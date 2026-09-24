Salvo Sottile durante Ore 14 lancia la frecciata alla regia dopo l'errore sugli inviati: "Sono un po' diversi"
Il conduttore di "Ore 14" torna a pungere la regia dopo un errore con gli inviati collegati
Altra frecciata di Salvo Sottile alla regia di Ore 14, programma di Rai 2 condotto dal giornalista siciliano dopo l’addio di Milo Infante, nel frattempo passato a Mediaset. Giovedì 24 settembre, verso la fine della puntata, Sottile ha punzecchiato i colleghi per un errore sul collegamento tra inviati. Non è la prima volta che il conduttore richiama la regia della trasmissione.
L’errore della regia con gli inviati
Quando mancavano ormai pochissimi minuti alla fine della puntata, Salvo Sottile ha chiesto alla regia di mostrare il collegamento con Tommaso Mattei, inviato a Campobasso per il caso di Pietracatella.
In video, però, è apparsa Maria Laura Cruciani, a Monterotondo per il caso dell’uomo ricercato dopo una violenza sessuale su una donna.
La battuta di Salvo Sottile a “Ore 14”
Salvo Sottile, che già nelle scorse settimane non aveva risparmiato frecciate in diretta alla regia, ha immediatamente reagito con ironia: “Campobasso, non Roma: quella è Maria Laura Cruciani, lo dico alla regia se non riconosce Tommaso Mattei da Maria Laura Cruciani, sono un po’ diversi…“.
Subito dopo ha invocato lo spot, per poi tornare indietro dopo la correzione dei colleghi: “Vediamo se possiamo collegarci con lui, sennò ci fermiamo per la pubblicità… ecco, Tommaso ha assunto le sembianze di Tommaso“.