Salvini contro Vannacci sulle schede elettorali plurime, "Regalare voti a famiglie islamiche è una ca**ata"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Matteo Salvini critica in modo netto due proposte del programma di Roberto Vannacci: sull’aborto, il vicepremier dice che la materia spetta alle donne, non “ai generali, ai colonnelli”. La proposta sul voto plurimo ai genitori, invece, la definisce “una ca**ata”, perché avvantaggerebbe soprattutto le famiglie straniere, più numerose rispetto a quelle italiane.

Le critiche di Salvini sulla questione aborto

Una sonora bocciatura, quella calata dall’ex alleato che non proverebbe rancore per la rottura, ma intanto liquida alcuni dei capisaldi del programma di Futuro Nazionale e lo fa in modo a dir poco colorito.

Matteo Salvini ha parlato di Roberto Vannacci e delle sue idee per l’Italia durante la prima puntata stagionale di “Dritto e Rovescio”, giovedì 3 settembre.

ANSA

Sollecitato dal conduttore Paolo Del Debbio, il vicepremier ha premesso di non nutrire rancore, ricordando il percorso in comune. Poi però ha preso le distanze da due punti specifici del programma di Vannacci.

In primis sul tema dell’aborto: “Io penso che siano le donne a doversi occupare del presente e del futuro delle donne”, ha detto Salvini, aggiungendo che la questione non spetta “ai generali, ai colonnelli”.

La falla nel programma di Vannacci

Il vero affondo, però, ha riguardato la proposta di Vannacci di attribuire un voto plurimo ai genitori in proporzione al numero dei figli, un’idea contenuta nel programma di Futuro Nazionale che ipotizza una modifica dell’articolo 48 della Costituzione per assegnare schede elettorali aggiuntive alle famiglie numerose, distribuite tra padre e madre.

Salvini l’ha liquidata senza mezzi termini: “Tecnicamente parlando, mi sembra una ca**ata”. Il leader leghista ha ricordato che pochissime famiglie italiane hanno oggi cinque o sei figli, mentre la misura finirebbe per avvantaggiare soprattutto i nuclei di origine straniera più numerosi.

“Mi sembra regalare migliaia di voti a quelli che arrivano in Italia per occupare pezzi di territorio” ha sottolineato. “Regalare voti alle famiglie islamiche con 18 figli non la ritengo una cosa intelligente”.

I limiti costituzionali

Del Debbio ha colto l’occasione per ricordare il principio costituzionale della personalità del voto, sancito appunto dall’articolo 48 della Carta, che stabilisce che il voto è “personale ed eguale, libero e segreto”.

Nel testo pubblicato sul sito di Futuro Nazionale, la proposta viene presentata come “un interessante esperimento politico, da valutare attentamente” e non come una misura già definita, richiamandosi a una idea circolata in passato tra l’economista Luigi Campiglio e l’ex ministro Maurizio Sacconi.