Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Matteo Salvini attacca la sentenza del Tribunale di Prato che ha riconosciuto a un operaio senegalese poligamo gli assegni familiari per tutti gli 11 figli, nove dei quali vivono in Senegal e sono nati da altre mogli. Il vicepremier parla di “follia”, dice di voler “conoscere” il giudice e annuncia che l’Inps presenterà ricorso contro la decisione sugli assegni familiari.

Salvini e il caso degli assegni familiari

Sul caso dell’operaio, Salvini prende posizione con un video e un post pubblicati su Facebook, definendo la sentenza inaccettabile e annunciando che l’Inps la impugnerà. “Follia”, esordisce il numero uno del Carroccio, che poi racconta la storia dal suo punto di vista. “Chiede decine di migliaia di euro suoi, miei, nostri, di assegni familiari per i nove figli che sono rimasti in Senegal da X mogli, perché il tizio è pure poligamo”.

“Domanda assurda” sottolinea il vicepremier, “ma la cosa incredibile è che trova un giudice del tribunale di Prato, vorrei conoscerlo, che gli dà ragione”. Salvini estende poi il discorso al timore che la poligamia trovi spazio nel nostro ordinamento: “E quindi noi dovremmo pagare per i nove figli di un poligamo, perché nel suo paese islamico questo è permesso e magari qualcuno vorrebbe permetterlo anche in Italia un domani, a carico nostro. No”.

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La chiusura è una promessa: “Vi posso garantire che tutto questo non sarà più possibile da oggi in futuro e Inps farà ricorso, perché c’è un limite alla presa in giro. In un momento di difficoltà economica tagliare le spese inutili”.

L’operaio senegalese poligamo con 11 figli

Le “decine di migliaia di euro” sono una stima del vicepremier: né gli importi riconosciuti né la data della pronuncia sono stati resi noti. Anche il ricorso, per ora, lo ha annunciato il leader della Lega e non l’istituto previdenziale con una comunicazione ufficiale.

Il protagonista della vicenda è un lavoratore regolarmente soggiornante in Italia, dipendente di una tintoria di Vaiano, in provincia di Prato. Due dei suoi figli sono nati dal matrimonio celebrato in Senegal e poi trascritto nei registri dello stato civile pratese, e vivono con lui in Toscana. Gli altri nove sono nati nel Paese d’origine da altre unioni poligamiche e risiedono lì con le rispettive madri.

Quando l’uomo ha presentato la domanda, l’Inps gli ha chiesto uno stato di famiglia con l’intero nucleo. Era un documento impossibile da produrre, perché per la legge italiana esiste soltanto l’unione registrata in Comune. L’ente ha anche contestato la mancata convivenza tra il padre e i figli rimasti in Africa. Respinto pure il ricorso al Comitato provinciale, l’operaio si è rivolto al giudice del lavoro, assistito dall’avvocata Anna Maria Ventrella, che ha sostenuto che il requisito della residenza è irrilevante alla luce della giurisprudenza.

Perché ha avuto ragione?

Il tribunale gli ha dato ragione per tre motivi. La paternità dei nove bambini è stata dimostrata con documenti: il fatto che non siano figli della moglie sposata in Italia non basta a escluderli dal nucleo. Infine, le circolari dell’Inps sulla convivenza non si possono applicare al caso.

Chiariamo un punto: si tratta di assegni familiari, elargiti in misura residuale. Tale misura, oggi, è stata sostituita dall’assegno unico che ha requisiti differenti.

Salvini a parte, la sentenza ha provocato reazioni anche di altri esponenti del centrodestra. Il senatore leghista Gianluca Cantalamessa ha scritto: “Ecco come la magistratura si sostituisce al Governo”. La capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale toscano, Chiara La Porta, ha chiesto all’esecutivo di rivedere i criteri di accesso e di rafforzare i controlli quando i familiari vivono all’estero. Anche da Forza Italia è arrivata la richiesta di cambiare le regole. Critico pure Marco Rizzo, di Democrazia Sovrana Popolare: “Abbiamo l’anello al naso?”.