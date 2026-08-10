Salvini contestato al concerto omaggio a De André, Dori Ghezzi lo difende e la nipote di Faber lo attacca

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Matteo Salvini è stato contestato al concerto omaggio a Fabrizo De André all’Agnata, la tenuta del cantautore in Sardegna dove si stava esibendo Diodato. A difenderlo è stata la vedova di Faber, Dori Ghezzi, pur ribadendo di essere “di sinistra”. Di altro parere la nipote di De Andrè, Alice, adirata per l’accaduto e secondo cui suo nonno avrebbe chiesto all’ospite perché fosse lì.

Matteo Salvini contestato al concerto per De André

È polemica per la presenza di Matteo Salvini al concerto di Diodato in omaggio a Fabrizio De André. Il vicepremier è stato contestato da una spettatrice che se n’è andata gridando di non poter restare all’Agnata in presenza del leader della Lega.

È intervenuta quindi la padrona di casa, Dori Ghezzi, che ha stigmatizzato questo comportamento e invitato al dialogo. In seguito, sui social, ha parlato della vicenda Alice De André, nipote di Faber. Secondo lei, suo nonno non avrebbe accettato tutto questo, avrebbe fermato il concerto e chiesto a Salvini cosa ci facesse lì.

La polemica contro il segretario della Lega

Impazza la polemica per quanto accaduto domenica 9 agosto al festival sardo “Time in Jazz”. All’Agnata, tenuta della coppia De André-Ghezzi in Gallura, si è esibito Diodato in un concerto omaggio al grande cantautore.

Tra i presenti c’era anche il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e proprio la sua presenza ha fatto indispettire una spettatrice.

Una ragazza, infatti, si è alzata dal pubblico e a gran voce ha detto: “Diodato tu sei bravissimo, ma non è possibile che qui sia presente una persona che con le canzoni di De André non c’entra niente. Io mi sento offesa e non posso continuare a restare qui”, motivando così la sua decisione di andare via.

L’intervento della vedova di Faber

Immediata la reazione di Dori Ghezzi, moglie del cantautore ligure e padrona di casa, che ha raggiunto il palco e, parlando al microfono, ha detto la sua sulla vicenda.

“Non sono d’accordo con voi. Io la penso diversamente, sono sempre di sinistra. Ma è giusto creare un dialogo, almeno tentare. Altrimenti non saremmo più un Paese democratico dove possiamo votare. È sbagliato tutto questo. Parliamone se vuoi”, questo il suo intervento.

Lo stesso Diodato ha aggiunto: “Quante volte mi sono definito lontano anni luce da certi pensieri politici e certe attitudini politiche. Sinceramente non credo che sia giusto smettere di suonare, ma ci tengo a dire una cosa anche a chi ha deciso di andare via: io non sono padrone di casa e non mi permetto di cacciare nessuno. Ma speriamo che la musica di De André illumini un po’ di più la nostra classe politica”.

Parla la nipote: il nuovo attacco

Le polemiche non si sono chiuse lì e, anzi, sono poi divampate sui social anche grazie all’intervento di Alice De André, figlia di Cristiano e nipote di Faber.

In un duro attacco su Instagram, la 27enne ha detto la sua: “Io non so esattamente che cosa sia riuscito Salvini a capire dai testi di mio nonno. Forse la musica? Forse il la la la? Perché sui testi evidentemente abbiamo avuto qualche problema di comprensione. Dire che i loro pensieri, i loro valori e la loro idea di società siano diametralmente opposti è un eufemismo”, inizia.

“Una ragazza si alza e contesta la presenza di Salvini al concerto e scoppia la polemica. Per la ragazza, non per Salvini in prima fila a un concerto di De André. Mio nonno è diventato una specie di santino nazionale ma nessuno si ricorda che cosa diceva realmente. Una ragazza che contesta un politico a un concerto di De André non è fuori luogo. È forse una delle cose più coerenti che sono successe durante tutta la serata. Mio nonno fermava i concerti per le contestazioni. Fermava la musica, parlava, discuteva. Volete Fabrizio De André? Allora prendetevelo tutto e prendetevi il fatto che mio nonno, davanti a quella scena, avrebbe fermato il concerto e probabilmente avrebbe chiesto a Salvini che cazzo ci faceva lì”.

La difesa del vicepremier

Qualche ora dopo è arrivato anche il commento di Matteo Salvini che si è affidato a un lungo post su X. “Davvero siamo arrivati al punto in cui qualcuno decide chi può ascoltare De André e chi no? Chi può stare a un concerto e chi andarsene? Io sono anche abituato a contestazioni e insulti, a volte può accadere, nessun dramma. Faccio politica da una vita: non è questo il problema. Quella ragazza aveva anche il diritto di contestarmi così come io ho il diritto di risponderle. Funziona così, si chiama democrazia. Ma nessuno può decidere quali cantanti io possa ascoltare, quali libri leggere o non leggere, quali film guardare”, dice il vicepremier.

Salvini quindi prosegue professando il suo amore per il cantautore che va avanti da anni. “Non so cosa direbbe Fabrizio oggi. E soprattutto non voglio far parlare i morti per dare ragione ai vivi. Non mi permetterei mai. So cosa dicono a me le sue canzoni, la sua musica, la sua voce. Mi emozionano, mi fanno pensare e qualche volta mi mettono anche in discussione”, aggiunge.

Quindi giunge alla conclusione del suo messaggio dopo quanto accaduto in Sardegna: “Mi preoccupa il mondo che stiamo lasciando ai nostri figli. Un mondo in cui sei libero, ma solo se hai le idee “giuste”? In cui puoi ascoltare un artista, ma solo se hai la patente politica giusta? No. Non esiste. I nostri figli non devono chiedere il permesso a nessuno per essere liberi. Parliamoci. Discutiamo, persino litighiamo. Proviamo a convincerci. Senza andare oltre. Perché in democrazia l’avversario si batte con le idee. Non si imbavaglia, non si censura, non si cancella. Lunga vita al libero suonatore Jones a cui piaceva lasciarsi ascoltare. Da tutti”.