Salvo Sottile principale candidato a sostituire Milo Infante a Ore 14, a Far West potrebbe andare Monteleone

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Salvo Sottile potrebbe sostituire Milo Infante alla conduzione di “Ore 14” e “Ore 14 Sera” su Rai2. È già stato infatti ufficializzato il passaggio a Mediaset di Infante. Il format e il titolo dei due programmi potrebbero cambiare e essere rinnovati in vista della nuova conduzione. Alla conduzione di “Far West” su Rai 3, potrebbe andare Antonino Monteleone.

Salvo Sottile a Ore 14 e Ore 14 Sera

A poche ore dalla seduta del Cda Rai che il 18 giugno varerà i palinsesti della prossima stagione, l’Adnkronos ha rivelato che si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile approdo di Salvo Sottile alla conduzione degli spazi di approfondimento finora condotti da Milo Infante.

I format di “Ore 14” e “Ore 14 Sera” su Rai2, potrebbero essere rinnovati almeno in parte in vista della nuova conduzione e alla luce di eventuali nuovi innesti tra gli autori.

Sottile lascerebbe così la conduzione di “Far West” su Rai3, dove potrebbe arrivare Antonino Monteleone, che attualmente conduce sulla stessa rete “Filorosso”.

Infante a Mediaset

Con una doppia nota di Rai e Mediaset è stato ufficializzato l’addio di Milo Infante alla televisione pubblica dopo oltre venti anni.

Il giornalista entra nella squadra dei dirigenti Mediaset, come condirettore a Videonews e dovrebbe condurre un programma in prima serata su Rete4.

“Infante sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi”, si legge nella nota Mediaset.

“Per me è un punto di arrivo”, ha commentato il giornalista ringraziando Pier Silvio Berlusconi “per la fiducia e per l’opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee”.

Gli ascolti di Ore 14 e Far West

Sia Ore 14 che Ore 14 Sera hanno fatto registrare ottimi ascolti nell’edizione 2025/2026 con uno share medio oltre l’8% per il programma pomeridiano e oltre il 7% per quello in prima serata.

Anche Far West ha ottenuto buoni risultati con le ultime puntate che hanno registrato ascolti intorno al 6%. Il programma d’approfondimento, condotto da Salvo Sottile, mantiene il format del talk show sui temi dell’attualità e si occupa prevalentemente di giornalismo d’inchiesta con l’ausilio di vari servizi realizzati da un team di collaboratori e dalla presenza di ospiti in studio e in collegamento, pronti ad intervenire sulle varie tematiche.

Ore 14, invece, racconta i più importanti fatti di cronaca nera e casi di omicidio, con inviati sul posto e opinionisti in studio e in collegamento. In ogni puntata vengono approfonditi i casi più rilevanti grazie alla partecipazione di avvocati, medici legali e pubblici ministeri coinvolti nelle indagini, offrendo così un’analisi completa e dettagliata degli eventi.

Spin off dello show pomeridiano, dal giugno 2025 va in onda Ore 14 Sera in cui Milo Infante Milo Infante approfondisce i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste.