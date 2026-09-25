Salvatore Zora rider di Glovo morto a Palermo dopo l'incidente tra scooter e bici elettrica, aveva due figli
Incidente in via Lincoln a Palermo tra uno scooter e una bici elettrica: morto il rider 35enne Salvatore Zora. Lascia la moglie e due figlie
Non ce l’ha fatta Salvatore Zora, rider di 35 anni coinvolto in uno scontro tra il suo scooter e una bicicletta elettrica guidata da un sedicenne a Palermo, all’altezza di via Lincoln. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo: dopo una notte difficile il suo cuore si è fermato. Anche la ragazza in sella alla bicicletta è stata portata nello stesso ospedale e resta sotto osservazione, anche se le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione.
Incidente a Palermo
Grave incidente tra uno scooter e una bicicletta elettrica a Palermo, in zona Foro Italico, all’altezza di via Lincoln. È accaduto giovedì 24 settembre, ma nella mattinata di venerdì il cuore di Salvatore Zora, rider di 35 anni, si è fermato.
Al momento dell’impatto, avvenuto nella carreggiata lato monte, sia Salvatore sia la ragazza di 16 anni sono rimasti feriti. Il 118 è intervenuto e ha stabilizzato i due pazienti, che sono stati trasportati entrambi all’ospedale di via Tricomi. Zora è stato ricoverato nel reparto di rianimazione del Civico; per la giovane non si conosce il reparto di degenza, ma le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.
Sulla dinamica dell’incidente si indaga ancora: sembra che nell’impatto potrebbe essere stato coinvolto un altro mezzo, un veicolo pesante che potrebbe aver spinto lo scooter o la bicicletta a una manovra pericolosa.
Chi era Salvatore Zora
Il sinistro ha tolto la vita a Salvatore Zora, lavoratore di 35 anni che lascia la moglie e due figli piccoli. Secondo Fanpage.it, con il suo lavoro da rider per Glovo manteneva la famiglia, che è monoreddito. Dalla Cgil Palermo arrivano la vicinanza alla famiglia e il dolore di fronte all’ennesimo lavoratore che perde la vita sulle strade.
“Morire mentre si lavora non può essere considerato inevitabile”, aggiungono le sigle sindacali. “La salute e la sicurezza dei rider, a partire dalle condizioni e dai ritmi con cui questo lavoro viene svolto, devono essere una responsabilità concreta e non un principio da richiamare dopo ogni tragedia”.
Un pensiero a Salvatore è stato rivolto anche sui social, dove amici e parenti hanno condiviso un ultimo saluto. Un utente, pubblicando una foto insieme alla vittima, ha scritto: “Amico mio, fratello, che Gesù ti accolga tra le sue braccia. Riposa in pace, Salvo, ti terrò sempre nel cuore”.
Le parole della politica
Sulla tragedia è intervenuto anche il consigliere comunale Ottavio Zacco, che ha fatto visita in ospedale a Palermo alla famiglia del 35enne e ai microfoni ha aperto una riflessione sulla sicurezza stradale e sull’utilizzo delle biciclette elettriche.
Secondo Zacco, questi veicoli sono per velocità, potenza e modalità di funzionamento molto diversi da quelli tradizionali a pedalata assistita, e per caratteristiche risultano assimilabili a un ciclomotore. “Il problema diventa ancora più serio quando questi mezzi vengono modificati o alterati per superare i limiti previsti dalla normativa”, ha dichiarato.
Il consigliere ha spiegato che non si tratta di criminalizzare le biciclette elettriche o chi le utilizza correttamente, ma che occorre distinguere le bici a pedalata assistita da mezzi che finiscono per comportarsi come veri e propri motorini: “Per questo ritengo necessario intensificare i controlli, verificando soprattutto eventuali modifiche e manomissioni, e garantire il rigoroso rispetto delle norme del Codice della Strada”, ha sottolineato prima di rivolgere un pensiero alla famiglia colpita dal lutto.