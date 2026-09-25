Salvatore Zora rider di Glovo morto a Palermo dopo l'incidente tra scooter e bici elettrica, aveva due figli

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Non ce l’ha fatta Salvatore Zora, rider di 35 anni coinvolto in uno scontro tra il suo scooter e una bicicletta elettrica guidata da un sedicenne a Palermo, all’altezza di via Lincoln. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo: dopo una notte difficile il suo cuore si è fermato. Anche la ragazza in sella alla bicicletta è stata portata nello stesso ospedale e resta sotto osservazione, anche se le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione.

Incidente a Palermo

Grave incidente tra uno scooter e una bicicletta elettrica a Palermo, in zona Foro Italico, all’altezza di via Lincoln. È accaduto giovedì 24 settembre, ma nella mattinata di venerdì il cuore di Salvatore Zora, rider di 35 anni, si è fermato.

Al momento dell’impatto, avvenuto nella carreggiata lato monte, sia Salvatore sia la ragazza di 16 anni sono rimasti feriti. Il 118 è intervenuto e ha stabilizzato i due pazienti, che sono stati trasportati entrambi all’ospedale di via Tricomi. Zora è stato ricoverato nel reparto di rianimazione del Civico; per la giovane non si conosce il reparto di degenza, ma le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

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Sulla dinamica dell’incidente si indaga ancora: sembra che nell’impatto potrebbe essere stato coinvolto un altro mezzo, un veicolo pesante che potrebbe aver spinto lo scooter o la bicicletta a una manovra pericolosa.

Chi era Salvatore Zora

Il sinistro ha tolto la vita a Salvatore Zora, lavoratore di 35 anni che lascia la moglie e due figli piccoli. Secondo Fanpage.it, con il suo lavoro da rider per Glovo manteneva la famiglia, che è monoreddito. Dalla Cgil Palermo arrivano la vicinanza alla famiglia e il dolore di fronte all’ennesimo lavoratore che perde la vita sulle strade.

“Morire mentre si lavora non può essere considerato inevitabile”, aggiungono le sigle sindacali. “La salute e la sicurezza dei rider, a partire dalle condizioni e dai ritmi con cui questo lavoro viene svolto, devono essere una responsabilità concreta e non un principio da richiamare dopo ogni tragedia”.

Un pensiero a Salvatore è stato rivolto anche sui social, dove amici e parenti hanno condiviso un ultimo saluto. Un utente, pubblicando una foto insieme alla vittima, ha scritto: “Amico mio, fratello, che Gesù ti accolga tra le sue braccia. Riposa in pace, Salvo, ti terrò sempre nel cuore”.

Le parole della politica

Sulla tragedia è intervenuto anche il consigliere comunale Ottavio Zacco, che ha fatto visita in ospedale a Palermo alla famiglia del 35enne e ai microfoni ha aperto una riflessione sulla sicurezza stradale e sull’utilizzo delle biciclette elettriche.

Secondo Zacco, questi veicoli sono per velocità, potenza e modalità di funzionamento molto diversi da quelli tradizionali a pedalata assistita, e per caratteristiche risultano assimilabili a un ciclomotore. “Il problema diventa ancora più serio quando questi mezzi vengono modificati o alterati per superare i limiti previsti dalla normativa”, ha dichiarato.

Il consigliere ha spiegato che non si tratta di criminalizzare le biciclette elettriche o chi le utilizza correttamente, ma che occorre distinguere le bici a pedalata assistita da mezzi che finiscono per comportarsi come veri e propri motorini: “Per questo ritengo necessario intensificare i controlli, verificando soprattutto eventuali modifiche e manomissioni, e garantire il rigoroso rispetto delle norme del Codice della Strada”, ha sottolineato prima di rivolgere un pensiero alla famiglia colpita dal lutto.