"Salvini come Kirk" a Genova, la reazione del ministro dopo la scritta comparsa in corso Europa: "Paura, mai"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Salvini come Kirk“. È l’inquietante scritta comparsa a Genova in Corso Europa, una immagine che fa riferimento all’assassinio dell’attivista di destra americano Charlie Kirk, ucciso con un colpo di fucile durante uno dei suoi eventi all’Università dello Utah. “Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà”, ha commentato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

A Genova la scritta “Salvini come Kirk”

Mentre in tante città italiane si tengono cortei e manifestazioni di protesta contro Israele e a sostegno della popolazione palestinese dopo lo stop alla Global Sumud Flotilla, a Genova, in corso Europa, è apparsa la scritta “Salvini come Kirk“.

Una scritta con cui l’autore invoca per il leader leghista la stessa sorte di Charlie Kirk, il propagandista della destra trumpiana ucciso il 10 settembre scorso durante un evento all’Università dello Utah, negli Stati Uniti.

X Matteo Salvini La foto della scritta postata sui social dallo stesso Salvini

La reazione di Matteo Salvini

A diffondere l’immagine della scritta è stato lo stesso Matteo Salvini, che sulle sue pagine social scrive: “Se il buongiorno si vede dal mattino…”

“Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta!”.

La solidarietà della sindaca Silvia Salis

I consiglieri comunali della Lega Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua vanno all’attacco: “È l’ennesimo atto di odio politico che non può essere minimizzato e derubricato a semplice gesto vandalico”.

Mentre la sindaca di Genova, Silvia Salis, stigmatizza la scritta: “Genova vuole essere una città di pace, questi messaggi violenti e minacciosi non ci appartengono e li condanniamo con fermezza. Piena solidarietà al ministro”.

Solidarietà anche dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci: “Esprimo piena solidarietà al ministro Matteo Salvini. Ogni forma di violenza, anche verbale, è inaccettabile e non deve avere spazio nel confronto democratico”.

“Meloni come Kirk” a Torino

La stessa scritta, ma con un protagonista diverso, era comparsa alcuni giorni fa a Torino, all’interno della stazione di Porta Susa.

C’era la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al posto di Matteo Salvini: “Meloni come Kirk“.

Cori contro Meloni e Salvini al corteo pro Palestina

Intanto oggi, 3 ottobre, Meloni e Salvini sono stati al centro di alcuni cori durante la manifestazione pro Palestina a Milano organizzata per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e altre sigle sindacali.

“Salvini, Meloni vaff…” e “Salvini, Meloni fuori dai c…” sono alcuni degli slogan scanditi da un gruppo di manifestanti al corteo pro Pal.