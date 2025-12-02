Salvini compra la villa di Acampora da 674 mq per 1,35 milioni di euro, il rogito lo firma il notaio del Ponte

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Matteo Salvini ha comprato una villa alle porte di Roma. L’acquisto è stato fatto dal ministro delle Infrastrutture insieme alla compagna Francesca Verdini e il rogito è stato firmato nello studio del notaio Becchetti, lo stesso che ha seguito la riattivazione della spa Stretto di Messina. La mega villa da 674 metri quadri è stata pagata 1,35 milioni di euro.

La villa comprata da Salvini: quanto ha speso

La notizia dell’acquisto è stata riportata dal quotidiano Domani, che ha svelato i dettagli della compravendita. La villa si trova in via Camilluccia, a Roma Nord, una zona residenziale amata da stilisti, calciatori e vip.

L’immobile di 674 metri quadri consta di 28 vani e due box e si sviluppa su quattro livelli, compreso quello al piano interrato. Il prezzo, secondo le stime di Domani, è stato estremamente conveniente: duemila euro al metro quadro contro una media, per la zona, di circa 3.800 euro.

ANSA

Matteo Salvini insieme alla compagna Francesca Verdini

Mutuo da oltre un milione di euro per la coppia Salvini-Verdini

A quanto pare Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini avrebbero semplicemente trovato l’immobile sul sito immobiliare.it. Dopo il primo contatto online, la trattativa è andata avanti con la parte venditrice assistita dallo studio Previti, fondato dall’ex fedelissimo di Berlusconi Cesare Previti e ora gestito dal figlio Stefano.

Il segretario della Lega e la compagna avrebbero versato 300mila euro con due assegni e finanziato la parte restante con un mutuo. La cifra pagata, ha fatto sapere lo staff di Salvini a Domani, è stata esattamente quella pubblicizzata nell’annuncio. Inoltre, la villa avrebbe bisogno di sostanziali interventi di ristrutturazione, e ciò spiegherebbe il prezzo più basso rispetto alla media degli altri immobili di via Camilluccia.

Il rogito firmato dal notaio dello spa Stretto di Messina

L’immobile acquistato da Salvini e Verdini non ha una storia banale. I due, infatti, avrebbero acquistato dalle figlie di Giovanni Acampora, uno degli uomini di fiducia di Previti e fondatore di Forza Italia.

Scomparso lo scoro anno, Acampora era stato coinvolto nei processi Imi-Sir e lodo Mondadori. Altro dettaglio che arricchisce ancora di più la vicenda della villa di Salvini è che il rogito è stato firmato presso lo studio del notaio Alfredo Maria Becchetti, candidato con la Lega nelle scorse politiche e presidente di Invitalia.

Inoltre, il notaio Becchetti ha seguito l’iter di ripristino della società per azioni Stretto di Messina, il progetto più caro a Matteo Salvini.