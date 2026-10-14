Salvo Sottile non va in onda mercoledì 14 ottobre, Ore 14 sostituito da Rai 2 col Question Time alla Camera

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Mecoledì 14 ottobre Rai 2 ha deciso di cambiare il palinsesto, mandando in onda il Question Time alla Camera dei Deputati al posto di Ore 14, appuntamento quotidiano condotto da Salvo Sottile. Lo stesso giornalista, nella puntata di martedì 13 ottobre, aveva anticipato il cambio: “Domani non ci sarà Ore 14 a pranzo, perché dobbiamo dare la linea alla Rete per il Question Time della Camera. Torniamo giovedì col doppio appuntamento, alle 14 e poi in prima serata su Rai 2”.

Non è la prima volta che la trasmissione lascia spazio ad altri contenuti editoriali. Per esempio, il 25 settembre Sottile era stato rimpiazzato dalla regata dell’America’s Cup. Nella passata edizione, Milo Infante era stato costretto a una pausa forzata per via del Giro d’Italia.

Quindi, Salvo Sottile non è stato sostituito per ragioni legate agli ascolti, ma semplicemente per dare risalto al Question Time alla Camera dei Deputati dei ministri Orazio Schillaci (Salute) e Adolfo Urso (Imprese e del Made in Italy).

Ore 14 tornerà giovedì 15 ottobre.