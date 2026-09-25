Salvo Sottile non va in onda con Ore 14 venerdì 25 settembre, Rai 2 lo sostituisce con l'America's Cup
Perché la trasmissione dedicata ai casi di cronaca non è andata in onda
Venerdì 25 settembre Rai 2 ha deciso di cambiare il palinsesto, mandando in onda la regata preliminare dell’America’s Cup al posto di Ore 14, appuntamento quotidiano condotto da Salvo Sottile. Lo stesso giornalista poche ore prima, in chiusura di Ore 14 Sera andato in onda giovedì 24 settembre, aveva anticipato il cambio: “Ci vediamo giovedì prossimo con Ore 14 Sera o lunedì con Ore 14“.
Non è la prima volta che la trasmissione lascia spazio allo sport, che sulla seconda rete della tv di Stato trova sempre il suo spazio: nell’edizione passata, per esempio, Milo Infante era stato costretto a una pausa forza per via del Giro d’Italia.
In sostanza, Salvo Sottile non è stato rimpiazzato per ragioni legate agli ascolti, ma semplicemente per dare risalto a uno dei pilastri di Rai 2.
Ore 14 tornerà quindi lunedì 28 settembre.