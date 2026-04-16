Salvini risponde al telefono a Ore 14 Sera, chi ha chiamato e quella richiesta iniziale fatta a Milo Infante

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Matteo Salvini risponde al telefono in Tv per controllare i voti al Dl Sicurezza. Ospite di Milo Infante a Ore 14 sera, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture è stato protagonista di un siparietto inusuale per una diretta televisiva, lasciando attendere il conduttore per qualche secondo per una chiamata importante con “un collega ministro”. Con il quale avrebbe parlato di importanti “novità” sulla famiglia nel bosco.

La chiamata di Matteo Salvini durante Ore 14 sera

La scena è andata in onda al rientro della pausa pubblicitaria dell’intervista, nell’ultima puntata del programma di Milo Infante su Rai 2.

Prima di iniziare a rispondere alle domande Matteo Salvini ha infatti anticipato al conduttore che avrebbe tenuto il telefono acceso: “Innanzitutto, scusami se tengo maleducatamente il cellulare silenziato ma acceso, perché ci sono le votazioni sugli emendamenti al decreto sicurezza adesso” è stata la premessa, dicendo di non rispondere in diretta ma di volersi assicurare che tutto andasse per il verso giusto.

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“Si aspetta brutte sorprese sul decreto Sicurezza?” ha chiesto di conseguenza Milo Infante.

“No, diciamo che ci sono parecchi interventi” ha spiegato, entrando nel merito delle norme del provvedimento, come le misure sui minori ospiti di strutture d’accoglienze in caso di crimini o il divieto di portare lame a scuola.

L’intervista con Milo Infante

Al rientro dall’intervallo pubblicitario, Salvini è stato inquadrato mentre era al telefono in studio, ritardando di alcuni istanti la ripresa della trasmissione.

“Si può dire con chi era e l’oggetto della telefonata?” la domanda di Infante appena il ministro ha chiuso la chiamata.

“Con un collega ministro – ha risposto senza svelare chi fosse l’interlocutore – non era svago, non stavo parlando del Milan”.

La rivelazione sulla famiglia nel bosco

Salvini ha però rivelato come la telefonata fosse”sul tema della famiglia nel bosco, sull’ex famiglia nel bosco, adesso famiglia distrutta. Quella che era la famiglia tranquilla nel bosco e adesso: papà separato, mamma separata, bimbi immagino tutt’altro che in buona salute” ha detto ancora.

“Vorrei avere un confronto con quegli assistenti sociali e vorrei capire da padre, non da ministro” ha affermato, rivelando che “siccome c’è stata un’ispezione ministeriale, ci saranno novità, ci saranno esiti, perché lì è evidente che qualcosa non funziona”.

“Che lì qualcosa non abbia funzionato e che qualcuno abbia sbagliato… sicuramente in buona fede, voglio immaginare, però se uno sbaglia deve tornare sui suoi passi” ha detto Matteo Salvini nell’intervista a Ore 14 sera.