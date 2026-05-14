Salvini sugli spalti per vedere Sinner, accuse social dalla presunta "sfortuna" all'assenteismo sul lavoro

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Jannik Sinner ha vinto l’incontro contro il russo Rublev e ha raggiunto la semifinale degli Internazionali di Roma, tra i tornei di tennis più importanti del mondo. Sui social, in molti hanno notato e commentato la presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sugli spalti del Foro Italico, a guardare il match.

Le parole di Sinner dopo la vittoria

Dopo la vittoria contro Andrey Rublev, Sinner non ha soltanto raggiunto la semifinale degli Internazionali d’Italia, ma ha anche infranto il record di vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, i più prestigiosi nel tennis dopo i quattro slam.

“Secondo me è stata una gara molto difficile con un po’ di vento, ma sono contento di essere qui di nuovo in semifinale, è un torneo speciale e poi siamo due italiani” ha commentato il tennista.

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Sinner ha però anche ammesso di iniziare a sentire la stanchezza, come alcuni hanno notato nel secondo set: “Ora cerco di recuperare perché sto sentendo un po’ di fatica, ho giocato tanto negli ultimi mesi”.

Salvini al Foro Italico

Le telecamere delle televisioni italiane che seguivano gli Internazionali di Roma si sono soffermate più volte sul vicepremier Salvini, presente all’incontro come spettatore sugli spalti del Foro Italico.

Diverse anche le critiche al ministro, con alcuni utenti che sui social hanno commentato: “Troppo lavoro per il ministro Salvini, si sta rilassando di giovedì pomeriggio guardando la partita di Sinner“.

Altri hanno invece citato una leggenda metropolitana che sostiene che il ministro “porti sfortuna” alla squadra o all’atleta che tifa quando lo segue dal vivo: “Più forte di Djokovic, più forte di Federer, più forte di Nadal. E più forte di Salvini presente oggi sugli spalti del Foro Italico” hanno scritto diversi utenti, riferendosi a Sinner.

Questa superstizione era stata citata ad aprile anche dal segretario di Italia Viva Matteo Renzi. Leggende metropolitane simili hanno colpito moltissimi personaggi famosi. In ambito sportivo, una delle più note superstizioni di questo tipo riguardava la leggenda del calcio Pelè.

L’ipotesi di una finale tra italiani

Oltre a Sinner, un altro italiano si è distinto durante questi Internazionali di Roma. È Luciano Darderi, che ha battuto in sequenza il numero 3 al mondo Alexander Zverev e il giovanissimo talento spagnolo in ascesa Rafael Jodar.

Darderi si trova dalla parte opposta del tabellone di Sinner, ed è anche lui in semifinale. Per questa ragione è possibile che i due si incontrino in finale, se vinceranno entrambi la rispettiva semifinale.

“Una finale tutta italiana? Incrocio le dita, non fatemi dire nulla” ha commentato a riguardo Salvini.