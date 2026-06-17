Salvo Sottile nuovo conduttore di Ore 14 al posto di Milo Infante, il programma di Rai 2 torna il 7 settembre

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La Rai ha scelto il nuovo conduttore di Ore 14 dopo il passaggio di Milo Infante a Mediaset. A guidare il programma pomeridiano di Rai 2 sarà Salvo Sottile, giornalista esperto di cronaca e volto ben noto della tv. A rivelarlo è Davide Maggio, che conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Salvo sorprese, Ore 14 tornerà in onda nella prossima stagione a partire dal 7 settembre.

Salvo Sottile nuovo conduttore di Ore 14

Salvo Sottile sarà il nuovo conduttore del talk del primo pomeriggio di Rai 2 Ore 14.

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore che davano il giornalista siciliano alla guida del programma di approfondimento finora condotto da Milo Infante, arriva la conferma da parte del giornalista televisivo Davide Maggio.

ANSA

Maggio rivela che la Rai ha scelto di sostituire Infante, passato a Mediaset, con Sottile, attuale conduttore di Far West su Rai 3.

La scelta della Rai dopo il passaggio di Milo Infante a Mediaset

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato l’addio alla Rai di Milo Infante dopo oltre vent’anni e il suo passaggio a Mediaset, dove dovrebbe condurre un nuovo programma in prima serata su Rete 4.

La tv pubblica ha ora scelto di affidare a Salvo Sottile la conduzione del programma di approfondimento pomeridiano Ore 14 e del suo spin-off serale Ore 14 Sera.

Se non ci saranno cambiamenti, il programma del primo pomeriggio di Rai 2 tornerà in onda nella prossima stagione a partire dal 7 settembre.

La polemica del M5S

Gli esponenti del M5S in commissione di vigilanza Rai hanno denunciato che “la presa di Rai Parlamento da parte di Fratelli d’Italia, così come altre scelte cruciali per i palinsesti della prossima stagione, sarebbero state prese in una riunione a tre tra Agnes, Morelli e Filini. La prima in rappresentanza di Forza Italia, e meno male che l’hanno proposta come presidente di garanzia! Gli altri due nemmeno ci provano a dare una parvenza di terzietà, ma partecipano direttamente”.

“Tra l’altro pare che nel domino delle conduzioni il posto lasciato libero da Salvo Sottile, che andrà a sostituire Infante, verrà preso nientepopodimeno che da quell’Antonino Monteleone reduce dall’ennesimo flop clamoroso come la prima puntata di Filorosso. Una scelta che non avrebbe alcun senso editoriale, ma premierebbe solo la vicinanza a Fratelli d’Italia per fare contenti Filini e i suoi amici che evidentemente godono quando vedono gli ascolti di Rai 3 sprofondare”, prosegue la nota.

Chi è Salvo Sottile

Originario di Palermo, classe 1973, Salvo Sottile è un esperto giornalista e conduttore televisivo.

Dopo gli esordi nel quotidiano catanese La Sicilia ha lavorato a lungo a Mediaset a partire dal 1992: per anni al Tg5 e poi come primo conduttore del talk di Rete 4 Quarto Grado.

Ha lavorato anche a Sky Tg24 dal 2003 al 2005 e a La7 dal 2013 al 2015, per poi passare alla Rai, dove ha condotto programmi di successo come La Vita in Diretta, Domenica In, I Fatti Vostri.

Attualmente è il conduttore di Far West, programma di inchiesta e approfondimento di Rai 3, che dovrà verosimilmente lasciare per dedicarsi a Ore 14.