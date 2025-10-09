Salvini attacca Francesca Albanese dopo la pace tra Hamas e Israele: "Vergognosa, se ha pudore si dimetta"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nel corso di un’intervista televisiva, Matteo Salvini ha attaccato la relatrice Onu per i territori palestinesi, Francesca Albanese, definendola "pericolosa" e chiedendo le sue dimissioni dall’Onu. Il vicepremier ha contestato in particolare la critica di Albanese al piano di Donald Trump per la pace a Gaza, accettato sia da Israele che da Hamas.

L’attacco di Salvini a Francesca Albanese

Durante la trasmissione "Dritto e rovescio" su Rete 4, Matteo Salvini ha rivolto parole durissime nei confronti di Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i territori palestinesi.

Dopo l’intervento di Paolo Del Debbio, che citava il giudizio di Albanese sul piano Trump, Salvini ha l’ha definita "pericolosa per sé e per gli altri".

"Questa signora vorrebbe mettere in discussione un piano che ha trovato l’ok, almeno a stasera, perfino dei terroristi islamici di Hamas" ha sottolineato il vicepremier. "Questa signora ha lo stipendio pagato da me, da te, da chi è in studio e da chi è a casa, perché rappresenta noi".

Il piano accettato "da Israele e da Hamas"

"Non mi rappresenta, questa signora non rappresenta l’Italia che vuole la pace, né quella che era in piazza, né quella che non era in piazza. Lasci lavorare chi ha la testa per lavorare, e mi vergogno che all’Onu rappresenti l’Italia una signora che è pericolosa e che abbiamo appena sentito che la settimana scorsa ha detto che i terroristi islamici si devono capire, capire, capire" ha aggiunto Salvini.

Il ministro delle Infrastrutture ha sottolineato poi che il piano per la pace di Donald Trump ha ricevuto il sostegno di tutto il mondo. "Da Papa Leone, da cardinali, da associazioni, da israeliani, da palestinesi, da occidentali e da islamici".

"Spero che abbia il pudore, abbia il buon senso, abbia il buon gusto, se non crede in questa pace, di dimettersi, di lasciare il lavoro, lasciare lo stipendio e dedicarsi ad altro" ha concluso.

Cosa aveva detto Albanese

La reazione di Salvini è riferita al commento di Francesca Albanese in merito al piano per il cessate il fuoco a Gaza. "Il popolo palestinese esce completamente sconfitto" aveva sostenuto la relatrice.

"Questo piano pugnala al cuore il diritto all’autodeterminazione che, come dice la parola stessa, è il diritto di autodeterminarsi, di scegliere per sé, politicamente, il proprio destino futuro politico, il proprio presente politico, ma anche lo sviluppo della propria terra".

"Tutto questo viene completamente rimosso" aveva proseguito. "Si chiamano in causa i palestinesi per cooptazione tecnocratica e soprattutto non si parla di giustizia, si parla di ricostruire Gaza, ma sulle macerie di un genocidio, sulle fosse comuni note e ancora da accertare di un genocidio".