. Trovai questa scuola, che oggi considero praticamente casa mia, e lì incontrai persone meravigliose come Manuel Barzon e Papa, diventati veri mentori per me. Sono stati la salvezza di quel periodo buio. Grazie a loro ho iniziato di nuovo a credere nei miei sogni e a recuperare una parte di me che avevo lasciato indietro. Ed essendo sempre stato una persona ribelle e coraggiosa, che non si arrende facilmente, mi sono detto che era arrivato il momento di cambiare tutto. Da lì nacque anche un viaggio a Los Angeles che facemmo insieme per studiare. Al ritorno capii definitivamente che era arrivato il momento di smettere di lavorare e credere davvero in ciò che amo fare. La danza è stata l’elemento che ha innescato tutto questo. Perché lì ho scoperto che la danza è un linguaggio: dove finiscono le parole, inizia a parlare il corpo. E credo che questo sia il vero senso della danza”.

Da piccolo, però, non aveva scelto la danza. Era una rinuncia dovuta a un pregiudizio esterno? Al classico stereotipo secondo cui ‘la danza non è da maschi’? Oppure semplicemente non la vedeva ancora come una possibilità?

“No, semplicemente giocavo a calcio. Mi piaceva moltissimo e giocavo anche bene. Però mi rendevo conto di avere qualcosa dentro anche rispetto alla danza. Sa quando da ragazzino vai in discoteca e capisci di essere naturalmente portato? Poi c’è un racconto che mia madre mi ha fatto per tutta la vita. Dice sempre che, quando ero nella sua pancia, appena partiva la musica iniziavo a muovermi. Quando la spegnevano, mi fermavo. Lei diceva a mio padre che secondo lei sarei diventato un ballerino. Crescendo, però, le ho risposto che non credo di essere soltanto un ballerino. Credo di essere un artista. Per me l’artista comprende tutto: la danza, la recitazione, il canto, ogni forma espressiva”.

Nel momento in cui decide di riavvicinarsi all’arte, chiaramente quel mondo non era lì ad aspettarla a braccia aperte dicendo: “Bentornato, Salvatore”. Com’è stato il ritorno?

“C’è stata però una persona che, secondo me, mi stava aspettando davvero: Francesco Piccirillo. Nel periodo più buio della mia vita non ci sentivamo quasi più da circa un anno. Lui, invece, aveva continuato il suo percorso artistico. Poi ci rincontrammo per un caffè e mi guardò dicendomi che non mi vedeva più bene e che, secondo lui, era arrivato il momento di tornare a essere quello che ero e a fare ciò che avevo sempre amato. È stato lui la spinta decisiva che mi ha fatto dire che avrei davvero ricominciato. E c’è una frase che non dimenticherò mai. Mi disse che, qualsiasi cosa fosse accaduta, lui ci sarebbe stato”.

Quando decide di lasciare tutto per inseguire questo sogno, nessun adulto ha provato a farle cambiare idea?

“Mi hanno sempre definito un pazzo. Mi chiedevano come potessi abbandonare un lavoro da millecinquecento euro al mese. E rispondevo che non mi interessava, perché la vita è una sola e ogni giorno che passa è prezioso”.

Mi riferisco però ancora al periodo precedente, quando decide di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Nessuno le disse che stava sbagliando?

“In realtà mi dicevano sempre di restare con i piedi per terra. I miei genitori cercavano soprattutto di convincermi a portare avanti entrambe le strade. A un certo punto mio padre aprì anche un bar di famiglia pensando a me e, grazie a loro, avevo la possibilità, nel pomeriggio, di andare a studiare al Teatro Cilea. Quello fu un periodo in cui avevo ricominciato un po’ a respirare quell’ambiente. Poi, però, ci sono momenti in cui le cose non funzionano, in cui ti rendi conto che stai soltanto spendendo soldi e inizi a diventare più realistico. Cominci a pensare che forse quella strada non sia più destinata a te. Era un momento di grande fragilità. Vedevo soltanto ciò che avevo davanti e mi sembrava che tutto fosse finito, come se non avessi più uno spazio in cui esprimermi”.

In quel periodo non aveva pensato di affidarsi a un agente? A qualcuno che tutelasse il suo percorso?

“No, perché eravamo totalmente inconsapevoli. Dico ‘eravamo’ perché in quel percorso c’è sempre stato anche Francesco. Quando oggi ne parliamo, diciamo spesso che eravamo ragazzi e che non conoscevamo minimamente il mondo degli agenti, dei casting e delle dinamiche professionali. Se lo avessimo saputo allora, forse oggi avremmo fatto ancora di più. Davvero non immaginavo nemmeno l’esistenza di tutto quel lato del mestiere”.

Poi però torna Francesco Piccirillo, nasce questa nuova collaborazione, arriva Sigarro Pictures e finalmente torna in scena. Dopo tanti anni lontano dal palco, che cosa prova la prima volta che si esibisce di nuovo?

