Salvini si smarca da Trump dopo l'attacco a Papa Leone e Meloni, "inutile e offensivo, ma il problema è suo"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Matteo Salvini ha cambiato idea su Donald Trump? Qualche mese fa sperava nella candidatura del tycoon al Nobel per la Pace, ora è è stato il primo a dichiarare contro il presidente Usa dopo le frasi su Papa Leone, che hanno portato allo scontro con Giorgia Meloni. Su questo punto, il leader della Lega ribadisce il suo pensiero: “Trump ha sbagliato, attaccare il Pontefice è inutile e offensivo, non è intelligente. Ma il problema è suo, non nostro”.

La critica di Salvini a Trump dopo l’attacco a Papa Leone

Mercoledì 14 aprile, dalla sede della Lega in via Bellerio a Milano, Matteo Salvini ha parlato della manifestazione di sabato 18, in piazza Duomo, “per la pace”.

A tal proposito, riferendosi alle dichiarazioni di Donald Trump contro Papa Leone XIV, ha aggiunto che “il Santo Padre è il primo protagonista e costruttore di pace, quindi chiunque, con qualunque ruolo, metta in discussione o additi il Santo Padre non fa cosa né utile, né giusta, né sensata, né intelligente, qualunque ruolo ricopra”.

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E ancora: “Attaccare il Papa non è opportuno ed è offensivo. Chi governa si occupi di governo e lasci che dello spirito, delle anime e del benessere delle persone si occupi di il Santo Padre”.

Quindi, l’affondo sulla foto di Trump “nei panni di Gesù Cristo” che, secondo Salvini “non aiuta nessuno”.

Salvini difende Giorgia Meloni dal presidente Usa

Matteo Salvini ha poi sottolineato che “quando attacchi il Papa o Meloni per me sei da condannare in un caso o nell’altro. Mi sembra chiaro ed evidente, non devo fare 10 comunicati al giorno per ripetere sempre le stesse cose. Se Trump attacca il Papa sbaglia, se Trump attacca il Governo italiano sbaglia. Ma il problema non è nostro, è suo“.

Cambierà quindi il rapporto con gli Usa? Non secondo Salvini: “La vicinanzac’era e rimane, a prescindere dai presidenti siamo saldamente ancorati all’alleanza dei Paesi liberi, democratici e occidentali. Non è qualche caduta di stile di queste ore a mettere in discussione i rapporti con gli Stati Uniti Spero sia un capitolo chiuso”.

La frecciata sulla guerra in Iran

Il ministro dei Trasporti non ha lesinato una frecciata al tycoon dopo l’ennesima dichiarazione sull’imminente fine del conflitto in Iran.

“La guerra, stando a Trump, è già finita parecchie volte, e non è ancora finita. Se andasse avanti alcune settimane, sarebbe impensabile investire miliardi in sicurezza e difesa, e non investire altrettanti soldi per luce, gas e gasolio”, ha dichiarato Salvini dalla sede del Carroccio.

Il nuovo attacco di Trump a Meloni

In un’intervista concessa a Fox, Donald Trump è poi tornato ad attaccare Giorgia Meloni e l’Italia, spiegando come il rapporto con la premier “non sia più come prima”.