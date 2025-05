Salvini porta cani e gatti nella cabina dell'aereo coi padroni, il Ministero dei Trasporti svela le norme Enac

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Dopo le pressioni del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, il prossimo Cda dell’Enac, l’ente che regola l’aviazione civile in Italia, cambierà le norme sul trasporto degli animali domestici, rendendo molto più semplice trasportarli in cabina invece che in stiva come è avvenuto finora.

Le nuove regole Enac sugli animali domestici

Il consiglio di amministrazione dell’Enac si riunirà il 12 maggio per decidere sulle nuove regole sul trasporto degli animali domestici in aereo. Oggi infatti, se l’animale domestico pesa più di 10 chili, deve passare il viaggio in stiva.

Le nuove regole però dovrebbero rendere molto più semplice trasportarli in cabina. La delibera Enac dovrebbe stabilire che il trasporto in cabina degli animali domestici è consentito rispettando alcune regole specifiche.

Gli animali dovranno rimanere all’interno di un apposito trasportino, che andrà collocato al di sopra dei sedili, assicurato con le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggio appositi. Il peso dell’animale non può superare quello di una persona adulta.

La nota del Mit e la soddisfazione di Salvini

Il cambiamento non è stato annunciato direttamente dall’Enac, ma da una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha anticipato la decisione che il consiglio di amministrazione prenderà tra alcuni giorni.

Era infatti stato proprio il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini a spingere per primo perché la norma sugli animali domestici in aereo fosse cambiata il prima possibile.

La stessa nota del ministero sottolinea il ruolo di Salvini nell’ispirare la norma ed esprime grande soddisfazione per la delibera dell’Enac che sarà approvata nei prossimi giorni.

La posizione di Salvini sugli animali in aereo

Matteo Salvini si era già espresso un anno fa sull’argomento, chiedendo direttamente alla direzione generale dell’Enac di cambiare le regole per permettere anche agli animali che pesano più di 10 chili di viaggiare in cabina.

Salvini era arrivato anche a chiedere direttamente alle compagnie aeree italiane Ita e Aeroitaila, di semplificare le procedure per far viaggiare gli animali insieme ai propri padroni: “nel pieno rispetto delle norme di sicurezza del volo”.