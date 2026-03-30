Salvini e Tajani smentiscono le elezioni anticipate, per i vicepremier il governo Meloni "va avanti"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

I vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno smentito l’ipotesi di elezioni anticipate in Italia, assicurando che il governo Meloni andrà avanti nonostante la sconfitta al Referendum sulla Giustizia. “Il governo tira dritto e arriva a fine legislatura senza alcun dubbio o tentennamento”, ha affermato il leader della Lega. “Nessuno pensa a elezioni anticipate”, ha dichiarato il numero uno di Forza Italia.

Le parole di Salvini sul futuro del governo Meloni

Il ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini è intervenuto da remoto a un evento organizzato da Il Giornale a Milano.

Sul futuro del governo Meloni e l’ipotesi di elezioni anticipate, il leader della Lega ha dichiarato: “Il governo tira dritto e arriva a fine legislatura senza nessun dubbio e senza nessun tentennamento”.

ANSA

L’annuncio di Tajani che smentisce le elezioni anticipate in Italia

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato in videocollegamento da Bruno Vespa durante il “Forum della Cucina italiana” che si tiene nella masseria Li Reni a Manduria, ha escluso la possibilità di elezioni anticipate in Italia.

“Nessuno pensa a elezioni anticipate“, ha detto il leader di Forza Italia.

Tajani ha spiegato: “Si stanno perdendo ore importanti nei dibattiti sul dopovoto. Quando c’è un risultato negativo ci sono dei contraccolpi, ma ora dobbiamo lavorare sulle questioni soprattutto economiche, come far crescere l’economia, impedire che la crisi energetica possa interferire con le imprese, ridurre la pressione fiscale e continuare ad aumentare il Pil ed evitare contraccolpi”.

L’incontro tra Meloni, Salvini e Tajani

Le dichiarazioni di Matteo Salvini e Antonio Tajani sono arrivate a distanza di alcune ore dalla cena a tre con Giorgia Meloni che si è tenuta in casa della premier a Roma.

Dopo il vertice, fonti di governo hanno riferito all’ANSA che si è trattata di una riunione di routine per fare il punto della situazione.

Dopo la vittoria del No al Referendum sulla Giustizia si sono dimessi Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia e Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministero della Giustizia.

Poco dopo erano arrivate anche le dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè.