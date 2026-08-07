Salvo Sottile contro Sigfrido Ranucci, "è nato Contucci": poi la replica dal M5S che parla di "Sottiloni"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“È nato Contucci“, ha scritto via social, in tono polemico, il giornalista Salvo Sottile, accostando il collega Sigfrido Ranucci al leader pentastellato Giuseppe Conte. Immediata la replica degli esponenti M5S in commissione di Vigilanza Rai, che hanno contrattaccato parlando di “Sottiloni“, fusione fra Salvo Sottile e la premier Giorgia Meloni.

Salvo Sottile su “Contucci”

“È nato Contucci. Non cercatelo all’anagrafe. È un personaggio immaginario, ma somiglia terribilmente a due protagonisti della vita pubblica italiana. Metà Giuseppe Conte, metà Sigfrido Ranucci“, ha graffiato via social Salvo Sottile.

“Il primo, davanti alla Commissione Covid, trasforma ogni domanda in un comizio. Il secondo, quando le domande riguardano lui, vede sempre un attacco politico. Due mondi lontani. O forse no”, ha argomentato.

Il finale: “In questa nuova Lettera 14 racconto come politica e giornalismo finiscano, a volte, per assomigliarsi più di quanto credano: stessa allergia all’autocritica, stessa tentazione di trasformare chi fa una domanda nel vero imputato. C’è un virus che continua a circolare in Italia. Non è il Covid e soprattutto non hanno ancora scoperto un vaccino”.

Il M5S contro Salvo Sottile

Nella loro replica, gli esponenti del M5S in commissione di Vigilanza Rai Dario Carotenuto, Dolores Bevilacqua, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato hanno accusato Salvo Sottile di essere uno degli esponenti di TeleMeloni.

“Siamo al 7 agosto, la gente è alle prese con il caro carburante e il carovita, ma TeleMeloni continua a colpire”, hanno scritto.

“I cittadini vorrebbero sapere come il governo pensa di fronteggiare queste emergenze e invece chi dovrebbe informarli nel servizio pubblico, pagato con i soldi del canone versato dagli italiani, si presta alle distrazioni di massa trovate da Meloni & C.”.

L’attacco diretto a Salvo Sottile: “Stavolta lo fa sui social uno dei suoi alfieri principali, quel Salvo Sottile che ha contribuito a distruggere Rai 3 e che è stato ricompensato con la trasmissione lasciata da Milo Infante. Con la differenza che quest’ultimo ha sempre fatto ascolti d’oro, con Sottile siamo nelle mani di Dio”.

Il M5S e e “Sottiloni”

“Proprio Sottile, – proseguono i consiglieri M5S – in questo caldo 7 agosto non trova di meglio da fare che un post inutile e dal sapore diffamatorio nei confronti di Giuseppe Conte e di Sigfrido Ranucci. Sottile fa il simpatico, o meglio ci prova, dicendo che sarebbe nato ‘Contucci’, accostando Conte e Ranucci dicendo che entrambi si autoassolverebbero“.

L’attacco a Salvo Sottile si intensifica: “A parte il fatto che ormai questi (Sottile, Monteleone, ecc.) non hanno più alcun pudore a pubblicare qualsiasi nefandezza gli passi per la testa, ma non si rende conto Sottile di quanto sia ridicolo a pubblicare simili scemenze? Semmai quello che è nato ormai da anni è ‘Sottiloni’, metà Sottile e metà Meloni. Entrambi accomunati in politica e nell’informazione a fare delle insinuazioni e della propaganda il proprio marchio di fabbrica e arma di distrazione di massa”.

La chiusura: “Ci chiediamo quand’è che Sottile farà una bella inchiesta, quantomeno mezzo servizio, sulle chat di Delmastro. Mai, perché quando fai del servilismo il tratto distintivo della tua carriera poi sei incatenato a un guinzaglio che non si scioglierà più”.