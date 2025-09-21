Salvini a Pontida, tutto quello che ha detto il leader della Lega dai soldati italiani ai confini da blindare

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Matteo Salvini dal palco di Pontida ha parlato della sentenza della Cassazione sul caso Open Arms, dei soldati italiani in Ucraina, di una manifestazione in difesa Occidente, della flat tax e soprattutto di confini. “Il nostro obiettivo è tornare a blindare i confini italiani, sempre che qualche magistrato politicizzato non ci fermi”, ha detto il leader della Lega, aggiungendo che “fanatismo islamico, integralismo islamico, applicazione letteraria del Corano non sono compatibili con le nostre leggi”.

Cosa ha detto Salvini a Pontida

In un’edizione di Pontida in cui Salvini e Vannacci hanno reso omaggio a Charlie Kirk, il leader della Lega ha parlato molto di “confini da blindare”.

“Ci sono immigrati venuti da lontano che portano lavoro, rispetto e cultura e sono i benvenuti. Il nostro problema sono quelli che non si vogliono integrare e abbiamo il dovere di rimandarli a casa“, ha detto Salvini.

Matteo Salvini al raduno leghista di Pontida

“Non tutti si vogliono integrare: fanatismo islamico, integralismo islamico, applicazione letteraria del Corano non sono compatibili con le nostre leggi“, ha aggiunto il ministro dei Trasporti.

Salvini sui soldati italiani in Ucraina

Il vicepremier sul tema della guerra ha detto: “Non manderemo mai nostri figli a combattere in Ucraina, non siamo in guerra contro nessuno”.

Poi ha parlato di un’iniziativa in difesa dell’Occidente, senza aggiungere troppi dettagli: “Sabato 14 febbraio tutti insieme saremo protagonisti della più grande manifestazione che si ricordi per la difesa dei valori, diritti e confini e libertà della civiltà occidentale. A testa alta con le proprie famiglie e amici”.

Salvini ha poi parlato dell’attesa per la Cassazione, che dovrà esprimersi sul caso Open arms. “Io non ho paura, ho fatto mio dovere, ho rispettato l’articolo 52 della Costituzione, la difesa della patria è un sacro dovere di ogni cittadino. Per questo ci avete scelto e votato e noi saremo anche alla vecchia maniera, ma facciamo di tutto per mantenere le promesse fatte”.

L’estensione della flat tax

“Sono sicuro che le banche daranno un contributo per aiutare chi non ce la fa, banche che hanno guadagnato più di 46 miliardi lo scorso anno.

Non chiederemo un contributo alle piccole banche dei territori, ma a quelle grandi banche che hanno fatto più di mezzo miliardo di utili su interessi e commissioni che chiedono a voi”, ha detto il vicepremier.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto Salvini – è estendere la flat tax a tutti i lavoratori e cancellare 170 milioni di cartelle esattoriali dell’Agenzia dell’Entrate”. Salvini ha parlato poi della volontà di “liberare 20 milioni di italiani dal giogo di un fisco non sempre amico”.