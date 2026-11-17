Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo l’annuncio sui social da parte di Matteo Salvini, Quota 64 non sarà inserita negli emendamenti alla Manovra 2027. A comunicarlo è stato il senatore della Lega Claudio Borghi, che ha comunicato il rinvio della proposta previdenziale a un provvedimento separato. La decisione arriva a meno di tre settimane dal post con cui Matteo Salvini aveva presentato la misura come un risultato raggiunto.

Salvini aveva annunciato Quota 64

Nel post pubblicato sui social, il leader della Lega aveva elencato quattro interventi economici e fiscali attribuiti all’azione del partito. Al primo posto figurava Quota 64, descritta come una nuova possibilità di pensionamento anticipato a 64 anni.

Salvini aveva inoltre citato la riduzione dell’Irpef al 33% per i redditi fino a 55mila euro, l’innalzamento a 100mila euro della soglia della flat tax per le partite Iva e i contributi richiesti alle banche. Il messaggio si concludeva con la frase: “Impegni mantenuti, risultati concreti per milioni di italiani”. La misura previdenziale non era ancora disciplinata da una normativa definitiva.

Borghi annuncia il rinvio di Quota 64

Ospite della trasmissione Start su Sky TG24, il 16 novembre Claudio Borghi ha confermato che la Lega non presenterà un emendamento specifico per introdurre Quota 64 nella Legge di Bilancio. “Dato che è un capitolo abbastanza importante, invece di metterlo dentro a emendamenti della finanziaria, sarà oggetto di un provvedimento a parte”, ha spiegato il senatore.

Secondo Borghi, l’intervento dovrebbe arrivare a gennaio 2027, dopo l’approvazione della Manovra. Il parlamentare ha richiamato il precedente di Quota 100, introdotta nel 2019 attraverso un decreto successivo alla Legge di Bilancio. La Lega sostiene quindi di non aver abbandonato la proposta, ma di averne modificato il percorso di approvazione.

Come dovrebbe funzionare Quota 64

La proposta della Lega prevede la possibilità di lasciare volontariamente il lavoro a 64 anni, scegliendo il ricalcolo dell’intera pensione con il sistema contributivo. Con questo metodo l’assegno viene determinato sulla base dei contributi versati durante la carriera lavorativa.

Per alcuni dipendenti che hanno maturato periodi soggetti al calcolo retributivo, il passaggio integrale al contributivo potrebbe comportare una riduzione dell’importo della pensione. Non sono ancora stati definiti i requisiti relativi agli anni di contributi, agli importi minimi e alle eventuali esclusioni. Quota 64, nella versione proposta dalla Lega, non è quindi attualmente operativa.