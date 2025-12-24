Salvini esulta per le sanzioni Usa a Breton, Calenda attacca il ministro: "La sua natura è cercare un padrone"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Gli Stati Uniti hanno dichiarato guerra a Thierry Breton e la politica italiana si spacca: mentre il Dipartimento di Stato sanziona l’ex commissario UE vietandogli il visto americano con l’accusa di aver promosso una censura globale attraverso il Digital Services Act, Matteo Salvini esulta. Immediata la replica al veleno di Carlo Calenda: “Cerca sempre un padrone”.

Perché gli Usa hanno attaccato Brenton

Come riporta ANSA, Il terremoto diplomatico che ha colpito l’Europa nelle ultime ore ha un nome e un cognome: Thierry Breton.

L’amministrazione di Donald Trump, attraverso il Dipartimento di Stato guidato da Marco Rubio, ha sferrato un attacco frontale contro l’ex commissario europeo, colpevole secondo Washington di aver costruito un “arsenale normativo” volto a imbavagliare la libertà di espressione americana.

La decisione di vietare il visto d’ingresso negli Stati Uniti a Breton e ai rappresentanti di quattro Ong europee è stata motivata con parole durissime: sono stati definiti “attivisti radicali” che avrebbero costretto le piattaforme a stelle e strisce a sopprimere le opinioni sgradite agli ideologi di Bruxelles.

Una mossa che ha scatenato un’ondata di sdegno in tutta Europa, ma che in Italia ha trovato un sostenitore nel leader della Lega.

La posizione di Salvini

Matteo Salvini ha immediatamente cavalcato la decisione americana, trasformando un caso diplomatico internazionale in un nuovo terreno di scontro elettorale.

Attraverso una nota ufficiale della Lega, il partito ha espresso orgoglio per essere stato l’unico a votare contro il Digital Services Act, definendolo come l’anticamera della censura e una vera e propria “legge-bavaglio” voluta dai burocrati europei.

Secondo il Carroccio, gli Stati Uniti stanno semplicemente facendo quello che l’Europa non è capace di fare: difendere i propri cittadini e stabilire regole ferree su chi può entrare nel proprio territorio.

L’esultanza di Salvini per lo schiaffo americano a un alto funzionario europeo ha però innescato una reazione violentissima da parte delle opposizioni, con Carlo Calenda in prima linea.

La risposta al vetriolo di Calenda

Il leader di Azione non ha usato giri di parole per colpire il ministro delle Infrastrutture.

In un post al vetriolo, Calenda ha espresso totale solidarietà a Breton e a coloro che hanno difeso gli standard democratici europei contro quello che definisce il “far west digitale” preteso da Washington.

Ma è su Salvini che l’attacco si è fatto brutale: Calenda ha affermato che è nella natura stessa del leader leghista “cercare un padrone”, sottolineando come per lui cambi poco che si tratti di Vladimir Putin o di Donald Trump.