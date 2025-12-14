Salvini ad Atreju attacca Saviano e Francesca Albanese, poi la provocazione sull'amicizia con Giorgia Meloni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“La sinistra è sempre dalla parte sbagliata”, lo dice Matteo Salvini nel suo intervento durante l’ultima giornata di Atreju, il raduno dei fedelissimi di Fratelli d’Italia. La “parte sbagliata”, secondo il leader del Carroccio, è rappresentata anche da Francesca Albanese e Roberto Saviano, che con i loro interventi “provano in ogni maniera a farci litigare” fallendo nell’intento, secondo il vicepremier. Se Albanese e Saviano sono i riferimenti dell’opposizione, “io preferisco Fallaci e Kirk“.

L’attacco di Salvini a Roberto Saviano e Francesca Albanese

Nel primo pomeriggio di domenica 14 dicembre Matteo Salvini è salito sul palco di Atreju per il suo intervento. Al pubblico presente il leader del Carroccio ha raccontato di come “amici giornalisti”, secondo lui, cerchino in tutti i modi di “farci litigare”, ma è una sinistra “sempre dalla parte sbagliata”.

I suoi riferimenti sono “Saviano e l’Albanese”, mentre i riferimenti del vicepremier sono “Fallaci e Kirk, onore a lui martire della libertà”.

ANSA Matteo Salvini provoca dal palco di Atreju: “La sinistra sta sempre dalla parte sbagliata”

E le frizioni tra Matteo Salvini e le personalità che ha nominato sono ben note: nel 2018 Roberto Saviano lo definì “ministro della malavita”, esternazione che allo scrittore è costato un processo.

A proposito di Francesca Albanese, invece, il leader del Carroccio le aveva rivolto parole colorite durante un comizio elettorale a Firenze: “Prendi una barchetta a Livorno, fai una Flotilla personale ma non rompere le palle”, aveva detto.

La provocazione sull’amicizia con Giorgia Meloni

Mentre “amici giornalisti”, secondo Salvini, “provano in ogni maniera a farci litigare”, il centrodestra è unito da una “amicizia umana e personale”.

Riferendosi a lui e Giorgia Meloni, dal palco di Atreju il leader leghista parla di “amici che accompagnano il cammino del Paese” tra i quali “non c’è invidia e rancore” in quanto “gli avversari sono a sinistra”.

L’attacco di Meloni a Elly Schlein

A parte Giuseppe Conte e Matteo Renzi, tra i leader dell’opposizione la grande assente è stata Elly Schlein. Giorgia Meloni, quindi, dal palco di Atreju ha punzecchiato la segretaria del Pd: “Con il suo nannimorettismo ‘mi si nota di più se vengo o sto in disparte o se non vengo per niente’ ha comunque fatto parlare di noi”.

“La cosa divertente è che il presunto campo largo l’abbiamo riunito noi e quella che dovrebbe federarli è l’unica che non si è presentata”, ha aggiunto la premier.