Salvini vuole rifare il ministro dell'Interno e punta a rimpiazzare Piantedosi, da mesi nel mirino della Lega

Risale la tensione all’interno del Governo Meloni dopo le parole dell’attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha dichiarato che nel 2027, in caso di vittoria alle elezioni, potrebbe tornare all’Interno. Il leader della Lega ha ricoperto il ruolo di ministro dell’Interno nel Governo Conte I dal 2018 al 2019. Ora, quella poltrona è occupata da Matteo Piantedosi.

Salvini torna ministro dell’Interno? Cos’ha detto il leader della Lega

Intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5, Matteo Salvini è tornato a parlare della possibilità di ricoprire nuovamente in futuro il ruolo di ministro dell’Interno.

Le sue parole: “Se gli italiani ci risceglieranno nel 2027, sicuramente occuparmi di ordine pubblico, lotta alla mafia, spacciatori di droghe, trafficanti di esseri umani è qualcosa che ho fatto con discreti risultati da ministro dell’Interno e potrei tornare assolutamente a fare“.

Matteo Salvini e Matteo Piantedosi.

Matteo Salvini e il ritorno al Viminale: cosa aveva detto nel 2024

Non è la prima volta che Matteo Salvini rende pubblica la sua ambizione ad assumere ancora una volta, dopo l’esperienza nel Governo Conte I dal 2018 al 2019, l’incarico di ministro dell’Interno.

A dicembre 2024, un anno fa, il leader della Lega aveva detto: “Il ministero dell’Interno mi è rimasto nel cuore. Se un domani la sorte mi riportasse al Viminale, sarei una persona felice, ma sono contento di quel che sta facendo Piantedosi”.

In un’altra occasione, sempre a dicembre 2024, aveva dichiarato: “Un mio ritorno al Viminale nel 2025? Siamo tutti nelle mani del buon Dio”. Poi, l’attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva aggiunto: “Il ministro dell’Interno l’ho fatto e penso discretamente. Ho tante cose da portare avanti nel ministero dove sono, ma sicuramente occuparsi della sicurezza degli italiani è qualcosa di bello ed importante”.

Piantedosi nel mirino della Lega

Che la poltrona di ministro dell’Interno attualmente occupata da Matteo Piantedosi sia nel mirino del leader della Lega Matteo Salvini non è certo un mistero. E proprio dalla Lega, nelle scorse settimane, era partita una stoccata all’attuale numero uno del Viminale.

Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e vice segretario della Lega, intervistato da Affaritaliani, ha dichiarato nel mese di novembre: “Dalle ricerche che abbiamo in mano, negli ultimi anni si è registrato un aumento di furti, rapine e violenze di ogni genere, in particolare da quando Salvini non è più ministro dell’Interno”.