Salvo Sottile contro Chiara Ingrosso per gli audio rubati: "Non voglio pensare male, poteva denunciare prima"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nel corso della nuova puntata di FarWest il conduttore Salvo Sottile è tornato sul caso Garlasco e ha dedicato un ampio spazio agli audio depositati dall’ex collaboratrice Chiara Ingrosso in un esposto. Il dubbio del conduttore è che la giornalista “lo abbia fatto per trasformare lei stessa in una notizia“, ma ha anche aggiunto che la giornalista “poteva denunciare prima” e si chiede “perché è rimasta in forze a FarWest da gennaio fino a marzo?”.

Salvo Sottile commenta l’esposto di Chiara Ingrosso

Come si può evincere, il clima su Garlasco è sempre più rovente. In ultima battuta, ma non per minore importanza, c’è la querelle tra Salvo Sottile e Chiara Ingrosso sull’esposto depositato dall’ex collaboratrice di FarWest.

Il conduttore si domanda: “Perché se la Ingrosso pensava che il suo lavoro veniva manipolato non ha denunciato tutto subito?“, e aggiunge: “Perché ha aspettato la fine della sua collaborazione per denunciare?”.

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Quindi il conduttore si interroga ancora e sospetta che l’ex collaboratrice si sia mossa in tal senso per “farsi invitare in trasmissioni per le quali non lavorava più” e soprattutto “per diventare lei stessa una notizia”.

Più volte dalla redazione di FarWest sono piovute accuse di tradimento, ma il 1° maggio Chiara Ingrosso a Quarto Grado ha chiarito di non aver tradito i suoi ex colleghi.

La “tesi del complotto” su Garlasco

Nello stesso segmento Salvo Sottile fa tante ipotesi. “Può essere che lei si sia fatta prendere da questa crociata anti-Stasi al punto da credere e avvalorare questa tesi del complotto?”, si domanda.

Ricordiamo, a tal proposito, che secondo Ingrosso l’avvocato Antonio De Rensis potrebbe aver creato false testimonianze per indirizzare le indagini, e ciò lo avrebbe documentato raccogliendo chat private, telefonate e audio.

La versione di Chiara Ingrosso

La giornalista, in una serie di video pubblicati nelle storie Instagram, si difende e parla di “concerto stonato ordito contro di me”, ma soprattutto di “anomalie che nel tempo si sono fatte sempre più consistenti” che “a un certo punto non ho più potuto ignorare”.

Ancora, la giornalista respinge le accuse di aver registrato di nascosto i suoi colleghi: “Assolutamente falso”, dice, soprattutto per rispondere alle ipotesi avanzate da Salvo Sottile.