“Erano passati circa dieci anni dall’ultima volta che ero andato in scena. Prima di tornarci, però, sentivo il bisogno di capire davvero chi fossi diventato. Quando mi trasferii a Roma incontrai Alessandro Prete e Federica Ambrogio, una coach straordinaria che mi ha aiutato moltissimo. Ricordo perfettamente il primo colloquio con Alessandro. Entrai e, con grande umiltà, gli dissi che ero un attore, ma che non riuscivo davvero a sentirmi tale. Gli raccontai di aver recitato da bambino, ma che era passato molto tempo dall’ultima volta. Lui mi guardò e mi chiese se fossi un attore professionista, spiegandomi che lì arrivavano soltanto professionisti. Risposi sinceramente di no. A quel punto mi disse che potevo uscire. Io, però, rimasi seduto. Continuavo a spiegargli che la mia era soltanto umiltà e che non riuscivo a definirmi in quel modo. Lui insisteva dicendomi che, nel momento in cui avevo scelto di fare l’attore, ero un attore professionista e che lì entravano soltanto attori professionisti. Alla fine, mi disse di uscire e rientrare presentandomi come tale. Così feci. entrai di nuovo, mi presentai in quel modo e raccontai il mio percorso, le mie esperienze e i miei obiettivi. Mi rimandò a casa e tornai a Napoli piangendo: pensavo soltanto che dovessi ritornare lì, in quel posto. Il giorno dopo fissai un altro appuntamento e tornai. Quella volta entrai e gli dissi che non sarei tornato a casa, che volevo fare quel percorso insieme a loro perché sapevo che lì dentro avrei potuto ritrovare la parte di me che avevo nascosto per anni. E lui mi rispose che sapeva che sarei tornato e che voleva lavorare con me. Da lì cambiò tutto. Quello è stato il vero nuovo inizio. È lì che ho ripreso per mano quel bambino di tredici anni che oggi porto sempre accanto a me. Perché è lui che mi guida. È lui che mi ha dato forza e coraggio. E quando, dopo dieci anni, sono tornato finalmente sul palco, ho vissuto una delle emozioni più belle della mia vita. Mi sembrava di essere tornato a quei tredici anni. Ho sentito di nuovo lo stesso odore del teatro. Quando lo spettacolo finì dissi semplicemente: ‘Grazie’. Perché per me quello è stato vita. È stato un viaggio nel passato che guarda verso nuovi orizzonti”.

Oggi qual è il maggiore ostacolo alla sua affermazione professionale?

“Credo che spesso gli ostacoli siamo noi stessi. La mente, a volte, può giocare brutti scherzi. Molte volte siamo noi a rappresentare il nostro limite. Però, nel momento in cui acquisisci consapevolezza, forza ed energia, e riconosci davvero le tue capacità, qualsiasi ostacolo può essere superato. Nella vita ho superato molto, soprattutto ho superato me stesso. E se ci sono riuscito una volta, posso farlo ancora. Oggi, però, non mi sento più in quella fase. Adesso ho un unico obiettivo: realizzare tutti i miei sogni”.

Si è già confrontato con il mercato del lavoro vero e proprio? Casting, provini, produzioni…

“Sì, assolutamente. Quando ho ripreso il percorso a Roma, ho iniziato a entrare davvero in questo ambiente. Ho trovato delle agenzie e ho cominciato a capire il funzionamento del settore. Alcuni agenti si sono interessati a me e così è iniziato un primo percorso professionale. Ho sostenuto subito dei provini e sono arrivati anche alcuni callback. Quella è stata una conferma importante, perché ogni volta che entravo in determinati contesti venivo richiamato quasi immediatamente. Confrontandoti con il mercato capisci anche come funzioni realmente questo ambiente. Purtroppo, non è sempre meritocratico. Spesso contano l’estetica, il colore degli occhi o dei capelli, oppure il fatto che un personaggio possa somigliarti fisicamente. A volte, quindi, non vieni scelto non perché manchi il talento, ma semplicemente perché non corrispondi alle caratteristiche richieste. Credo che il mercato funzioni molto anche in questo modo. Poi, però, quando arriva il tuo momento, riesci finalmente a spiccare il volo”.

E lei come vive l’attesa di quel momento?

“All’inizio vivevo molto male l’attesa. Ho un rapporto quasi ossessivo con il tempo. Quando vedo le lancette scorrere penso subito che qualcosa non stia andando nel modo giusto. Ho sempre avuto bisogno di fare, di creare. Ed è proprio da questa esigenza che nasce Sigarro Pictures, dal bisogno di smettere di aspettare: vogliamo creare da soli i nostri progetti, perché, se ci definiamo artisti, dobbiamo avere la possibilità di far sentire la nostra voce nel mondo e di utilizzare davvero i nostri strumenti espressivi”.

Questa attesa dell’occasione giusta ha influenzato anche le sue scelte nella vita privata?

