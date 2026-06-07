Salvini si racconta in tv, dal figlio con Francesca Verdini ai retroscena su Zerocalcare, Vasco Rossi e Fedez

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Se arriva è il benvenuto”. Così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini parla dell’eventualità di un terzo figlio con Francesca Verdini. In una intervista in tv, il leader della Lega si racconta e parla per la prima volta della sua relazione con la compagna, a cui è legato da 7 anni. Ma anche dei rapporti con Meloni, Tajani e Vannacci, oltre a rivelare dei retroscena su Zerocalcare, Vasco Rossi e Fedez.

Matteo Salvini e la relazione con Francesca Verdini

“Il terzo figlio con Francesca? Se arriva è il benvenuto”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervistato da Monica Setta a Storie al bivio di sera.

Nell’intervista, che andrà in onda martedì 9 giugno su Rai 2, il vicepremier parla per la prima volta della sua relazione con Francesca Verdini, con cui fa coppia da sette anni.

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“Nonostante i 19 anni di differenza, mi considero fortunato ad avere una compagna come Francesca Verdini che si è scelta un uomo non facile”, dice Salvini nelle anticipazioni.

Il leader della Lega apre all’eventualità di un figlio con lei, il terzo per lui.

“Se arrivasse un bambino dovrei riprendere confidenza con la paternità visto che ho un figlio di 23 e una figlia di 13”, spiega, ma “sarebbe bellissimo. I figli sono per me la cosa più importante del mondo”.

Cosa dice Salvini su Zerocalcare, Vasco Rossi e Fedez

“Ho molti difetti, Francesca mi dice che a volte sono musone”, racconta Salvini.

“Ma ho anche il pregio di essere curioso e di dialogare con chi mi è ostile sulla carta”.

Salvini porta l’esempio di Zerocalcare, rivelando di aver apprezzato la sua nuova serie tv, Due spicci.

E ancora: “Amo Vasco Rossi anche se me ne dice di ogni e quando Fedez, quanto di più distante da me, è stato male, gli ho mandato un sms di buona guarigione”.

I rapporti con Meloni e Vannacci

Matteo Salvini parla anche del rapporto con la premier Giorgia Meloni: “Con Tajani c’è stima e rispetto. Ma con Giorgia c’è qualcosa in più”.

“Abbiamo due bimbe piccole, ci capita di vederci anche oltre la dimensione politica”, racconta.

E su Vannacci dice che “a volte vengo fregato”, ma “continuerò a fidarmi”. “Non sono un rancoroso, tendo a dimenticare e ad andare oltre”.