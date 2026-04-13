Salvini si smarca da Trump dopo le accuse a Papa Leone, "attaccarlo non è intelligente"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Matteo Salvini ha definito “non intelligente” l’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV, trovando il sostegno anche di Giorgia Meloni, mentre iIl Vaticano, tramite padre Spadaro, ha letto le critiche del presidente USA come un segno di impotenza politica davanti alla forza morale della Chiesa. La politica italiana si schiera a difesa del pontefice impegnato nel suo viaggio di pace in Africa.

Trump contro Papa Leone, la reazione di Salvini

Il panorama politico italiano condanna fermamente le affermazioni di Trump su Papa Leone XIV. Il presidente USA ha definito il pontefice “debole sulla criminalità” e “pessimo per la politica estera”, scatenando la reazione di Salvini.

“Papa Leone è una guida spirituale per miliardi cattolici ma, al di là di questo, se c’è una persona che si sta spendendo per la pace è Papa Leone e quindi attaccarlo non mi sembra cosa intelligente e utile da fare”, ha dichiarato il ministro a Telelombardia, dove ha ribadito la necessità di sostenere l’azione del Santo Padre anziché ostacolarla.

ANSA

Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso supporto al pontefice per il suo viaggio in Africa. Al coro di critiche si è unito Lorenzo Fontana, presidente della Camera, lodando gli appelli alla pace di Leone XIV. Dal Pd, Beatrice Lorenzin ha definito le parole di Trump “inaccettabili”, ravvisando un pericoloso degrado nel linguaggio politico internazionale.

Le voci del centrodestra e la critica di Noi Moderati

Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha espresso “solidarietà piena e convinta” al pontefice. Tramite Italpress, Lupi ha definito “inopportune” le parole di Trump, sottolineando come la Chiesa indichi la via della pace in tempi di irrazionalità.

Secondo Lupi, la maggioranza degli italiani e degli europei condivide la necessità di dialogo espressa da Papa Leone XIV contro la logica dello scontro frontale. Ma la difesa del pontefice è diventata un punto di convergenza per l’intera coalizione di centrodestra.

Forza Italia, con Deborah Bergamini, ha bollato l’attacco come “aspro e fuori luogo”. Stefania Craxi ha manifestato sgomento per le offese, ricordando l’impegno quotidiano del Papa nei conflitti globali.

Il sostegno del clero

Padre Antonio Spadaro ha interpretato l’attacco di Trump come una “dichiarazione di impotenza”. Il gesuita ha spiegato su X che il potere politico tenta di delegittimare il Papa perché non riesce a dominarne la forza morale.

Il post di padre Antonio Spadaro

“Leone non risponde sul terreno della polemica, e proprio per questo resta fuori dalla presa. È libero”, ha aggiunto Spadaro, sottolineando l’autonomia della Chiesa rispetto agli interessi nazionali americani.

Il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, ha espresso “dolore e amarezza” per le offese inimmaginabili rivolte al pontefice. Le istituzioni ecclesiastiche ribadiscono che il Papa parla secondo la verità del Vangelo e non come un rivale politico.

Le parole di Elly Schlein

Mentre Trump esalta Louis Prevost come esempio di “MAGA”, l’Italia si schiera compatta a difesa della libertà d’azione e di parola di Leone XIV. Oltre al centrodestra, voci a sostegno del Papa si sono levate in modo trasversale da tutto il mondo politico.

Anche Elly Schlein, segretaria del Pd, ha commentato le parole del presidente statunitense: “Con gli attacchi e le minacce al Papa il Presidente Trump sposta oltre ogni tollerabilità il metodo di arroganza che lo ha fin qui caratterizzato. Insultare il Papa per il suo fortissimo richiamo alla pace, al dialogo e alla dignità umana è atto gravissimo, che rivela fino in fondo la cultura della sopraffazione di chi non tollera voci libere. Esprimo quindi, anche a nome della comunità del Partito democratico, piena solidarietà a Papa Leone XIV”.