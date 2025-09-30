Salvini e caso Open Arms, udienza in Cassazione l'11 dicembre: il ministro commenta il "regalo della sinistra"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

È stata fissata per l’11 dicembre l’udienza in Cassazione sul caso Open Arms, e Matteo Salvini non ha tardato a commentare. Il Ministro ha definito l’appuntamento un “regalo della sinistra”, e ha ipotizzato due possibili scenari: se venisse rimandato a processo, il leader della Lega rischierebbe fino a sei anni di reclusione.

Caso Open Arms: udienza in Cassazione l’11 dicembre

L’udienza in Cassazione per il caso Open Arms è stata fissata per il prossimo 11 dicembre 2025.

I reati contestati a Matteo Salvini sono quelli di sequestro di persona e di rifiuto di atti d’ufficio.

ANSA

Matteo Salvini

21 sono invece le parti civili, tra le quali diversi migranti, Emergency, ASGI, Arci, Ciss, Legambiente, Giuristi Democratici, Cittadinanza Attiva, Open Arms, Mediterranea, AccoglieRete, insieme al comandante della nave Oscar Camps, alla capo missione di Open Arms Ana Isabel Montes Mier e al Comune di Palermo.

Tra i 26 testimoni, invece, anche l’allora Ministro degli Esteri Luigi di Maio, l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, gli ex ministri Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta e Matteo Piantedosi.

Il commento di Salvini

Il commento di Matteo Salvini, appena comunicata la data dell’udienza in Cassazione per il caso Open Arms, non si è fatto attendere.

“Ho saputo in queste ore che l’11 dicembre, 3 giorni dopo l’Immacolata, 14 giorni prima del Santo Natale, 3 giorni prima del compleanno di mia figlia, come regalo la sinistra mi manda a processo in Cassazione”: questo il commento del Ministro.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, Salvini ha prospettato due ipotesi. Una “positiva, e mi impegno a tornare a festeggiare, confermano l’assoluzione perché non ho commesso un reato, ho difeso i confini e l’onore del mio Paese”.

Quanti anni rischia il ministro

La seconda ipotesi prospettata dal Ministro, invece, riguarda la possibile cancellazione dell’assoluzione.

“Potrebbero cancellare 268 pagine di assoluzione e rimandarmi a processo dove rischio 6 anni di carcere. Se cancellassero l’assoluzione tornerò lo stesso a Lamezia a festeggiare perché ho difeso il mio Paese e non è reato”, ha concluso.

Qualora venisse rimandato a processo per il caso Open Arms, Matteo Salvini rischierebbe dunque fino a sei anni di reclusione.

Infatti, per i reati contestati, ossia il sequestro di persona e il rifiuto di atti d’ufficio, le pene previste vanno dai sei mesi agli otto anni di reclusione per il primo, dai sei mesi ai due anni per il secondo.