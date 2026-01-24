Salvini e la foto con Tommy Robinson al Ministero, polemica per l’incontro con l’influencer di estrema destra

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La foto scattata nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ritrae Matteo Salvini accanto a Tommy Robinson, ha alimentato la polemica. A pubblicarla è stato lo stesso Robinson, influencer britannico di estrema destra, che su X ha scritto: “L’Europa deve unirsi e combattere l’immigrazione come un unico fronte. Ho avuto l’onore di stringere la mano a un leader coraggioso”. In Italia le sinistre sono sul piede di guerra.

Chi è Tommy Robinson

Tommy Robinson, al secolo Stephen Christopher Yaxley-Lennon, è una figura di primo piano dell’estrema destra britannica, molto seguita negli ambienti neofascisti inglesi e sostenuta dai movimenti anti-migranti. Lui si considera un patriota e un difensore dell’Occidente. I detrattori lo considerano un neonazi.

Tommy Robinson si è prefisso un solo scopo: “salvare” la Gran Bretagna dagli immigrati e dall’islamizzazione. E per questo gira per le strade con un microfono e una telecamera per intervistare, ad esempio, i musulmani facendoli cadere in contraddizione e dimostrando che in realtà molti di loro non hanno mai aperto il Corano.

Ma non solo: sui social è sempre attivo nell’evidenziare i crimini dei migranti e nel riportare le dichiarazioni dei leader politici che considera “buoni”, da Trump a Milei.

Robinson è sempre in prima linea nel commentare i fatti internazionali, dal diritto di Israele a esistere al sostegno ai giovani iraniani contro il regime degli ayatollah, dalla decisione della Francia di includere i Fratelli Musulmani nella lista dei terroristi internazionali agli applausi per i rastrellamenti anti-immigrati clandestini negli Usa.

Guai con la giustizia per Tommy Robinson

Tommy Robinson è fondatore e leader storico della English Defence League, è stato membro del British National Party, partito neofascista e nazionalista bianco, e ha avuto ruoli nel British Freedom Party e in Pegida UK. In passato ha avuto problemi con la cocaina e più di un guaio con la giustizia: è stato condannato più volte per vari reati.

La foto di Tommy Robinson e Matteo Salvini

La vicenda della foto Robinson-Salvini ha immediatamente suscitato le reazioni delle opposizioni.

“La nostra Costituzione é fieramente antifascista”, ha dichiarato Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd. “Lo ricordo al ministro Salvini, che forse se n’è dimenticato quando ha invitato in un luogo istituzionale un personaggio neonazista inglese che va contro a tutti i principi democratici contenuti nella Carta e che va ben oltre il razzismo anticostituzionale”.

“Un ministro della Repubblica italiana che riceve un personaggio con un curriculum criminale notevole e con amicizie a Mosca discutibili è davvero grave e inaccettabile. È intollerabile”, hanno dichiarato Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs. “Ma il ministro degli Esteri Tajani che ne pensa? Vogliamo sapere da lui se il governo italiano tollera sconcezze simili”.

Il deputato dem Matteo Orfini ha parlato di una “ulteriore tappa nell’involuzione della Lega“.