Salvini e la "resa dei conti" con Vannacci dopo il flop alle elezioni, chiusura totale al team del generale

Matteo Salvini conferma che non c’è una resa dei conti con Vannacci, ma ammette che durante la campagna elettorale per le regionali in Toscana sono stati commessi degli errori. Lo avrebbe detto il ministro dei Trasporti al margine di un appuntamento a Milano. Chiusura totale invece dal Consiglio federale della Lega, che ha ribadito come le realtà e le associazioni siano ben accolte, fino a quando non diventano una “realtà politica alternativa”.

La resa dei conti con Vannacci

Al margine di un appuntamento a Milano, in vista del Consiglio federale del partito, Matteo Salvini è stato raggiunto dai giornalisti che gli hanno chiesto quali siano le conseguenze delle regionali in Toscana e l’esito del voto. In particolare, il riferimento è al rapporto con Roberto Vannacci, che negli ultimi giorni ha rilasciato diverse interviste in cui ha lasciato intendere, tra le righe, di voler valutare una maggiore autonomia.

Si tratta solo di speculazioni e interpretazioni di parole non dette, ma alimentate dai numeri, che vedono Vannacci crescere nelle regionali e la Lega perdere consensi. A questa ricostruzione Salvini risponde che non c’è alcuna resa dei conti con Vannacci e che si tratta solo di “cose scritte sui giornali”.

Salvini ha dichiarato: “È chiaro che quando c’è un risultato al di sotto delle aspettative, ti devi chiedere perché. Non è colpa della sfortuna o degli elettori. Quindi, abbiamo sbagliato qualcosa? Sì, io per primo”.

La divisione del Carroccio

Un giornalista ha chiesto a Salvini se la Lega rischi di dividersi in stile tedesco, tra Nord e Centro-Sud. Il leader del Carroccio ha risposto di no, definendo tali ipotesi “chiacchiere giornalistiche prive di fondamento”.

Eppure, una mezza frecciatina sembra arrivare proprio dal partito al termine del Consiglio federale. Le fonti interne riferiscono che la Lega ha ribadito come siano benvenute tutte le realtà e le associazioni che possano affiancare il partito, a patto che non diventino una realtà politica alternativa.

Anche in questo caso si presta spazio all’interpretazione: il riferimento potrebbe essere al “team Vannacci”, che fa capo proprio all’associazione Il mondo al contrario dei fedelissimi del generale.

Cosa è stato detto durante il Consiglio federale?

Secondo una nota ufficiale, è stata condotta un’analisi delle recenti elezioni regionali e fissati gli obiettivi per le prossime. Il primo è la vittoria in Veneto, con la Lega primo partito, e l’ambizione di ottenere il massimo storico di consensi anche in Campania e in Puglia.

Nella stessa nota si fa riferimento a una manifestazione a Milano, prevista per il 14 febbraio 2026, con l’obiettivo di rilanciare i temi dell’identità, della sicurezza e del contrasto all’Islam radicale.

Salvini ha ribadito l’importanza del lavoro sui territori e ha aggiunto che tutte le componenti del partito sono fondamentali. Da qui il richiamo alla linea: tutte le realtà e le associazioni sono ben accette, a patto che non si trasformino in una realtà politica alternativa.