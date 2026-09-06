Salvo Sottile critica la Rai su Francesca Fagnani e dà un consiglio: "Mi auguro non se la faccia scappare"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Seppur non ne dia l’impressione, Salvo Sottile è, per sua stessa ammissione, tra i più fumantini di casa Rai. Il conduttore che ha preso il posto di Milo Infante a Ore 14 si è a lungo scontrato con il predecessore, per poi passare all’attacco di Sigfrido Ranucci e dell’intera squadra di Report. Per qualcuno, però, Sottile ha anche parole buone. È il caso della collega Francesca Fagnani, verso cui dichiara profonda stima.

L’elogio a Francesca Fagnani

Dopo l’addio di Federica Sciarelli, secondo Salvo Sottile, a prendere le redini di Chi l’ha visto?, tra i più noti e longevi programmi Rai, sarebbe dovuta essere Francesca Fagnani.

“Non affidarglielo è stata una ca**ata, – afferma senza mezzi termini al Messagero – nel senso che se io fossi stato il direttore l’avrei messa in quel ruolo”.

ANSA

Sottile, però, è un conduttore, libero professionista senza un posto in Rai e ammette che probabilmente “ci sono delle logiche per cui hanno pensato che dovesse fare Belve”.

Un consiglio ai vertici dell’emittente pubblica, però, lo lancia: “Francesca è un asset della Rai. Mi auguro che l’azienda non se la faccia scappare”.

Definendo la collega anche “un’amica”, Sottile sottolinea come sappia “fare benissimo cronaca e intrattenimento”.

L’attacco a Sigfrido Ranucci

Pochi giorni prima, Salvo Sottile ha commentato sui social la vicenda Report, non nascondendo antichi rancori con Sigfrido Ranucci.

In riferimento a un’inchiesta in cui Ranucci coinvolse il padre di Sottile, il cronista Giuseppe (rivelatosi del tutto estraneo alla questione), Sottile ricorda come “in quell’occasione, senza scrupoli, fece arrivare schizzi di fango su una persona completamente estranea ai fatti, citata solo come suggestione”.

“E poi Ranucci – prosegue Sottile – si paragona a Falcone e Borsellino, a Giulio Regeni… Siamo nella mitomania più assoluta”.

Salvo Sottile contro tutti, anche Mentana

L’uragano Sottile non risparmia nessuno, neppure Enrico Mentana, che fu suo direttore al Tg5, prima della fuoriuscita del giornalista dagli studi di Cologno Monzese nel 2013.

Mentana, afferma, “mi ha insegnato tutto” e a lui “devo gratitudine eterna”. Eppure, tra loro “c’è un rapporto di amore e odio”.

“Ogni tanto ci scriviamo, – svela nell’intervista al Messaggero – e ci mandiamo affan**lo”.

Per questo motivo, dubita che, anche in vista di un possibile ritorno a Mediaset, Mentana possa richiamarlo tra i suoi: “Diciamo che lui è sempre il mio direttore, solo che io ho 54 anni non più 19…”.