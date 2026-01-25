Salvini-Vannacci, rottura in vista: "Chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Via i pesi, buon viaggio e auguri”

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È stato un intervento a 360 gradi quello di Matteo Salvini a chiudere la tre giorni della Lega in Abruzzo. Il vicepremier si è rivolto velatamente a Roberto Vannacci che potrebbe lasciare il partito e, di fatti, lo ha messo alla porta, spiegando come la forza del partito sia il popolo, non un capitano o un generale. Il vicepremier ha anche imposto un aut aut a Zelenskyy.

Matteo Salvini sul possibile addio di Roberto Vannacci

Matteo Salvini mostra i muscoli nel discorso che ha chiuso la kermesse della Lega in Abruzzo. Il segretario federale ha trattato tanti temi caldi ma, soprattutto, ha fatto chiarezza sulla situazione interna al suo partito.

Inevitabile che mandasse un messaggio a Roberto Vannacci che, per molte fonti, è pronto a lasciare il Carroccio per mettersi in proprio. Pur senza riferirsi direttamente a lui, Salvini ha indicato la porta all’eurodeputato.

Le parole del leader della Lega

“La storia dimostra che chi esce fuori dalla Lega poi finisce nel nulla”, questo il messaggio che il Ministro dei Trasporti ha voluto diffondere dal palco di Rivisondoli, un riferimento più o meno velato a Roberto Vannacci.

In realtà il leader leghista si è affrettato a spiegare che il suo riferimento era ai deputati Davide Bergamini e Attilio Pierro che nelle settimane precedenti avevano lasciato il partito per aderire a Forza Italia. Ma, nel frattempo, le speculazioni sono già partite e i titoli sui giornali. “Salvini mette alla porta Vannacci? È un titolo da distonici mentali. Lo vedo in settimana, ti pare che veda uno che ho espulso? Mi riferivo a due che sono usciti”, ha aggiunto

La questione è comunque calda in quanto impazzano le voci secondo cui il vicesegretario sarebbe pronto ad annunciare la fondazione di un nuovo partito ultrasovranista. “Ci sono persone che vogliono mantenere la poltrona? Persone elette grazie a chi ha fatto i gazebo senza prendere un euro? Auguri, buon viaggio: andate senza rancore e col sorriso”, avvisa Salvini.

Il futuro del Generale

Il monito del ministro continua con velate minacce. “Se lungo il cammino lo zaino si riduce di peso improduttivo, noi lo lasciamo volentieri agli altri, non abbiamo bisogno di pesi improduttivi. Qualcuno ritiene che il suo seggio sia più garantito da altre parti: vada. La Lega è famiglia, comunità, non siamo una caserma. Ci sono capitani, generali, colonnelli e marescialli ma la forza della Lega è la truppa, è il popolo, non il capitano”, chiosa.

La rottura con l’ex generale Roberto Vannacci sembra una possibilità sempre più concreta. Quello che un tempo aveva definito un “valore aggiunto” per la Lega, potrebbe ora creare un proprio partito, un “movimento dei patrioti”. Interrogato in merito lo scorso 23 gennaio, Vannacci aveva risposto con un “Mai dire mai nella vita”. “Non cerco poltrone, ma se qualcuno vorrà premiare il mio impegno non mi sono mai tirato indietro di fronte a nuove sfide“, aveva svelato.

Infine, sempre nel suo intervento sul palco della kermesse della Lega, oltre al suo incontro con Tommy Robinson, Matteo Salvini ha parlato anche di guerra in Ucraina e mandato un messaggio a Volodymyr Zelensky: “Abbiamo sentito Zelensky che, dopo tutti i soldi, gli sforzi e gli aiuti ricevuti, ha pure il coraggio di lamentarsi. Amico mio: stai perdendo la guerra, stai perdendo uomini e credibilità. Firma l’accordo di pace il prima possibile. Devi scegliere tra una sconfitta e una disfatta”.