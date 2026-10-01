Salvo Sottile critica ancora la regia di Ore 14, "non possiamo non mandare i servizi giusti dopo un mese"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Prosegue il rapporto particolare tra Salvo Sottile, conduttore di Ore 14, e la regia del programma di Rai 2. Giovedì 1 ottobre, durante l’approfondimento su Garlasco, è stato mandato un servizio errato al posto di quello sulle intercettazioni della famiglia Sempio. Il conduttore ha sottolineato lo scivolone: non è la prima volta.

L’errore della regia

Quasi tutta la puntata di giovedì 1 ottobre è stata dedicata agli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco.

Più o meno a metà trasmissione, Salvo Sottile ha chiesto alla regia di mandare in onda un’intercettazione della famiglia Sempio risalente al 2025, in cui dubitano sia del generale Luciano Garofano sia dell’avvocato dei Poggi, Gian Luigi Tizzoni.

Viene però lanciata la Sit (Sommarie informazioni testimoniali, ndr) del tenente colonnello Alessandro Colli, sentito dal procuratore aggiunto Stefano Civardi, del 17 settembre 2026.

La frecciata di Salvo Sottile ai colleghi

Così, Sottile chiede di tornare in studio e lancia la frecciata alla regia: “Io faccio una preghiera alla regia, perché non possiamo non mandare i servizi giusti dopo quasi un mese di trasmissione. Vi chiedo la cortesia di mandare, da scaletta, il pezzo che ho lanciato. Allora, parlavamo dei dubbi sull’amicizia tra Garofano e Tizzoni, dubbi della mamma di Sempio. Vediamo se possiamo vedere questo servizio, l’RVM 142 per la regia. Grazie”.

Chi c’è alla regia di Ore 14

La regia di Ore 14 è curata da Paola Baccini, che in passato ha lavorato in trasmissioni come Unomattina, Buongiorno Benessere, La Prova del Cuoco, L’Eredità e Casa Italia.