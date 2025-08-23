Salvini e Macron ai ferri corti, la Francia convoca l’ambasciatrice: sale la tensione fra Roma e Parigi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Nuovo scontro diplomatico tra Italia e Francia, come non se ne vedevano da anni: l’ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D’Alessandro, è stata convocata dal governo francese dopo le dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini contro Emmanuel Macron. L’Eliseo ha definito “inaccettabili” le frasi del leader leghista, che nei giorni scorsi aveva invitato ironicamente il presidente francese a mettersi l’elmetto per andare a combattere in Ucraina.

Salvini attacca Macron

“A Milano si direbbe taches al tram”, cioè attaccati al tram. E ancora: “Vacci tu se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina”.

Non è la prima volta che Salvini attacca frontalmente Macron, ma questa volta la reazione francese è stata immediata.

IPA

Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese

Le frasi del vicepremier si sono inserite in un contesto delicatissimo: la proposta franco-britannica di inviare truppe di peacekeeping in Ucraina per consolidare un’eventuale tregua.

Una linea duramente osteggiata da Salvini e, in parte, dalla stessa premier Giorgia Meloni, che pure a Washington aveva cercato convergenze con Macron e con gli altri leader europei.

L’Eliseo non ha lasciato correre. Prima il consigliere diplomatico di Macron e l’ambasciatore francese in Italia hanno chiesto chiarimenti a Palazzo Chigi, sollecitando una presa di distanza dal vicepremier.

Non avendo ricevuto risposte, Parigi ha scelto di convocare l’ambasciatrice italiana. Secondo fonti citate dall’Afp, è stato ricordato che simili dichiarazioni minano il clima di fiducia e le storiche relazioni tra i due Paesi, oltre a contrastare con l’attuale collaborazione a sostegno di Kiev.

Meloni a un bivio

La vicenda mette ora Giorgia Meloni in una posizione scomoda. Come capo del governo, deve decidere se prendere le distanze dal suo vicepremier o mantenere un profilo basso, rischiando però di incrinare i rapporti con Parigi, già caratterizzati da alti e bassi. Finora la premier ha scelto il silenzio, lasciando spesso al ministro degli Esteri Antonio Tajani il compito di disinnescare le tensioni.

La Farnesina teme possibili ripercussioni su dossier bilaterali cruciali, dai migranti all’industria militare, fino ai progetti energetici condivisi. Una ritorsione politica francese non è da escludere, soprattutto se il caso dovesse degenerare.

I precedenti nello scontro Salvini-Macron

Sono numerosi gli attacchi di Salvini a Macron: a marzo il leader della Lega disse che non ci sarà mai “un esercito europeo comandato da quel matto di Macron che parla di guerra nucleare”.

Macron “ha una disperata esigenza di dare un senso alla sua ancor breve permanenza alla guida della Francia. Però non lo faccia a nostre spese”, disse ancora Salvini.

Salvini in altre occasioni parlò di Macron apostrofandolo in vari modi come “ipocrita”, “chiacchierone”, “signorino educato che eccede in champagne”, “criminale”.

Il top: “Mettiti l’elmetto, vai a combattere e non rompere le palle”.