Salvini vuole cambiare il rinnovo della patente per gli anziani, l'annuncio sulla novità e le reazioni

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato di essere al lavoro per rivedere le modalità di rinnovo della patente per gli anziani, alla luce degli ultimi gravi incidenti in Italia che hanno visto protagonisti proprio persone in età avanzata. Le parole del ministro hanno scatenato la pronta reazione di Assoutenti e Uilp.

L’annuncio di Salvini sul rinnovo della patente per gli anziani

Ai microfoni di Rtl 102.5, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato: “Stiamo ragionando su come rivedere eventualmente gli esami di rinnovo della patente di guida dopo certi limiti di età, perché ciò che sta succedendo in queste settimane impone una riflessione basata su numeri e dati, non sulle impressioni”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo fatto un nuovo Codice della strada, ma non fare inversioni a U in autostrada e non prendere l’autostrada contromano è qualcosa che non posso imporre con il nuovo Codice della strada. Serve essere sempre sul pezzo quando ci si mette alla guida, altrimenti si fanno disastri“.

ANSA

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

La proposta del Pd sul rinnovo della patente per gli anziani

Sullo stesso tema si sta muovendo anche l’opposizione.

Il capogruppo del Pd in Commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo, ha annunciato l’arrivo di una proposta di legge che mira a introdurre l’obbligo di un esame teorico e pratico per il rinnovo della patente al raggiungimento degli 80 anni.

Tale misura era già stata presentata come emendamento alla riforma del Codice della strada, ma era stata respinta dalla maggioranza.

Attualmente, le norme prevedono l’obbligo di rinnovare le patenti per auto e moto ogni 3 anni per le persone over 70 e ogni 2 anni una volta superati gli 80 anni.

Rinnovo patente per anziani: cosa dicono Assoutenti e Uil

Non è tardata ad arrivare la reazione di Assoutenti all’annuncio di Salvini sul rinnovo della patente per gli anziani. Il presidente Gabriele Melluso ha dichiarato: “La libertà di muoversi è un diritto fondamentale per ogni cittadino, a tutte le età”. Melluso propone di rinforzare i controlli periodici basati su “criteri medico-funzionali chiari e aggiornati” anziché fissare limiti indiscriminati legati solo all’età.

Per il segretario generale della Uilp, Carmelo Barbagallo, “prima di qualsiasi modifica normativa bisogna studiare bene i dati e confrontarsi con le parti sociali”, per tutelare la sicurezza sulle strade ma anche il diritto alla mobilità. “Per molte persone anziane la patente significa autonomia”, ha aggiunto.

Cosa dicono i dati sugli incidenti stradali in Italia

ANSA ha riportato le ultime statistiche sugli incidenti stradali in Italia, pubblicate a luglio da Istat e Aci.

Il tasso di mortalità stradale più alto in assoluto si registra nella fascia d’età 85-89 anni, con 103,8 decessi ogni milione di abitanti nel 2024. Seguono, a distanza, i giovani tra 20 e 24 anni (84,7 morti ogni milione) e le persone tra 80 e 84 anni.