Salvini risponde alle polemiche sulla villa, "sono stato un fesso pagando il prezzo richiesto"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha commentato la notizia dell’acquisto, da parte sua e della compagna Francesca Verdini, di una villa da 1,35 milioni di euro. Il leader della Lega ha sottolineato di aver pagato il prezzo richiesto sull’annuncio immobiliare su internet.

Il commento di Salvini sulla villa

Matteo Salvini ha risposto agli attacchi ricevuti dopo che il quotidiano Domani aveva reso noto l’acquisto, da parte sua e della compagna Francesca Verdini, di una villa.

All’articolo sono seguite diverse polemiche, soprattutto attorno al prezzo pagato da Salvini. Il ministro si è però difeso, dichiarando di aver accettato la richiesta del proprietario precedente.

ANSA Matteo Salvini

La trattativa, inoltre, sarebbe nata da un annuncio comparso su un sito di annunci immobiliari molto noto e utilizzato. Salvini ha detto:

Mi stanno stressando perché ho avuto l’ardore e l’ardire di trovare casa su Immobiliare.it. Quindi ho avuto questo favore: sono andato come qualche altro milione di italiani su Immobiliare.it. Peraltro, da fesso, pagando anche la cifra richiesta. Forse ti può interessare Leva militare proposta da Guido Crosetto, Salvini vuole che sia obbligatoria e che duri 6 mesi Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, rilancia la proposta di Guido Crosetto sulla leva militare "obbligatoria per sei mesi"

Quanto costa la villa di Salvini

Il quotidiano Domani ha confermato con lo staff di Salvini che la nuova casa del ministro e della compagna costa 1,35 milioni di euro.

È un immobile da 674 metri quadri, un totale di 28 stanze distribuite su quattro piani. Si trova a Roma Nord, in una zona residenziale di fascia alta.

Salvini e Verdini avrebbero pagato la villa con un anticipo di 300mila euro e un mutuo di poco più di 1 milione di euro.

La polemica sul prezzo

Lo stesso quotidiano che ha dato la notizia ha fatto notare che, stando alle cifre confermate dallo staff del ministro, la villa sarebbe costata nettamente meno della media del circondario.

La zona in cui si trova l’abitazione avrebbe una media di 3.800 euro al metro quadro per gli immobili, mentre Salvini avrebbe pagato poco più di 2.000 euro al metro quadro.

Il ministro ha spiegato che la ragione della differenza di prezzo starebbe nelle condizioni dell’immobile, che avrebbe bisogno di diversi interventi di ristrutturazione.