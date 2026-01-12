"Salvini come Moro" sulla saracinesca della sede della Lega di Modena, sinistra condanna le minacce anarchiche

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sulla saracinesca della sede della Lega di Modena è comparsa una scritta che da destra a sinistra è stata definita “grave”. Firmata con la A cerchiata dei gruppi anarchici, sulla serranda si legge: “Salvini come Moro”. Dal sindaco della città è arrivata la solidarietà al ministro dei Trasporti, che ha postato l’immagine sui propri social citando Paolo Borsellino e dichiarando che continuerà ad andare avanti “a testa alta”.

Alla sede provinciale della Lega a Modena, in via Gobetti, è comparsa sulla saracinesca la scritta “Salvini come Moro”. Accanto, come firma, la A cerchiata, simbolo riconducibile a un generico movimento anarchico.

Della presenza della scritta si sarebbe accorto un residente che vive poco distante dalla sede. Sarebbe stato lui ad avvisare la segretaria cittadina della Lega, Caterina Bedostri. Quest’ultima ha dichiarato che non è la prima volta: “È il quinto episodio nel giro di un anno, l’ultima volta avevano imbrattato la sede lanciando delle uova”.

In giornata è stata prevista la rimozione della frase dalla serranda e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia scientifica per i rilievi del caso. Sono in corso accertamenti per individuare gli autori della scritta.

Il commento di Salvini

Non si è fatto attendere l’intervento del ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini. Lo stesso ha condiviso sui propri profili social la foto della serranda accompagnandola con una citazione di Paolo Borsellino.

Il ministro ha scritto: “Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola”. Ha poi aggiunto che andrà avanti per gli italiani e che continuerà a farlo a testa alta.

Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Modena, Giovanni Bertoldi, ha commentato a sua volta la vicenda. In riferimento all’imbrattamento della sede provinciale della Lega, ha definito la frase “minacciosa e auspicante una morte violenta nei confronti del segretario della Lega”, sottolineando che non si può che condannare il gesto.

La sinistra condanna le minacce

È arrivata solidarietà anche da parte del Partito Democratico. Il segretario Diego Lenzini ha dichiarato: “Esprimiamo solidarietà alla Lega di Modena per quanto accaduto e vogliamo ribadire il nostro impegno per una città in cui il dissenso politico non degeneri mai in violenza o intimidazione”.

Anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, è intervenuto ricordando che la scritta apparsa sulla sede della Lega richiama una stagione drammatica della storia nazionale di cui nessuno, tra chi ha a cuore la democrazia, sente la mancanza.

Ha quindi aggiunto: “Per quanto delirante, rivela un’idea del confronto politico che va fortemente contrastata. Condanno quindi senza riserve questo gesto, inviando la mia solidarietà di sindaco alla forza politica, che è rappresentata anche nel nostro Consiglio comunale, e al suo segretario nazionale e ministro”.