Salvini attacca Mediaset e Pier Silvio Berlusconi, il ministro non gradisce Berlinguer, Striscia e Le Iene

Matteo Salvini amareggiato e indispettito dai nuovi palinsesti Mediaset, a suo dire troppo spostati a ‘sinistra’ e contro la Lega. Chi gli è vicino afferma che avrebbe storto il naso per come alcune trasmissioni, tra cui Le Iene, Striscia la Notizia e il talk di Bianca Berlinguer, tratterebbero il Carroccio. D’altra parte lo stesso Salvini, sul tema, ha fatto trapelare tutto il suo disappunto pochi giorni fa, durante la festa locale di Pontida.

Matteo Salvini contro Mediaset: “Mi manca Silvio Berlusconi”

“Accendi Mediaset ed è sempre tutta colpa della Lega come su La7. Mi manca Silvio Berlusconi”. Così Salvini a Pontida. Chiara la stoccata al figlio del Cav, Pier Silvio Berlusconi, il numero uno dell’azienda di Cologno Monzese.

Il quotidiano Il Foglio è andato a fondo della faccenda, intuendo che dietro alla frase di Salvini c’è un mal di pancia di non poco conto. La testata scrive di essere entrata in contatto con alcuni leghisti vicini al leader che, a proposito dei nuovi palinsesti Mediaset, avrebbe confidato quanto segue: “Ci restano ormai solo Paolo Del Debbio e Nicola Porro”.

Sempre secondo le fonti citate da Il Foglio, Salvini avrebbe manifestato “una certa antipatia” da parte delle reti Mediaset nei suoi confronti, nonostante i rapporti con Pier Silvio Berlusconi sono “cordiali e personali”.

Nel mirino del vicepremier Striscia la Notizia, Berlinguer e Le Iene

Dunque? Cos’è che non sopporterebbe il vicepremier? Questo sarebbe il suo ragionamento: “Tutti ci attaccano. “Striscia la notizia” ci ridicolizza con insistenza e anche le “Iene”, appena può, non ci fa sconti. Mai un editoriale, un commento contro il politicamente corretto: mai”.

Il leader del Carroccio avrebbe anche storto il naso nell’apprendere che Bianca Berlinguer andrà in onda con il suo talk due volte a settimana. Risaputo che la giornalista non è certo una fan della Lega. Salvini e i suoi ce l’avrebbero anche con la conduttrice Francesca Barra che “sui social scrive cose incredibili contro il governo”.

Salvini non avrebbe preso benissimo anche il fatto che Mario Giordano e il suo “Fuori dal coro” sono stati costretti ad andare in onda la domenica sera, “con meno ospiti politici rispetto al passato”.

Il report che attacca ‘Telemeloni’

Nei giorni scorsi, l’Ong Reporter senza frontiere, ente che si occupa di tutelare la libertà di stampa, ha reso noto uno studio in cui viene analizzata la ‘salute’ dei media europei nei vari contesti nazionali. All’Italia è stato dedicato un capitolo intitolato “Da Mamma Rai a TeleMeloni”. Il report generale è stato invece intitolato “Pressioni sui media pubblici: un test decisivo per le democrazie europee”.

Nelle oltre 40 pagine dello studio, è stato sottolineato come da sempre in Italia i governi hanno tentato di influenzare il servizio pubblico. Secondo l’Ong, la situazione sarebbe ulteriormente precipitata con l’esecutivo Meloni, descritto come “il più aggressivo fino ad ora”.

Per Rsf, in Italia, le pressioni politiche sull’emittente di Stato vengono spesso esercitate non direttamente, ma attraverso scappatoie legislative: “I giornalisti Rai hanno denunciato un netto aumento delle pressioni da parte della dirigenza dell’azienda da quando c’è il governo di destra, che ha portato a una significativa autocensura e alla cancellazione di voci critiche”.

Lo studio sostiene che la libertà di stampa non perde terreno soltanto attraverso modifiche e tagli alla programmazione Rai, ma anche quando ci sono nomine strategiche ai vertici. Tali vertici eserciterebbero poi pressioni affinché vengano veicolati determinati contenuti a discapito di altri.

Secondo il report, la Rai sarebbe sempre più “megafono del governo”. A sostegno di ciò è anche stata riportata la testimonianza anonima di un giornalista del servizio pubblico: “Meloni è stata l’ospite principale di un programma a cui partecipavo, dopo settimane di silenzio sul caso grave che aveva come protagonista il libico Almasri, nessuno ha potuto interrogarla al riguardo”.

“La conduttrice – ha proseguito il giornalista – l’ha accolta ed è stata estremamente amichevole, abbiamo potuto farle solo domande insignificanti. Nessuno ha menzionato la questione libica: le era stato assicurato che questo argomento non sarebbe stato sollevato”.

“Il documento di Rsf fa riferimento anche allo sciopero che abbiamo fatto un anno fa, per denunciare il controllo asfissiante della politica sul servizio pubblico, dovuto all’uso distorto di una legge del 2015 che consente alla maggioranza, di fatto, di impadronirsi della Rai. Questo porta anche a un problema di autocensura per i giornalisti”, ha dichiarato Daniele Macheda, segretario Usigrai. L’ufficio stampa Rai ha invece preferito non commentare quanto riferito dal report di Rsf.