Salvatore Sannino arrestato per l'omicidio di Nicola Mirti a Varcaturo, ucciso in spiaggia con due coltellate

Il diciannovenne Salvatore Sannino è stato arrestato per l’omicidio di Nicola Mirti, ucciso in spiaggia a Varcaturo con due coltellate al torace. A far scattare le manette hanno contribuito le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza del lido, che hanno contribuito a fare chiarezza sulla dinamica di quanto avvenuto.

L’arresto di Salvatore Sannino per l’omicidio di Nicola Mirti a Varcaturo

Salvatore Sannino, il 19enne accusato dell’omicidio del 18enne Nicola Mirti avvenuto sulla spiaggia di Varcaturo nella giornata di domenica 8 giugno, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario ed è recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Stando a quanto riportato dall’agenzia ANSA, il giovane finito in manette non ha risposto alle domande del pm nel corso dell’interrogatorio nella notte tra domenica e lunedì.

I carabinieri intervenuti sul posto dopo l’omicidio di Nicola Mirti sulla spiaggia di Varcaturo.

A ricostruire la dinamica di quanto successo hanno contribuito le testimonianze dei presenti sulla spiaggia di Varcaturo e le immagini delle telecamere di videosorveglianza del lido in cui è avvenuto l’omicidio.

Le indagini sull’omicidio di Nicola Mirti a Varcaturo

In base a quanto emerso nel corso delle indagini condotte dal commissariato di Polizia di Castelvolturno e dalla procura di Santa Maria Capua Vetere sull’omicidio di Nicola Mirti a Varcaturo, come riportato ancora dall’agenzia ANSA, tra il 18enne ucciso e l’arrestato Salvatore Sannino ci sarebbe stata una rivalità datata legata anche a frequentazioni criminali.

La vittima avrebbe un precedente per droga.

Lo sfogo del sindaco di Castel Volturno

Il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, si è sfogato su Facebook dopo l’omicidio di Nicola Mirti a Varcaturo: “A Castel Volturno, sul litorale Domizio, un ragazzo di 18 anni è stato ucciso. Accoltellato da un coetaneo per futili motivi. Era andato al mare. Non tornerà più a casa. E nemmeno il suo aggressore tornerà davvero a vivere”.

Secondo il primo cittadino, “si doveva evitare” questa tragedia. Pasquale Marrandino ha poi ricordato: “Ad aprile ho firmato un’ordinanza chiara: vietato il porto di coltelli, lame, tirapugni, armi da sparo vere o repliche, vietata la loro vendita sul territorio”.

Lo sfogo del sindaco del Comune in provincia di Caserta è proseguito così: “L’ho fatto perché vedevo la deriva”. E ancora: “Spesso sono stato deriso. Accusato di essere monotono, pesante, ripetitivo. E invece no. Lo rifarei domani. Perché questa realtà ci sta esplodendo in faccia“.