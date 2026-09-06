Salvo Sottile attacca ancora Sigfrido Ranucci dopo lo scontro con gli inviati di Report: "Mitomania assoluta"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Salvo Sottile è tornato a parlare del caso Report e di Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto in una intervista alla vigilia del suo ritorno in tv alla guida del programma lasciato da Milo Infante, Ore 14. Sottile ha difeso la sua posizione critica nei confronti di Ranucci, parlando di “mitomania assoluta” e ha spiegato come è nato il diverbio tra lui e due inviati di Report nel cortile di una sede Rai.

Salvo Sottile e le nuove critiche a Sigfrido Ranucci

Salvo Sottile, a partire da domani, sarà alla guida di Ore 14, il format dedicato alla cronaca e all’attualità condotto fino alla scorsa stagione da Milo Infante su Rai Due. Dal 24 settembre, inoltre, ogni giovedì Sottile condurrà una versione del programma per la prima serata.

Nell’intervista rilasciata al Messaggero, il conduttore non ha lesinato ulteriori critiche a Sigfrido Ranucci, ex conduttore di Report.

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Le accuse di “mitomania” a Ranucci e lo scontro con gli inviati di Report

La domanda prende spunto dal diverbio, avvenuto nella sede Rai di via Teulada a Roma, tra lui e i due inviati di Report Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni. “Gli ho detto ‘come va’ e loro mi hanno risposto dandomi del venduto e del pezzo di merda”, ha detto Salvo Sottile al Messaggero.

Specificando di non avere intenzione di chiedere provvedimenti disciplinari, Sottile ha spiegato così l’accaduto: “Capisco che, avendo contestato la doppia morale del santone Ranucci, io debba finire al rogo come gli eretici. Ma io sono un giornalista che fa le domande a tutti, di ogni tipo, e continuerà a farle”.

Stuzzicato ancora su Ranucci e sull’inchiesta che qualche anno fa chiamò in causa il padre, completamente estraneo ai fatti, Sottile non si è risparmiato: “In quell’occasione, senza scrupoli, fece arrivare schizzi di fango a una persona estranea ai fatti, citata solo come suggestione. E poi Ranucci ora si paragona a Falcone, Borsellino e Giulio Regeni, siamo nella mitomania più assoluta”.

La critica a Bonaccini e le parole al miele per Michele Guardì

Salvo Sottile ha poi negato di fare l’opinionista politico, dicendo che l’unico commento in questo senso fatto da parte sua sui social è stato proprio quello sul caso Ranucci, ponendo “un problema di opportunità e di metodo”.

“Faccio la rassegna delle notizie del giorno, poi tutto ovviamente diventa politica, ma avrei fatto lo stesso un video se la frase fosse stata pronunciata da un politico di destra”, ha detto Sottile riferendosi anche al caso Bonaccini. Nel corso dell’intervista, Salvo Sottile ha poi parlato anche della riconoscenza nei confronti di Michele Guardì, affermando che la scelta di raccogliere il testimone di Milo Infante a Ore 14 è dettata dal fatto di amare le sfide.

“Ma guadagno molto meno di 400mila euro all’anno, anche se a differenza di Infante sono un libero professionista e non un dipendente”, ha chiosato Sottile.