“Sì, assolutamente. Nel momento in cui ho deciso di cambiare completamente vita ero anche fidanzato. E credo che quello sia stato uno dei pochi periodi della mia vita in cui mi sono sentito davvero solo. Solo nel credere fino in fondo che quella potesse essere la strada giusta per me. Oggi non sto più con quella persona, anche perché le scelte che si compiono portano inevitabilmente delle conseguenze. A volte ti rendi conto che chi hai avuto accanto forse non credeva davvero in te fino in fondo. Anche questo, paradossalmente, può trasformarsi in uno stimolo ulteriore. Quando entri nel mercato e perdi un’occasione, poi una seconda e poi una terza, l’attesa diventa sempre più pesante e dentro di te nasce il bisogno di reagire. Ti dici che non puoi fermarti e che non può andare avanti così. Ed è allora che nasce il desiderio di creare un movimento, un gruppo, qualcosa che possa dare voce anche a chi ha vissuto la mia stessa situazione, la stessa attesa, la stessa frustrazione. Ciò che mi spinge davvero è l’idea di costruire qualcosa di bello, nuovo e autenticamente artistico”.

Che tipo di artista vuole diventare?

“Credo che un artista debba essere completo sotto ogni aspetto. Infatti, ho iniziato anche un percorso di canto. Penso che attraverso l’arte si possano trasmettere moltissimi messaggi. L’arte è il mezzo più potente che abbiamo per arrivare alle persone. A volte penso persino che, se anche nella politica ci fosse una maggiore sensibilità artistica, probabilmente vivremmo in una società diversa. L’arte è uno strumento che arricchisce sotto ogni punto di vista. E sì, vorrei diventare un grande artista”.

L’arte ha placato le sue inquietudini? I suoi tormenti interiori?

“Mi ha aiutato tantissimo. Sono sempre stato una persona che mantiene le promesse. Nella mia vita ho fatto promesse a persone che oggi non ci sono più. Spesso mi chiedo come sarebbe stato se mio zio, mia zia, mia nonna e mio cugino fossero ancora qui a vedere il mio percorso. Sono andati via troppo presto e hanno rappresentato una parte fondamentale della mia vita, soprattutto mio zio e mia zia. Li porto sempre con me, anche quando salgo su un palco. Le racconto un episodio che forse può far capire quanto io continui a sentirli vicini. Quando ho deciso di lasciare tutto e iniziare questo nuovo percorso, mi sentivo molto solo interiormente, anche se la mia famiglia mi è sempre stata accanto. In quel periodo prendevo continuamente il treno per Roma e, per un anno intero, mi ritrovavo sempre nella stessa carrozza: la numero 5, posto 17. Poi arrivò un provino importante e riuscii ad arrivare fino al callback finale. In quel periodo sentivo molto forte la presenza dei miei zii, così decisi di andare al cimitero, nonostante io l’abbia sempre evitato perché mi trasmette inquietudine. Arrivai davanti alla loro tomba e vidi scritto un numero: 517. Fu lì che capii che loro sono ancora con me”.

Nella vita nulla accade mai per caso.

“Ci credo profondamente. Ultimamente mi è successo di nuovo. Ho ricevuto un provino e, guardando l’orario, vidi che erano le 17:17. In quel momento li ho sentiti di nuovo vicini. Mi sono chiesto se fossero stati loro. Sono tornato ancora una volta al cimitero per portare dei fiori e tutto questo mi trasmette serenità. Il fatto che continuino a manifestarsi, anche se non ci sono più fisicamente, mi fa stare bene. E sì, credo che l’arte mi abbia aiutato enormemente a convivere con le mie inquietudini”.

Ha mai visto nell’arte una forma di riscatto non solo personale, ma anche sociale?

“Assolutamente sì. C’è una frase di Luigi Musella che mi è rimasta impressa: ‘L’arte è una minaccia’. E credo abbia ragione. L’arte è uno strumento potentissimo, qualcosa che dovrebbe essere utilizzato molto più spesso, perché può restituire alle persone valori che il mondo ha dimenticato. Credo che dentro ognuno di noi esista un sogno. Però le persone si sono adagiate a questa società, spesso perché costrette a vivere in un determinato modo. Così finiscono per abbandonare ciò che le farebbe sentire davvero vive. Oggi tutti lavorano per vivere, ma non vivono più veramente ciò che fanno”.

E per lei personalmente quale forma di riscatto rappresenterebbe l’arte?

“Forse il mio riscatto più grande sarebbe riuscire finalmente a fare tutto questo anche per me stesso. Spesso mi dicono che penso troppo agli altri e troppo poco a me. E, in effetti, è vero. Oggi credo che il mio riscatto consisterebbe nel guardare tutto il percorso vissuto, tutti i sacrifici affrontati, e riuscire finalmente a dire a me stesso: ‘Grazie’. Grazie soprattutto a quel bambino che ha continuato a credere nel sogno e che mi ha dato la forza di andare avanti. E grazie anche alla mia famiglia e ai miei amici, che mi sono stati accanto lungo tutto questo percorso”.

Se adesso le facessi la domanda delle domande, saprebbe rispondere? Se le chiedessi: “Salvatore, chi sei?”, che cosa mi direbbe?

“Sono un attore. Anzi no, mi correggo: sono un artista. Perché, alla fine del percorso, Alessandro Prete mi disse che non ero soltanto un attore professionista, ma un artista. E allora sì, credo che la risposta sia questa: sono un artista”.