Salvini contro Macron, la decisione di Meloni e Tajani per evitare lo scontro diplomatico con la Francia

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Le parole di Matteo Salvini contro Emmanuel Macron hanno aperto uno scontro diplomatico con la Francia che Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono chiamati a chiudere quanto prima. La premier e il suo vice, nonché ministro degli Esteri, da giorni lavorano in silenzio per cercare di ricucire lo stroppo con Parigi dopo le dichiarazioni del vicepremier e leader della Lega, con la convocazione dell’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro e la replica al “permaloso” Macron di Salvini che rischia di complicare le cose. Nelle prossime ore Meloni potrebbe inviare, in modo ufficioso, un messaggio distensivo al presidente francese per cercare di spegnere le polemiche.

Il piano di Meloni e Tajani

Le dichiarazioni di Matteo Salvini, finite al centro della polemica e oggetto di scontro con la Francia, rischiano di creare una profonda frattura all’interno del Governo. Le parole del vicepremier, infatti, non hanno fatto piacere in primis a Parigi, ma anche a Palazzo Chigi la situazione non è diversa.

Secondo quanto trapela, infatti, Giorgia Meloni sarebbe contrariata per quanto successo, ma vorrebbe essere prudente per evitare ulteriori problemi.

ANSA Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha causato l’incidente diplomatico con la Francia

Stessa idea dell’altro vicepremier, nonché titolare della Farnesina, Antonio Tajani che avrebbe già cercato di distendere gli animi con la Francia con dichiarazioni ufficiose con l’0mologo francese Barrot. Il meeting di Rimini, in un certo senso, potrebbe essere il teatro della pace, per evitare l’incidente diplomatico ben peggiore.

Il messaggio di Meloni a Macron

Se il leader di Forza Italia avrebbe sottolineato che “la politica estera italiana la fanno la presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri”, nel tentativo di spegnere le polemiche, la premier ha optato per la via del silenzio.

Secondo quanto apprende La Repubblica, nelle prossime ore Meloni potrebbe prendere contatti con Macron, con un messaggio che ha l’obiettivo di distendere i toni e ricucire lo strappo. La premier potrebbe ribadire lo stesso concetto di Tajani sottolineando che la linea di politica estera italiana è responsabilità della presidente del Consiglio e che Salvini parla da politico e non da vicepremier.

Ma la scelta del capo del Governo potrebbe non essere risolutiva, perché senza una dichiarazione ufficiale la frattura potrebbe rimanere lo stesso.

La posizione della premier sull’esercito voluto da Macron

Parole che Meloni pronuncerà intenzionalmente in modo neutro, per evitare di sbilanciarsi da una parte o dall’altra. Né sconfessare l’alleato Salvini né andare contro Macron, una via di mezzo per “far felici” tutti.

Quel che è chiaro, riferisce il quotidiano, è che sarà un messaggio cauto. Come lo è stata Meloni in questi mesi sul nodo dei soldati in Ucraina con l’esercito più volte chiamato in causa da Macron, con la leader FdI che da una parte sta col gruppo dei volenterosi, dall’altro invece non vuole dare slogan alla Lega da “niente soldati per Kiev”.

Cosa farà Salvini

Dall’altro lato c’è Matteo Salvini, che con le sue dichiarazioni ha portato l’Italia a occupare una posizione scomoda.

Mentre all’opposizione c’è chi punta il dito contro il leader del Carroccio, sui social c’è chi ne chiede le dimissioni.

Ma al momento il vicepremier non sembra intenzionato a fare passi indietro e il rischio di scontro interno (con una replica a Tajani) è dietro l’angolo.

Il precedente tra Italia e Francia

L’attacco di Salvini a Macron, comunque, non è un caso isolato. Altre volte il leader della Lega è andato contro il presidente francese, con più o meno clamore rispetto alle esternazioni delle ultime ore. Ma anche l’Italia è stata sotto attacco.

Come ricorda La Repubblica, infatti, nei mesi scorsi Meloni era stata attaccata da diversi ministri francesi, come quello della Giusitiza Gerard Darmanin, che la definì “incapace” di gestire il dossier migratorio.