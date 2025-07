Salvini e il caso Open Arms, il ministro Nordio cita Garlasco e attacca la Procura

“Niente impugnazione contro le sentenze di assoluzione, come in tutti i Paesi civili”: con queste parole, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto duramente sul caso Open Arms, criticando la decisione della Procura di Palermo di ricorrere in Cassazione contro l’assoluzione di Matteo Salvini. E per rafforzare la sua tesi, ha evocato un caso che da anni rappresenta una ferita aperta nella storia giudiziaria italiana: Garlasco.

Nordio difende Salvini sul caso Open Arms e cita Garlasco

Come riporta ANSA il 18 luglio, nel mirino di Nordio c’è la possibilità per i pubblici ministeri di impugnare le sentenze di assoluzione.

Secondo il Guardasigilli, questo strumento mette in discussione il principio del “ragionevole dubbio”, soprattutto dopo lunghi processi che si concludono con verdetti assolutori.

ANSA

Il caso Open Arms continua ad essere terreno di scontro politico

Il caso Garlasco, a suo giudizio, dimostrerebbe le distorsioni a cui può condurre un certo tipo di accanimento giudiziario. Un riferimento pesante, che lega il dibattito sul ruolo della magistratura all’attualità politica.

Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, infatti, le assoluzioni iniziali si sono trasformate, nel tempo, in una condanna definitiva per Alberto Stasi. Ma il percorso processuale, lungo e controverso, è spesso additato come esempio di giustizia incerta e poco lineare.

Salvini assolto ma il processo continua

Salvini è stato assolto in primo grado dall’accusa di sequestro di persona per aver bloccato, nel 2019, lo sbarco di migranti a bordo della nave della ONG Open Arms.

La Procura ha presentato un ricorso per saltum alla Suprema Corte, saltando l’Appello. Una scelta definita da più parti “inusuale” e che ha scatenato le reazioni del centrodestra.

Giorgia Meloni ha parlato di “accanimento surreale”, mentre lo stesso Salvini ha ribadito che “difendere i confini non è un reato”.

Nordio, intervenendo a un convegno organizzato da Fratelli d’Italia, ha collegato la vicenda a una riflessione più ampia sulla lentezza della giustizia italiana, attribuendola anche a quella che definisce una “incapacità di molti magistrati di opporsi all’evidenza”. Un attacco diretto a una parte della magistratura in un momento delicato, in cui si discute di riforme del CSM e di separazione delle carriere.

La battaglia politica e quella in tribunale

Il caso Open Arms continua ad essere terreno di scontro politico. Il riferimento di Nordio a Salvini, alla magistratura e al caso Garlasco ha rilanciato un dibattito che va ben oltre il singolo procedimento.

Per il momento, la decisione della Corte di Cassazione sarà centrale per capire se Salvini dovrà affrontare un nuovo processo. Ma sullo sfondo si muove un conflitto che coinvolge politica, giustizia e opinione pubblica.