Salvini attacca Orazio Schillaci sulla Commissione vaccini, le critiche al ministro della Salute dopo caos

Il vicepremier Matteo Salvini ha attaccato duramente il ministro della Salute Orazio Schillaci per la gestione della Commissione vaccini (Nitag). “Secondo me aver azzerato la Commissione è stato un pessimo segnale anche dal punto di vista scientifico e culturale”, ha dichiarato il 19 agosto il leader della Lega, aggiungendo: “Prima ha nominato la commissione, poi se l’è auto azzerata”.

Salvini attacca Schillaci sulla Commissione vaccini

Come riporta il Corriere della Sera, il ministro aveva deciso di sopprimere l’organismo tecnico il 16 agosto, appena dieci giorni dopo le nuove nomine.

Due degli esperti inseriti, Paolo Bellavite ed Eugenio Serravalle, erano stati accusati di sostenere posizioni no vax o comunque molto critiche sulle vaccinazioni.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci

Le proteste della comunità scientifica e delle opposizioni hanno spinto Schillaci al dietrofront, ma la scelta ha aperto una nuova frattura politica.

Le parole molto dure di Salvini hanno trovato eco nel ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha spiegato: “La storia insegna che non sempre il pensiero scientifico dominante è quello giusto. Lasciare spazio a tesi diverse e non soffocarle è la strada maestra”.

Le posizioni di Forza Italia e Meloni

Dall’altra parte, Forza Italia ha difeso Schillaci. La vicepresidente del Senato Licia Ronzulli ha parlato di “atto di responsabilità e tutela verso i cittadini”, sottolineando che in materia di salute pubblica “bisogna affidarsi solo alla scienza e a chi ha competenze riconosciute”.

La premier Giorgia Meloni sarebbe irritata dalla gestione della vicenda, considerata una scelta non concordata con Palazzo Chigi.

Una posizione diversa rispetto a quella di Salvini, che invece critica nel merito le decisioni prese.

La partita politica sul caso Nitag

Il caos Nitag ha mostrato divisioni profonde nel centrodestra. I nomi di Bellavite e Serravalle sarebbero stati suggeriti da ambienti vicini a Lega e Fratelli d’Italia.

Da qui il malumore di Meloni e le critiche della comunità scientifica, che ha chiesto garanzie sulla composizione del nuovo comitato.

Nel frattempo esponenti del Carroccio come Claudio Borghi e Antonio Bagnai hanno sostenuto la linea di Salvini, mentre voci autorevoli come Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, hanno ribadito che “la sicurezza e l’efficacia delle campagne vaccinali devono poggiare su basi scientifiche solide”.

A settembre dovrà essere nominata la nuova Commissione vaccini. La partita rischia di trasformarsi in un terreno di scontro politico, con il futuro delle politiche vaccinali al centro di una polemica che divide la stessa maggioranza di governo.